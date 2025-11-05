Marynowane grzyby - składniki

2 kg małych grzybów – najlepiej borowików, podgrzybków lub maślaków,

3 szklanki wody,

około ¾ szklanki octu spirytusowego 10%,

3 płaskie łyżki cukru,

3 średnie liście laurowe,

po 9 kulek ziela angielskiego i pieprzu czarnego,

1 łyżka gorczycy,

3 łyżki soli do obgotowania grzybów.

1 średnia cebula, 1 średnia marchewka (opcjonalnie)

Jak przygotować grzyby do słoików?

Oczyść grzyby i opłucz je pod zimną, bieżącą wodą.

Małe zostaw w całości, większe przekrój na pół lub na ćwiartki.

Zagotuj wodę z solą i wrzuć grzyby. Gotuj 5–7 minut na małym ogniu. Przy czym: podgrzybki, borowiki , itp. gotujemy do 5 minut, rydze - ok. 10 minut, maślaki gotujemy osobno przez 5–7 minut (mogą zabarwić inne grzyby).

na małym ogniu. Przy czym: , itp. gotujemy do (mogą zabarwić inne grzyby). Po ugotowaniu odcedź i odstaw, by lekko przestygły.

Jak zrobić zalewę do marynowania?

Do garnka wlej 3 szklanki wody, dodaj cukier, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz i gorczycę. Możesz też dodać cebulę pokrojoną w piórka. Gotuj kilka minut, po czym zmniejsz ogień i wlej ocet. Gotuj jeszcze minutę, a następnie wyłącz palnik.

Wskazówka: Jeśli dodasz więcej cukru otrzymasz grzyby w wersji słodszej, więc jeśli wolisz grzybki słodko-kwaśne możesz dodać nawet 4 łyżki cukru.

Grzyby marynowane - układanie w słoikach

Przygotuj czyste, wyparzone słoiki i zakrętki.

Marchewkę obierz i pokrój w cienkie plasterki (opcjonalnie).

Do każdego słoika włóż kilka plasterków marchwi i grzyby do ¾ wysokości.

Zalej gorącą zalewą, tak by całkowicie przykryła zawartość.

Natychmiast zakręć.

Jeśli grzyby i zalewa były gorące, nie musisz już ich pasteryzować, wystarczy odwrócić słoiki do góry dnem na 1 godzinę.

Dla pewności możesz jednak podgrzewać słoiki w piekarniku (110°C, 20 minut) lub w garnku z gorącą wodą przez 20 minut.

Z podanych proporcji wychodzi ok. 8 słoików o pojemności 300 ml. Marynowane grzybki najlepiej smakują po kilku tygodniach – wtedy nabierają głębi smaku i idealnej równowagi między słodyczą a kwaskiem.