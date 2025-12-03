Pełnia: Daty i nazwa

Pełnia Księżyca pojawi się nocą z 4 na 5 grudnia. To ostatnia pełnia w 2025 roku. Zjawisko to otrzymało nazwę "Zimny Księżyc" z powodu mroźnej, grudniowej aury. Astrologia wskazuje te daty jako kluczowe dla szczęśliwców.

Baran: Gwiazdy działają na twoją korzyść

Barany uznają grudzień za wyjątkowo pomyślny miesiąc. Gwiazdy zaplanowały dla nich wiele pozytywnych wydarzeń. Odczujesz, że los obdarowuje Cię prezentami, nie tylko na święta. Pominie Cię gorączka przedświątecznych przygotowań.

: Samotne Barany poznają wkrótce kogoś ważnego, kto odmieni ich życie. Finanse i zdrowie: Nie napotkasz problemów w tych obszarach.

Bliźnięta: Realizujesz marzenia

Bliźnięta skutecznie zrealizują swoje plany w ostatnim miesiącu roku. Grudzień przyniesie spełnienie marzeń, które zmienią Twoje życie na wielu płaszczyznach. Poczujesz dużą satysfakcję, zamykając rok miłym akcentem. Los przestaje przeszkadzać, a zaczyna pomagać.

Nic negatywnego nie wpłynie na Twoje samopoczucie. Wytchnienie: Pomimo przygotowań świątecznych, znajdziesz chwilę na odpoczynek.

Koziorożec: Los ma dla ciebie plany

Koziorożce poczują, że los przygotował dla nich miłe niespodzianki. Gwiazdy wróżą im dużo szczęścia w różnych sferach. Masz szansę na realizację dawnych marzeń i postanowień, nawet tych odłożonych na później.

: Grudzień przyniesie ocieplenie i wzmocnienie więzi, szczególnie z rodziną. Finanse : Możesz poprawić swoją sytuację finansową. Pomyśl o inwestycjach.

: Możesz poprawić swoją sytuację finansową. Pomyśl o inwestycjach. Zdrowie: Miesiąc będzie dla Ciebie łagodny, choroby nie zepsują planów świątecznych.

