Chryzantemy zakupione w donicach z myślą o dekoracji grobów są często uprawiane w taki sposób, aby obficie kwitły jesienią. Nie oznacza to jednak, że nie nadają się do dalszej uprawy. Wiele z nich to odmiany wieloletnie, które mogą przetrwać zimę, o ile zapewnimy im odpowiednie warunki. Jest to szczególnie ważne, ponieważ chryzantemy z kwiaciarni są zwykle mniej odporne na mróz niż typowe odmiany ogrodowe.
Nie wyrzucaj chryzantem. Pielęgnacja po 1 listopada
Zabierz chryzantemę z cmentarza najpóźniej kilka dni po Wszystkich Świętych. Im szybciej ją zabezpieczysz, tym większa szansa na jej przetrwanie.
- Przycinanie: Po zakończeniu kwitnienia (lub jeśli pędy przemarzły) konieczne jest krótkie przycięcie. Ścinamy pędy na wysokość około 10-20 cm nad ziemią. Ten zabieg pomoże roślinie skoncentrować energię na korzeniach i przygotować się do spoczynku.
- Wyczyszczenie: Usuń wszystkie suche liście i przekwitłe kwiatostany. Zapobiegnie to rozwojowi chorób grzybowych, które są częstym problemem w wilgotnym i chłodnym okresie.
- Przesadzanie: Chryzantemy są często sprzedawane w małych, ciasnych doniczkach. Jeśli planujesz zimowanie, przesadź roślinę do nieco większej donicy z nową, żyzną i przepuszczalną ziemią (np. z dodatkiem piasku lub perlitu). Upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe.
Zimowanie chryzantem w donicy - jak wybrać miejsce?
Chryzantemy doniczkowe nie przetrwają zimy na otwartym balkonie ani w ciepłym, ogrzewanym mieszkaniu. Najlepsze jest chłodne i jasne pomieszczenie.
Idealne Warunki:
- Temperatura: Optymalny zakres to 5-10°C. Idealny jest chłodny garaż, nieogrzewana weranda, jasna piwnica lub chłodny korytarz. Zbyt wysoka temperatura (powyżej 15°C) może pobudzić roślinę do niepotrzebnego wzrostu, który jest bardzo osłabiający zimą.
- Światło: Pomieszczenie powinno być jasne, ale nie musi być intensywnie nasłonecznione.
Pielęgnacja Zimowa:
- Ogranicz podlewanie: W okresie spoczynku drastycznie ograniczamy podlewanie. Podłoże powinno być ledwo wilgotne, ale nigdy mokre. Nadmiar wody to najczęstsza przyczyna gnicia korzeni i zamierania rośliny zimą.
- Bez nawożenia: Całkowicie zrezygnuj z nawożenia od jesieni aż do wczesnej wiosny.
Przygotowanie do nowego sezonu
Gdy minie zima (około lutego/marca), Twoja chryzantema zacznie budzić się do życia:
- Przemieszczenie: Przenieś doniczki do jaśniejszego i nieco cieplejszego pomieszczenia. Zwiększ delikatnie częstotliwość podlewania.
- Sadzonkowanie (Opcjonalnie): W marcu lub kwietniu, gdy roślina wypuści nowe pędy (przyrosty), możesz pobrać z nich sadzonki, które po ukorzenieniu dadzą nowe, silne okazy.
- Hartowanie i przesadzanie do gruntu: Połowa maja to zazwyczaj bezpieczny moment na wystawienie chryzantem na zewnątrz. Przed ostatecznym wysadzeniem do gruntu, hartuj je, stopniowo przyzwyczajając do warunków zewnętrznych. Do gruntu sadź dopiero, gdy minie ryzyko ostatnich przymrozków.
Zero waste: Jak wykorzystać przekwitłe chryzantemy?
Nawet jeśli roślina nie przetrwała lub nie chcesz jej zimować, nadal możesz wykorzystać jej potencjał:
- Kompost: Zwiędłe i obumarłe części roślin są doskonałym, cennym materiałem na kompost. Wzbogacą one glebę w kolejnym sezonie.
- Suszone dekoracje: Kwitnące (ale nie zwiędnięte) chryzantemy można zasuszyć. Wystarczy powiesić je do góry nogami w ciemnym, suchym i przewiewnym miejscu. Zasuszone kwiaty idealnie nadają się do tworzenia jesiennych wieńców, bukietów i stroików, przedłużając ich dekoracyjny urok na całą zimę.
