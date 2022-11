Dlaczego jajko wspaniale nadaje się do pielęgnacji? Ponieważ jego skład chemiczny jest niezwykle bogaty. Jest ono źródłem witamin z grupy B, jak również A, E, D, K, znajdują się w nim także sole mineralne, m.in. siarki, fosforu, potasu, cynku i żelaza.

Na różne sposoby

W kosmetyce jajka wykorzystuje się zwykle na 4 sposoby: tylko żółto, tylko białko, całe jajko i skorupkę.

- Żółtko jaja kurzego zawiera emulgator, czyli lecytynę – mówi Tomasz Jokiel, ekspert marki Fermy Drobiu Jokiel. - To naturalny środek służący do zmiękczania skóry, ma właściwości odżywcze i nawilżające, wzmacnia też barierę hydrolipidową skóry. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy w kosmetyku kupionym w sklepie pojawia się żółtko, szukajmy następujących określeń egg protein (proteiny jajeczne), hydrolyzed egg protein (hydrolizowane proteiny jajeczne) i egg yolk extract (ekstrakt z żółtka).

Jak wyjaśnia ekspert, główne walory kosmetyczne białka jajka to właściwości ścigające i napinające. Dzięki nim cera oczyszcza się i zamykają się rozszerzone pory, zwłaszcza w przypadku cery tłustej. Podobno białko chętnie wykorzystywały kobiety w starożytnym Egipcie. Oznaczenia białka na etykietach kosmetyków to albumen (albumina) lub hydrolyzed albumen (hydrolizowana albumina).

- Zdarza się także, że w kosmetykach jest wykorzystywane całe jajko, wtedy ma ono najczęściej formę proszku jajecznego (egg powder) – dodaje Tomasz Jokiel. - Aby go uzyskać, jajka suszy się, dzięki czemu zachowują wszystkie właściwości i nie potrzebują konserwantów. W postaci proszku jajka można łączyć z dowolnymi surowcami. Skorupki jaj (oznaczenie na opakowaniu hydrolyzed egg shell) to bogaty skarbiec węglanu wapnia, dlatego mają bardzo dobry wpływ na paznokcie, włosy i skórę.

Idealne na maseczkę

Przygotowując kosmetyczne specyfiki z jajek, należy pamiętać, że zawierają one alergeny i dlatego nie mogą ich stosować osoby uczulone na białko bądź żółtko. Pamiętajmy, że zawsze przed użyciem jajko należy też obmyć w ciepłej wodzie. Najpopularniejszymi produktami kosmetycznymi, które każdy samodzielnie może szybko przygotować w domu są maseczki.

Przepis na maseczkę dla skóry suchej z miodu i całego jajka

Potrzebne składniki to: po jednej łyżce miodu, kremu nawilżającego i olejku migdałowego, a do tego oczywiście jajko. Najpierw oddzielamy żółtka od białek, a następnie powoli wlewamy olejek do żółtka, ciągle mieszając. Dodajemy miód, krem i na koniec ubite białko. Dokładnie mieszamy. Gotową maseczkę nakładamy na twarz na pół godziny, a po upływie tego czasu ścieramy chusteczkami higienicznymi.

Przepis na maseczkę do twarzy ze skorupek i białka

Po dokładnym umyciu jajka, oddzielamy białko od żółtka, natomiast skorupkę rozcieramy w moździerzu na drobny proszek. Mieszamy białko z proszkiem i tak przygotowaną masę nakładamy na twarz. Zostawiamy na 15 minut i spłukujemy letnią wodą. Następnie wcieramy krem nawilżający.

Przepis na maskę na włosy z jajka

Wykorzystanie jajka do pielęgnacji włosów to stary sposób naszych babć. Powinny się na niego zdecydować szczególnie osoby z włosami słabymi, łamliwymi, poddawanymi częstym zabiegom kosmetycznym. Najprostsza maseczka-odżywka do włosów to po prostu 1-2 (w zależności od długości włosów) roztrzepane jajka, które nakłada się na lekko zwilżone włosy. Głowę przykrywamy czepkiem lub folią. Taką jajeczną odżywkę zmywamy po 20 minutach letnią wodą. Po zastosowaniu specyfiku włosy są miękkie, bardziej błyszczące i łatwiej się układają. Maseczkę można modyfikować, dodając dodatkowe składniki, np. cytrynę (dodaje blasku), oliwę (poprawia elastyczność) czy olejek rycynowy (wpływa na lepsze rośnięcie włosów).