Granitowy nagrobek: trwałość kontra codzienne zabrudzenia

Granit to materiał ceniony w produkcji nagrobków ze względu na wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych. Niestety, pomniki cmentarne rzadko są czyszczone regularnie – zazwyczaj pielęgnacja ma miejsce tuż przed ważnymi świętami. Prowadzi to do gromadzenia się i zaschnięcia na powierzchni kamienia uporczywych zabrudzeń, takich jak zacieki z wosku, brud osadzony po opadach, plamy z liści czy ślady po ptasich odchodach. Należy pamiętać, że nieumiejętne lub zbyt agresywne czyszczenie może nieodwracalnie uszkodzić strukturę granitu. Poniżej przedstawiamy bezpieczne i sprawdzone metody, które pozwolą szybko i skutecznie usunąć te zanieczyszczenia bez ryzyka zniszczenia kamienia.

Reklama

Naturalne środki i niezbędne akcesoria do pielęgnacji granitowego nagrobka

Aby granitowe pomniki zachowały estetyczny wygląd przez długie lata, kluczowa jest odpowiednia i regularna pielęgnacja. Nagrobki są stale narażone na powstawanie trudnych do zlikwidowania osadów, a niedokładne czyszczenie pozostawia nieestetyczne resztki. Choć na rynku dostępne są specjalistyczne środki chemiczne do granitu, zachęcamy do wykorzystania równie efektywnych, a jednocześnie ekologicznych i bezpiecznych, domowych rozwiązań. Skuteczne, domowe preparaty do czyszczenia granitu:

Woda z płynem do naczyń: Ciepła woda z dodatkiem detergentu.

Soda oczyszczona.

Woda utleniona (nadtlenek wodoru).

Ocet spirytusowy.

Mieszanka do zadań specjalnych: Nadtlenek wodoru w połączeniu z amoniakiem (stosować wyłącznie w przypadku ekstremalnie trwałych plam).

Reklama

Wymagane akcesoria do czyszczenia granitowego nagrobka

Do fizycznego usuwania zabrudzeń należy używać wyłącznie delikatnych narzędzi: gąbki kuchennej, miękkiej szmatki (np. z mikrofibry) oraz szczotki o niezbyt twardym włosiu.