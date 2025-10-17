Chleb ekspresowy - ukryte źródło fruktanów i wzdęć

Współczesne, masowe piekarnictwo często korzysta z tzw. procesu Chorleywood (CBP) - szybkiej metody, w której od mąki do gotowego bochenka potrzeba zaledwie około 3,5 godziny. Technika ta, stosująca dodatkowe drożdże, tłuszcz i intensywne napowietrzanie, pozwala uzyskać miękki i długo świeży chleb, ale kosztem twoich jelit.

Kluczowym problemem są fruktany - grupa węglowodanów zaliczana do FODMAP (Fermentujące Oligo-, Di- i Monosacharydy oraz Poliole). Ludzkie enzymy trawienne nie są w stanie w pełni rozłożyć fruktanów. W tradycyjnym pieczywie na zakwasie poddanym długiej, wielogodzinnej fermentacji, bakterie naturalnie obecne w zaczynie mają czas, by rozłożyć większość tych cukrów, zanim trafią one do Twojego organizmu. W pieczywie "ekspresowym” ten rozkład nie zachodzi.

Nietknięte fruktany wędrują do jelita grubego, gdzie stają się pożywką dla tamtejszej mikrobioty. Intensywna fermentacja bakteryjna prowadzi do wytwarzania dużej ilości gazów. Efektem są nieprzyjemne objawy: napierające wzdęcia, kolkowy ból oraz odgłosy "przelewania". Problem ten jest szczególnie uciążliwy dla osób cierpiących na Zespół jelita drażliwego (IBS) lub przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO).

Jaki chleb jeść dla zdrowych jelit?

Kluczem do komfortu trawiennego jest wybór pieczywa długo dojrzewającego i wypiekanego nazakwasie żytnim.

Lecznicza moc zakwasu : Dieta Low-FODMAP, oparta m.in. na tradycyjnym pieczywie żytnim, według metaanaliz może zredukować objawy IBS nawet o 50 proc.. Długi proces fermentacji nie tylko rozkłada fruktany, ale i naturalnie obniża indeks glikemiczny chleba, co dodatkowo wspiera osoby z insulinoopornością .

: Dieta Low-FODMAP, oparta m.in. na tradycyjnym pieczywie żytnim, według metaanaliz może zredukować objawy IBS nawet o 50 proc.. Długi proces fermentacji nie tylko rozkłada fruktany, ale i naturalnie obniża indeks glikemiczny chleba, co dodatkowo wspiera osoby z . Błonnik - sprzymierzeniec, ale ostrożnie: Instytut Żywności i Żywienia zaleca dorosłym spożycie co najmniej 25 g błonnika dziennie. Błonnik (włókno roślinne) jest niezbędny do odżywiania "dobrych" bakterii. Ważne jest jednak, by dodawać go do diety stopniowo.

Gwałtowne wprowadzenie dużej porcji, np. chleba pełnoziarnistego, może przejściowo wywołać wzmożoną produkcję gazów i wzdęcia - jest to naturalna faza adaptacji jelit. Zawsze popijaj pieczywo pełnoziarniste co najmniej szklanką wody.

Źródło: Pacjenci.pl