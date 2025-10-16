Jesienne przycinanie tui - klucz do gęstego i zdrowego ogrodu

Tuje to popularne krzewy w polskich ogrodach, cenione za możliwość tworzenia gęstych żywopłotów lub efektownych soliterów. Aby jednak mogły spełniać swoją rolę, zapewniając prywatność i osłonę przed wiatrem, wymagają odpowiedniej pielęgnacji, w tym jesiennego przycinania.

Dlaczego przycinać tuje jesienią ?

Jesienne cięcie tui ma na celu zagęszczenie krzewów oraz przygotowanie ich do zimy. Poprawia ono również ogólny wygląd rośliny. Należy jednak przeprowadzić ten zabieg ostrożnie i w odpowiednim terminie, by nie narazić tui na przemarzanie.

Optymalny termin jest kluczowy. Jesienne cięcie należy wykonać jak najszybciej, nie przeciągając zabiegu do listopada. Zbyt późne cięcie może pobudzić soki do krążenia, przez co młode gałęzie nie zdążą zdrewnieć przed nadejściem mrozów, co zwiększa ryzyko przemarznięcia.

Warto pamiętać, że:

Tuje w żywopłocie lub formowane (np. na rzeźby) przycina się 2-3 razy w sezonie .

. Tuje wolnostojące można ciąć rzadziej, gdy osiągną zbyt duże rozmiary .

. Nie tnie się tui młodszych niż rok. Pierwsze cięcie wykonuje się na okazach wyższych niż 1,5 m.

Jakiego sprzętu użyć?

Do przycinania tui nie potrzeba skomplikowanych narzędzi, ponieważ ich pędy są stosunkowo miękkie. Wystarczą:

Zwykły sekator do pojedynczych krzewów.

do pojedynczych krzewów. Nożyce do żywopłotu (lub elektryczne dla przyspieszenia pracy) do cięcia żywopłotów.

Najważniejsze jest, aby używane narzędzia były czyste, dobrze naostrzone i zdezynfekowane. Zapobiega to uszkodzeniom pędów oraz minimalizuje ryzyko przenoszenia chorób.

O czym pamiętać podczas jesiennego cięcia?

Cięcie należy wykonywać w suchy i pogodny dzień. Wilgoć sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Jesienią należy ograniczyć się do delikatnego formowania oraz wykonania cięcia sanitarnego, czyli usunięcia połamanych i zainfekowanych gałęzi. Mocne, głębokie przycinanie powinno być zarezerwowane na wiosnę lub lato. Zbyt intensywne cięcie jesienią obniża mrozoodporność rośliny i może przyczynić się do rozwoju chorób.

Źródło: Top.pl