Napięcia pojawiające się w ciele są reakcją organizmu na stresory we współczesnym świecie. Kiedy organizm przestaje sobie z nimi radzić negatywne emocje zaczynają się kumulować. Zaburzenie równowagi funkcjonowania wywołuje wiele powikłań chorobowych jak również ma ogromny wpływ na wygląd i proces starzenia się skóry. Negatywne emocje powodują mimowolne napinanie się mięśni, które odbija się na rysach twarzy. Uczucie napięcia jest widoczne w mimice. Pomarszczone czoło, opadające kąciki ust, lwia zmarszczka są typowymi objawami długotrwałych reakcji organizmu.

Podczas dużego napięcia dochodzi do zmian fizjologicznych. Wydzielanie kortyzolu hamuje proces zatrzymania wody i uszkadza naturalną barierę hydrolipidową przez co skóra jest bardziej podatna na czynniki zewnętrzne. Oddziałuje on również na włókna kolagenu i elastyny, białek odpowiedzialnych za jędrność i sprężystość skóry przez co dochodzi do przyspieszonej ich degradacji. Skóra wiotczeje i staje się pomarszczona. Ciągły stres powoduje także zaburzenia oddychania komórkowego i zaburzenia cyklu odnowy przez co skóra jest słabo dotleniona i odżywiona. Ponieważ skóra jest największym i najbardziej wrażliwym narządem podatnym na oddziaływanie stresorów doskonale widać na niej jak nasz organizm szybko się starzeje.

Podczas stałego napięcia ciało nie ma jak się zregenerować co powoduje niekorzystne oddziaływanie na wygląd. Aby wspomóc organizm można zastosować terapie manualne, które pozwalają zredukować napięcie. Masaż to naturalna forma łagodzenia stresu. Masaże twarzy redukują napięcie mięśniowo – powięziowe, pobudzają skórę do naturalnej regeneracji, odblokowują zastoje limfy, pobudzają produkcję elastyny i kolagenu w skórze, dotleniają ją. Mogą również przynieść zauważalną poprawę owalu twarzy i działać na skórę jak bezinwazyjny lifting.

- Masaż twarzy, szczególnie Kobido UP to forma rytuału, składającego się z kilku etapów i zestawów technik. Pozwala on osobom zmagającym się z nadmiernym napięciem mięśniowym zniwelować jego skutki i obniżyć sztywności mięśni twarzy.Podczas masażu Kobido UP terapeuta wykonuje zarówno powolne ruchy, które pozwalają się zrelaksować jak i szybkie mające na celu stymulację skóry. Wykorzystuje przy tym różnorodne metody, które pozwalają oddziaływać na głębokie warstwy. Pracując na tkankach głębokich jesteśmy w stanie usunąć napięcia mięśniowe i poprawić metabolizm komórkowy oraz poprawić funkcjonowanie układu krwionośnego i limfatycznego. Wpływa to na odżywienie tkanek i ich regenerację - tłumaczy Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Regularnie wykonywany masaż twarzy nie tylko przynosi ulgę uwalniając od napięć, ale także działa jak lifting. Rytmiczne ruchy opuszków palców podczas masażu oraz stosowanie różnych prędkości sprzyjają stymulacji produkcji kolagenu i elastyny w skórze. Można nawet poprawić owal twarzy. Dobrze wykonany masaż ujędrnia skórę, poprawia koloryt i wygładza zmarszczki. Skóra jest bardziej dotleniona przez co wygląda na wypoczętą. Jeśli masaż dodatkowo zawiera fazę drenażu limfatycznego, może skutecznie pomóc w likwidacji opuchnięć i obrzęków. Wiedząc, jak przebiega proces starzenia, można dostosować zabieg do indywidualnych potrzeb i do budowy anatomicznej twarzy przez co uzyskuje się naturalny efekt odmłodzenia.

Aby rozładować napięcia w ciele należy odpowiednio zadbać o organizm i zastosować szereg praktyk. Przede wszystkim warto nauczyć się kontrolować stres oraz to jak na niego reagujemy. Pomóc w tym mogą ćwiczenia oddechowe. Istotna jest również jakość snu. Jego cykl odpowiada za wytwarzanie melatoniny, która ma właściwości przeciwutleniające pomagające w walce ze stresem. Konieczne są również metody relaksacyjne i czas dla siebie wpływające na odłączenie mózgu od stresujących sytuacji. Ważny jest również dotyk, który wydziela endorfiny, czyli hormony szczęścia zarówno poprze głaskanie jak i terapie manualne poprawiające nastrój i łagodzące napięcia.