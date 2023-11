Jest wiele rodzajów peelingów, jednak cukrowy wyróżnia się na tle innych. Dlaczego? Przede wszystkim delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, pozostawiając skórę gładką i miękką. Dodatkowo ma właściwości nawilżające i odżywcze. Regularne wykonywanie peelingu poprawia ukrwienie skóry, a tym samym zapewnia jej zdrowy koloryt. Chroni także przed wrastającymi włoskami.

Jaki cukier wybrać?

Decydując się na konkretny rodzaj cukru, warto wiedzieć, że każdy z nich może przynieść inne korzyści. Dobry jest zarówno cukier biały, brązowy, jak i trzcinowy. Mają one podobne działanie mechaniczne, ale ich właściwości kosmetyczne się różnią. Od tego, jakiego cukru użyjemy, zależy efekt końcowy.

"Biały cukier działa jako łagodny środek usuwający martwe komórki naskórka, pozostawiający skórę gładką i odświeżoną, dlatego najlepiej sprawdzi się dla grubszej skóry. Z kolei cukier brązowy jest bardzo delikatny, więc jest to idealna opcja dla osób, które zmagają się z delikatną i skłonną do podrażnień skórą ciała. Dzięki temu, że łagodnie usuwa martwy naskórek, może być stosowany nawet cztery razy w tygodniu. Jeśli szukamy bazy o intensywniejszym działaniu to odpowiednim wyborem będzie cukier brązowy turbinado. Jego grube kryształki skutecznie oczyszczają skórę i są idealne do pielęgnacji całego ciała. Najpopularniejszym wyborem wykorzystywanym do peelingów jest cukier trzcinowy. To bardzo wszechstronne rozwiązanie, które nadaje się do każdego rodzaju skóry. Peeling cukrowy z jego udziałem można wykonywać 2–3 razy w tygodniu. Jest on bogaty w składniki odżywcze takie jak potas, żelazo czy wapń, które doskonale odżywiają skórę – mówi kosmetolog Anna Olejniczak-Łasecka.

Dopasowanie peelingu do typu skóry jest bardzo ważne, a sam zabieg powinien być wykonywany delikatnie. Dla skóry wrażliwej zaleca się stosowanie produktów z mniejszymi drobinkami cukru, aby uniknąć nadmiernego ścierania. Gruboziarniste peelingi natomiast idealnie sprawdzą się do usunięcia zrogowaciałego naskórka oraz do kuracji antycellulitowe

Ważny jest też olej w peelingu

Każdy z tłuszczy ma swoje unikalne właściwości, dlatego tak ważne jest, jaki olej wybierzemy do peelingu. Najlepiej wypróbować kilka i wybrać taki, który sprawdzi się najlepiej.

"Wybierając olej do peelingu, warto zapoznać z właściwościami, które ma do zaoferowania każdy z nich. Odpowiednio dobrany olej do peelingu nie tylko skutecznie nawilża skórę, ale także dostarcza jej cenne składniki odżywcze. Dzięki wykorzystaniu oliwy z oliwek czy oleju z pestek moreli skóra staje się miękka, elastyczna i pełna blasku"– radzi Anna Olejniczak-Łasecka, właścicielka Kliniki Esencja Piękności w Łodzi.

Właściwości olejów

Oliwa jest najlepsza w pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej. Zatrzymuje wilgoć w skórze, zapewniając jej długotrwałe nawilżenie. Działa łagodząco na swędzącą i mocno przesuszoną skórę, zapewniając jej ulgę i regenerację.

jest najlepsza w pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej. Zatrzymuje wilgoć w skórze, zapewniając jej długotrwałe nawilżenie. Działa łagodząco na swędzącą i mocno przesuszoną skórę, zapewniając jej ulgę i regenerację. Olej z pestek moreli szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze. Zapobiega przesuszeniu i łagodzi stany zapalne, a także redukuje drobne zmarszczki. Jest polecany dla cer wrażliwych, suchych i dojrzałych,

szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze. Zapobiega przesuszeniu i łagodzi stany zapalne, a także redukuje drobne zmarszczki. Jest polecany dla cer wrażliwych, suchych i dojrzałych, Olej jojoba ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jest bezzapachowy, nietłusty i szybko się wchłania.

ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Jest bezzapachowy, nietłusty i szybko się wchłania. Olej ze słodkich migdałów jest bogaty w witaminy E i K. Pomaga zregenerować skórę i utrzymać jej elastyczność. Szybko się wchłania i nie zostawia tłustej warstwy.

jest bogaty w witaminy E i K. Pomaga zregenerować skórę i utrzymać jej elastyczność. Szybko się wchłania i nie zostawia tłustej warstwy. Olej kokosowy nie powoduje zatykania porów skóry. Działa też przeciwbakteryjne i przeciwwirusowo, łagodząc stany zapalne.

nie powoduje zatykania porów skóry. Działa też przeciwbakteryjne i przeciwwirusowo, łagodząc stany zapalne. Olej z awokado mimo swojej ciężkiej konsystencji, nie pozostawia tłustego filmu na skórze, a jednocześnie doskonale łagodzi podrażnienia. Jest bardzo odżywczy, dlatego jest szczególnie polecany do skóry dojrzałej.

Jak zrobić peeling krok po kroku

Peeling cukrowy przygotowany w domu zużyj w ciągu 2 dni. Pamiętaj, że świeżo przygotowany produkt ma najlepsze właściwości, więc nie warto robić go na zapas. Na 2 łyżki cukru dodaj łyżkę wybranego oleju. Peeling zrób po umyciu ciała. Wmasuj pastę w wilgotną skórę, zaczynając od stóp. Wykonuj okrężne kółka. Gdy dojdziesz do serca, zrób peeling od brody, przez szyję i dekolt w kierunku serca. Twarz masuj, używając obu dłoni, wokół ust oraz od kącików ust, płatków nosa i kącików oczu na zewnątrz, do linii włosów, a na końcu nad brwiami, przez czoło, w kierunku włosów. Pamiętaj, by nakładać peeling na skórę niewielkimi porcjami i wcierać go delikatnie. Spłucz letnią wodą i wytrzyj skórę do sucha, oklepując lekko ręcznikiem.

"Domowy peeling najlepiej jest stosować raz lub dwa razy w tygodniu. Przygotowany kosmetyk aplikujemy na skórę i delikatnie pocieramy nim ciało, omijając miejsca z rozszerzonymi naczynkami. Warto skupić się okolicach podatnych na cellulit" - mówi Anna Olejniczak-Łasecka, ekpert kampanii "Słodka Równowaga". - "Dodatkowo warto poświęcić więcej czasu łokciom, tylnym częściom ramion, kolanom oraz tylnym częściom ud. To w tych miejscach skóra najczęściej robi się twarda, więc usuwanie naskórka trwa dłużej. Domowy peeling sprawdzi się także w pielęgnacji ust, szczególnie jeśli mają tendencję do suchości i pękania. Jego przygotowanie jest bardzo proste".

By przygotować cukrowy peeling do ust, zmieszaj 3-4 łyżeczki cukru i odrobinę miodu. Gęstą masę nałóż na wilgotne usta i wmasuj go w skórę. Możesz do masowania użyć miękkiej szczoteczki do zębów. Po 2-3 minutach spłucz usta letnią wodą.