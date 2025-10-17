Pieczywo - różne rodzaje bułek i chleba - to podstawa. Polacy uwielbiają kanapki. Chleb zajada się także jako dodatek do zup czy sałatek. Pytanie, jak przechowywać pieczywo, by jak najdłużej zachowało świeżość, nurtuje wiele osób. Najczęściej przechowujemy chleb po prostu w plastikowej torebce lub w lodówce. Jak się okazuje, nie są to wcale dobre sposoby na przechowywanie pieczywa. Dlaczego tak się dzieje?

Co się dzieje z chlebem, który włożymy do lodówki?

Wiele osób świeży chleb przechowuje w lodówce. Niestety, nie jest to najlepsze rozwiązanie. W lodówce panuje wilgoć, która sprawia, że chleb traci chrupkość, przestaje być puszysty i zachowuje się jak gąbka. Zimno nie zawsze chroni też przed pleśnią, zwłaszcza w lodówkach bez technologii no frost.

Reklama

Plastikowy woreczek - tak, czy nie?

Chleb przechowywany w foliowej torebce może szybko spleśnieć. Foliowe opakowanie nie zapewnia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, chleb wilgotnieje, skórka przestaje być chrupiąca. Pieczywo na pewno jednak nie wyschnie, choć może stracić walory smakowe.

Jak najlepiej przechowywać pieczywo? Tak robiły nasze babcie

Najlepszym sposobem na przechowywanie pieczywa jest owinięcie go lnianą lub bawełnianą, czystą ściereczką. Możemy uszyć na chleb specjalne woreczki. Tak "opatulony" chleb wkładamy do drewnianego chlebaka. Tak przechowywały chleb nasze babcie. Wzorujmy się na nich. Naturalny materiał zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, wpływa korzystnie na chrupkość chleba i sprawia, że zachowa on swoje walory smakowe. Nie będzie też pleśniał. Jeśli przechowujemy pieczywo w chlebaku, pamiętajmy o tym, by regularnie go myć.