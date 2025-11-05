Marynowane grzyby - składniki
- 2 kg małych grzybów – najlepiej borowików, podgrzybków lub maślaków,
- 3 szklanki wody,
- około ¾ szklanki octu spirytusowego 10%,
- 3 płaskie łyżki cukru,
- 3 średnie liście laurowe,
- po 9 kulek ziela angielskiego i pieprzu czarnego,
- 1 łyżka gorczycy,
- 3 łyżki soli do obgotowania grzybów.
- 1 średnia cebula, 1 średnia marchewka (opcjonalnie)
Jak przygotować grzyby do słoików?
- Oczyść grzyby i opłucz je pod zimną, bieżącą wodą.
- Małe zostaw w całości, większe przekrój na pół lub na ćwiartki.
- Zagotuj wodę z solą i wrzuć grzyby. Gotuj 5–7 minut na małym ogniu. Przy czym: podgrzybki, borowiki, itp. gotujemy do 5 minut, rydze - ok. 10 minut, maślaki gotujemy osobno przez 5–7 minut (mogą zabarwić inne grzyby).
- Po ugotowaniu odcedź i odstaw, by lekko przestygły.
Jak zrobić zalewę do marynowania?
Do garnka wlej 3 szklanki wody, dodaj cukier, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz i gorczycę. Możesz też dodać cebulę pokrojoną w piórka. Gotuj kilka minut, po czym zmniejsz ogień i wlej ocet. Gotuj jeszcze minutę, a następnie wyłącz palnik.
Wskazówka: Jeśli dodasz więcej cukru otrzymasz grzyby w wersji słodszej, więc jeśli wolisz grzybki słodko-kwaśne możesz dodać nawet 4 łyżki cukru.
Grzyby marynowane - układanie w słoikach
- Przygotuj czyste, wyparzone słoiki i zakrętki.
- Marchewkę obierz i pokrój w cienkie plasterki (opcjonalnie).
- Do każdego słoika włóż kilka plasterków marchwi i grzyby do ¾ wysokości.
- Zalej gorącą zalewą, tak by całkowicie przykryła zawartość.
- Natychmiast zakręć.
Jeśli grzyby i zalewa były gorące, nie musisz już ich pasteryzować, wystarczy odwrócić słoiki do góry dnem na 1 godzinę.
Dla pewności możesz jednak podgrzewać słoiki w piekarniku (110°C, 20 minut) lub w garnku z gorącą wodą przez 20 minut.
Z podanych proporcji wychodzi ok. 8 słoików o pojemności 300 ml. Marynowane grzybki najlepiej smakują po kilku tygodniach – wtedy nabierają głębi smaku i idealnej równowagi między słodyczą a kwaskiem.
