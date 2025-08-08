Składniki na ogórki konserwowe

Ten przepis pozwala przygotować około 6 słoików o pojemności 900 ml. Ogórki powinny być nie za duże i świeże. Jeżeli leżały np. 1-2 dni i lekko zwiędły, warto je namoczyć w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny. Ten zabieg przywróci im jędrność, dzięki czemu ogórki konserwowe będą twarde i chrupiące.

Podstawowe składniki:

2 kg małych ogórków gruntowych

2 szklanki octu spirytusowego 10%

2 litry wody (8 szklanek)

150 g cukru (ok. ¾ szklanki)

50 g soli kamiennej (2 czubate łyżki)

Dodatki do każdego słoika:

marchewka (140 g – pokrojona w plasterki)

1 mała cebula (podzielona na 6 części)

3 ząbki czosnku

malutki korzeń chrzanu (pokrojony w plasterki)

3 gałązki kopru z baldachami

8 liści laurowych

12 ziaren ziela angielskiego

1 łyżeczka pieprzu czarnego w ziarnach

6 płaskich łyżeczek gorczycy

Najlepsza zalewa do ogórków konserwowych

To właśnie ta zalewa odpowiada za smak ogórków. Jest słodko-słona, ale nie przesadzona. Wychodzi perfekcyjnie zbalansowana i nadaje ogórkom wyjątkowego aromatu. Jak ją zrobić:

Do garnka wlej 2 litry wody .

. Dodaj przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, pieprz.

Zagotuj, a następnie dodaj sól i cukier .

. Gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez 10 minut .

na małym ogniu przez . Zdejmij z ognia i dolej ocet. Odstaw zalewę do całkowitego wystudzenia.

Ważne. Jeżeli lubisz korniszony mniej octowe możesz zmniejszyć ilość octu np. 3/4 szklanki na litr wody.

Przygotowanie słoików do ogórków korniszonów

Słoiki i zakrętki dokładnie umyj i wyparz wrzątkiem.

Do każdego słoika wsyp płaską łyżeczkę gorczycy i dodaj po równo: marchew, cebulę, czosnek, chrzan i koper.

Ułóż ogórki ciasno, pionowo. Najmniejsze zostaw na koniec – ułóż je poziomo przy wieczku.

Zalewanie i pasteryzacja ogórków

Wlej przestudzoną zalewę do słoików tak, by całkowicie przykryła ogórki. Zostaw 1 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką. Zakręć słoiki i przejdź do pasteryzacji.

Jak pasteryzować ogórki korniszony?

Pasteryzacja w garnku:

Włóż słoiki do garnka z gorącą wodą (3/4 wysokości słoików), dno wyłóż ściereczką.

Zagotuj wodę i pasteryzuj na małym ogniu przez 5–10 minut.

Pasteryzacja w piekarniku:

Włóż słoiki do zimnego piekarnika, ustaw 110°C i licz czas od nagrzania.

Po 5–10 minutach wyjmij, odwróć słoiki do góry dnem i zostaw na 10 minut.

Przechowywanie i dojrzewanie smaku ogórków konserwowych

Po ostygnięciu należy przechowywać ogórki w chłodnym, zacienionym miejscu (np. piwnica).

Można je jeść już po tygodniu, ale najlepiej smakują po miesiącu – wtedy są idealnie przegryzione i aromatyczne.