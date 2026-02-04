Ocet jabłkowy - dlaczego może wpływać na poziom cukru?

Badania sugerują, że ocet jabłkowy może poprawiać wrażliwość komórek na insulinę, co ułatwia wychwytywanie glukozy z krwi i jej wykorzystanie przez organizm. Jest to szczególnie istotne u osób z insulinoopornością oraz cukrzycą typu 2, gdzie problemem nie jest wyłącznie ilość spożywanego cukru, ale reakcja organizmu na węglowodany. Kwas octowy zawarty w occie może także spowalniać działanie enzymów trawiennych odpowiedzialnych za rozkład skrobi, dzięki czemu cukry są wchłaniane wolniej i nie powodują gwałtownych skoków glukozy po posiłku.

Mniejsze skoki glukozy po jedzeniu

Ocet jabłkowy wpływa również na tempo opróżniania żołądka. Pokarm dłużej pozostaje w przewodzie pokarmowym, a glukoza trafia do krwi stopniowo. W praktyce oznacza to bardziej stabilny poziom cukru po posiłkach, zwłaszcza tych bogatych w węglowodany, oraz mniejsze ryzyko nagłych wahań glikemii.

Co wykazały badania naukowe?

Potwierdzeniem tych obserwacji są wyniki metaanalizy badań klinicznych opublikowanej w 2021 roku. Naukowcy wykazali, że regularne spożycie octu jabłkowego wiązało się ze średnim obniżeniem poziomu glukozy na czczo o 7,97 mg/dL. Zauważono również spadek cholesterolu całkowitego o około 6,06 mg/dL, a w grupie osób z cukrzycą typu 2 także obniżenie poziomu triglicerydów. Choć efekty te nie są spektakularne, uznano je za statystycznie istotne i korzystne z punktu widzenia zdrowia metabolicznego.

Jak pić ocet jabłkowy, żeby było bezpiecznie?

Najczęściej zaleca się picie wody z octem jabłkowym rano na czczo lub bezpośrednio przed posiłkami, szczególnie tymi bogatymi w węglowodany. Przygotowanie napoju jest proste – do szklanki wody wystarczy dodać jedną łyżkę dobrej jakości octu jabłkowego, dokładnie wymieszać i wypić. Ważne jest jednak, aby nigdy nie spożywać octu nierozcieńczonego, ponieważ jego wysoka kwasowość może uszkadzać szkliwo zębów oraz podrażniać przełyk i żołądek.

Ocet jabłkowy nie zastąpi leczenia

Choć ocet jabłkowy może być cennym wsparciem diety, nie zastępuje leczenia cukrzycy ani zaleceń lekarza czy dietetyka. Osoby przyjmujące leki obniżające poziom cukru powinny skonsultować wprowadzenie tego nawyku ze specjalistą, aby uniknąć zbyt dużych spadków glikemii.

