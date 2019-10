1. Różu można używać jako cienia do powiek

Wizażyści na całym świecie nie zgadzają się z tym sposobem wykonywania makijażu oczu. Róż zawiera w sobie pigment, który może spowodować uczulenie oraz sprawi, że powieki będą wyglądać na zmęczone oraz zaczerwienione.

2. Podkład zatyka pory oraz powoduje starzenie się skóry twarzy

Nowoczesne podkłady, oprócz wyrównania odcieni skóry twarzy spełniają wiele innych funkcji, w tym ochronną. Zapobiegają przenikaniu mikrocząstek kurzu i brudu do komórek skóry, a także chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dodatkowo formuła nowoczesnych podkładów spełnia funkcję nawilżającą. Jednak należy pamiętać, że podkład działa jako „bariera ochronna”, zbierając kurz w ciągu całego dnia, dlatego niezbędnym jest codzienne, rzetelne oczyszczanie skóry.

3. Makijaż powinien być wykonany w ciepłych lub zimnych kolorach

Delikatne, jasnofioletowe błyszczyki świetnie wyglądają ze smokey eyes w ciepłych brązowych lub śliwkowych kolorach, a bronzer w ciepłym odcieniu idealnie łączy się ze szminką w zimnych tonacjach fuksji. Trzeba eksperymentować z kolorami oraz ich łączeniem!

4. Wysuszony tusz do rzęs można uratować

Istnieje mit, że dodanie odrobiny toniku do tubki z lekko wysuszonym tuszem do rzęs, może uratować ten kosmetyk. W żadnym wypadku nie należy dodawać płynów różnego rodzaju do tuszu do rzęs ponieważ trudno przewidzieć, jaka będzie reakcja chemiczna oraz jaki wpływ na oczy będzie miał kosmetyk.

5. Czerwona szminka nie wszystkim pasuje

Kolejnym mitem jest to, że czerwona szminka nie pasuje wszystkim. Czerwona szminka daje spektakularny efekt, jeśli odcień szminki jest dobrze dopasowany do typu urody kobiety. Do brunetek bardziej pasują bogate, głębokie, jagodowe i burgundowe odcienie czerwieni. Do właścicielek rudych włosów świetnie pasują ciepłe, koralowe, marchewkowo-czerwone odcienie szminek. W przypadku blondynek o porcelanowej skórze lepiej używać wyciszonych, czerwonych odcieni. Natomiast blondynkom o ciepłym odcieniu skóry idealnie pasuje klasyczna szminka w odcieniach szkarłatu.