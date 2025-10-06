Składniki do zrobienia kapusty kiszonej w słoiku domowym sposobem

Składniki (na 3-litrowy słoik):

Reklama

2 kg białej kapusty,

2 marchewki,

2 płaskie łyżki soli kamiennej niejodowanej (około 20 g).

Zasada jest prosta: na 1 kg kapusty dajemy 10 g soli, czyli jedną płaską łyżkę. To odpowiednia proporcja, aby kapusta się dobrze ukisiła, ale nie była przesolona.

Jak zrobić kapustę kiszoną w słoiku – przepis krok po kroku

Zdejmujemy zewnętrzne liście, szatkujemy kapustę na cienkie paseczki. Obieramy marchewkę i ścieramy na tarce o dużych oczkach. W dużej misce łączymy kapustę z marchewką i mieszamy wszystko z solą. Ugniatamy ręką przez kilka minut, aż kapusta zacznie puszczać sok. Następnie kapustę wraz z sokiem przekładamy warstwami do wyparzonych słoików. Każdą warstwę dobrze ugniatamy, np. drewnianą szpatułką, aby nie zostały pęcherzyki powietrza. Na wierzchu kapusty powinien być sok. Słoik zakręcamyi odstawiamy na blat kuchenny w temperaturze pokojowej na ok. 5–7 dni (w zależności od tego jak kwaśna ma być kapusta). Codziennie sprawdzamy, czy sok wciąż zakrywa kapustę (w razie potrzeby dociskamy łyżką). Co 1–2 dni przebijamy kapustę do dna patyczkiem lub długim nożem, żeby z kapusty uciekły gazy fermentacyjne.

Ważne: Jeśli gazy zostaną uwięzione w kapuście, mogą powodować gorycz, nieprzyjemny zapach i nierównomierne ukiszenie. Jeśli na kapuście pojawi się lekka piana, to normalny objaw fermentacji.

Przechowywanie kapusty kiszonej w słoikach

Po kilku dniach kiszenia kapusty w temperaturze pokojowej, sprawdzamy jej smak. Jeśli uznamy, że kapusta np. po 5 dniach kiszenia jest wystarczająco kwaśna, przenosimy słoiki w chłodniejsze miejsce, np. do lodówki, piwnicy, wystawiamy na balkon. W ten sposób przerywamy proces kiszenia. Kapusta gotowa jest już po 2–3 tygodniach, ale im dłużej stoi, tym ma intensywniejszy smak.

Ile soli potrzeba do kiszenia kapusty w słoikach?

Najważniejsza zasada - 10 g soli (1 płaska łyżka) na 1 kg kapusty. Dzięki temu kiszonka ma właściwe warunki fermentacji i nie zepsuje się w trakcie przechowywania.