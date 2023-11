Maryl Streep w wywiadzie z brytyjską dziennikarką z portalu Fi Glover powiedziała, że sekretem jej gładkiej cery jest to, że… nigdy nie dotyka twarzy! Dermatolodzy potwierdzają, że dotykanie dłońmi twarzy w ciągu dnia może prowadzić do powstawania i zaogniania się stanów zapalnych. Na dłoniach często mamy bakterie i drobnoustroje, które możemy przenieść na twarz. I jeśli w skórze są mikrouszkodzenia, wnikną w nią głębiej, a reakcją skóry będzie walka z nimi i miejscowy stan zapalny. Dlatego twarzy dotykamy tylko czystymi, umytymi rękami, podczas wykonywania zabiegów np. kremowania czy demakijażu. Ponadto, dotykając twarzy, pocieramy skórę, co prowadzi do naruszania jej bariery hydrolipidowej. Sprzyja to powstawaniu lub powiększaniu się trądzika, przebarwień i innych egzem. Pocieranie skóry przyspiesza też powstawanie zmarszczek. Dlaczego tak się dzieje wytłumaczyła na Tik Toku dermatolożka Mehraveh Seyyed Sayyah (@dr.mehss)

"Im bardziej będziesz nacierać skórę, linie, które kiedyś pojawiły się w niej dynamiczne (i występują tylko podczas poruszania nią), stają się statyczne (są to zmarszczki, które są w skórze cały czas). Poziome zmarszczki na czole często pojawiają się, gdy jesteśmy zaskoczeni lub zachwyceni, natomiast pionowe zmarszczki mogą pojawić się, gdy jesteśmy zestresowani." - wyjaśniła dr Mehraveh Seyyed Sayyah.

Maryl nie nakłada mocnego makijażu, nawet gdy wybiera się na czerwony dywan. Jednak jej codzienna praca wymaga charakteryzacji, a co za tym idzie stosowania dużej ilości malowideł. Aktorka podkreśliła, że na wieczór dokładnie oczyszcza twarz.Na dzień stosuje zawsze kremy z filtrem, który zapobiegają fotostarzeniu się skóry. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji powiedziała, że nie przejmuje się starzeniem.

"Teraz się starzeję, wszystko się sypie i tym też się wcale nie przejmuję. Nic z tym nie robię (…) Największą ulgę poczułam, gdy uwolniłam się od troski o to, jak wyglądam, i od tego, jak mój wygląd wpływa na moją pracę" - podsumowała wielka aktorka.

Jeśli przekonała cię Meryl i opinie dermatologów do tego, by nie dotykać twarzy w ciągu dnia i ograniczyć się do jej dotykania tylko rano i wieczorem podczas zabiegów pielęgnacyjnych, pamiętaj także o tym, by regularnie czyścić telefon. Na nim też znajduje się mnóstwo zarazków, a często przykładamy go do twarzy kilkanaście razy dziennie. Najbezpieczniej dla skóry twarzy jest korzystać z zestawów słuchawkowych.