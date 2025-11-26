Pierwsze kroki po mrozie: Inspekcja ogrodu

Gdy mróz ustąpi, musisz natychmiast sprawdzić stan swoich roślin. Większość poradzi sobie sama, ale niektóre będą wymagały Twojej pomocy.

Oceń uszkodzenia : Rozróżnij rośliny tylko lekko "przyklapnięte" od tych mocno zmarzniętych.

: Rozróżnij rośliny tylko lekko "przyklapnięte" od tych mocno zmarzniętych. Objawy odmrożenia : Szukaj miękkich i ciemniejących pędów lub liści. To znak silnego zmarznięcia.

: Szukaj miękkich i ciemniejących pędów lub liści. To znak silnego zmarznięcia. Nie ścinaj od razu : Nie usuwaj natychmiast uszkodzonych fragmentów. Mogą one stanowić naturalną ochronę dla niższych, zdrowych części rośliny, chroniąc je przed kolejnymi mrozami.

: Nie usuwaj natychmiast uszkodzonych fragmentów. Mogą one stanowić naturalną ochronę dla niższych, zdrowych części rośliny, chroniąc je przed kolejnymi mrozami. Czekaj na stabilność : Sekatora użyj dopiero, gdy roślina zacznie mocno zasychać lub gdy pogoda się ustabilizuje.

: Sekatora użyj dopiero, gdy roślina zacznie mocno zasychać lub gdy pogoda się ustabilizuje. Obserwuj: Uszkodzenia mrozowe, zwłaszcza u roślin zimozielonych, często ujawniają się dopiero po kilku dniach, kiedy liście zaczynają brązowieć.

Jak zabezpieczyć rośliny po uderzeniu zimna

Wiedząc, które rośliny wymagają pomocy, przejdź do ich zabezpieczania. To często ostatni dzwonek na ochronę przed dalszymi uszkodzeniami.

Zastosuj agrowłókninę : Użyj jej do okrycia świeżo posadzonych krzewów, młodych okazów oraz roślin pochodzących z cieplejszych rejonów.

: Użyj jej do okrycia świeżo posadzonych krzewów, młodych okazów oraz roślin pochodzących z cieplejszych rejonów. Zapewnij przewiew : Owijaj rośliny luźno. Unikaj ciasnego okrywania, które podczas odwilży może prowadzić do zaparzenia i gnicia. Pamiętaj: Okrycie ograniczy dalsze uszkodzenia, ale nie naprawi tych, które już powstały.

: Owijaj rośliny luźno. Unikaj ciasnego okrywania, które podczas odwilży może prowadzić do zaparzenia i gnicia. Pamiętaj: Okrycie ograniczy dalsze uszkodzenia, ale nie naprawi tych, które już powstały. Usuń śnieg: Jeśli mokry śnieg obciążył gałęzie, delikatnie go strząśnij. Zapobiegniesz wyłamaniu się pędów pod jego ciężarem.

Źródło: Top.pl