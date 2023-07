Piękna, zdrowo wyglądająca skóra to ta perfekcyjnie nawilżona – to fakt, który stanowi jeden z filarów kosmetologii. Odpowiednie nawilżenie skóry… jest jak „mała czarna” w szafie. To baza, na której możemy (i powinnyśmy) oprzeć wszystkie inne beauty zadania, jakie przed nami stoją: np. walkę ze skutkami upływu czasu, z przebarwieniami, normalizację wydzielania sebum… i wiele innych. Czy wiesz, że idealnie nawodniona skóra lepiej przyjmuje zabiegi kosmetyczne i substancje aktywne zawarte w preparatach do pielęgnacji domowej? Jest bardziej odporna i znormalizowana, czyli… dokładnie taka, jakiej pragniemy.Poznaj 5 faktów o nawilżeniu skóry.

Fakt nr 1: Na utratę wody wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

Skóra traci i uzupełnia wodę w wyniku naturalnych procesów. W niektórych przypadkach te procesy mogą zostać nasilone i skutkować przesuszeniem (chwilowym lub przewlekłym) skóry, a nawet jej odwodnieniem.

– Wpływ na zwiększenie utraty wody mają w dużej mierze czynniki egzogenne (zewnętrzne), takie jak warunki klimatyczne, dieta, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach lub stosowanie niewłaściwych preparatów kosmetycznych. Czynniki endogenne (inaczej wewnętrzne), to z kolei te, które wynikają z uwarunkowań naszego organizmu, w tym z niektórych chorób, jak AZS czy łuszczyca. Takie czynniki także mają znaczący wpływ na poziom nawilżenia skóry – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Solverx. –Niestety, przewlekle utrzymująca się suchość i odwodnienie oraz związana z nią utrata elastyczności mogą sprawiać nam duży dyskomfort. Niekiedy pojawiają się: świąd, uczucie ściągnięcia i pieczenia, a nawet łuszczenie skóry i pękanie, które dodatkowo negatywnie wpływają na nasz wygląd. Dlatego kluczowe jest znormalizowanie cery i zapewnienie jej odpowiedniego poziomu nawilżenia –dodaje.

Fakt nr 2: Przesuszenie może dotyczyć wszystkich typów cery

Być może słyszałaś, że „skóra tłusta nie jest narażona na przesuszenie”. To mit! Utrata wody dotyczy wszystkich typów cery – od naczynkowej, przez wrażliwą, trądzikową i mieszaną, aż do tłustej. Naukowcy oceniają, że problem ten występuje u ok. 15–20 proc. populacjikaukaskiej i tylko w części przypadków związany jest ze schorzeniami dermatologicznymi.

W przypadku każdego z typów skóry objawy przesuszenia mogą się okresowo nasilać. Jak podkreślają kosmetolodzy, właśnie z tego powodu absolutną bazą dla działań skierowanych na rozwiązywanie określonych problemów skórnych (np. starzenia lub przebarwień) jest właśnie kompleksowe nawilżenie.

Fakt nr 3: Regularność – klucz do zdrowej cery

Przesuszenie to tendencja, która „lubi” nawracać. Jak wskazują dermatolodzy i kosmetolodzy, w przypadku zapobiegania utracie wody kluczowe jest ukształtowanie w sobie odpowiednich nawyków pielęgnacyjnych. Jakich? Po pierwsze, dobór spersonalizowanych produktów opartych na składnikach sprzyjających utrzymaniu właściwego poziomu nawilżenia (np. wykorzystujących właściwości kwasu hialuronowego).

Po drugie, niezwykle istotne jest aplikacja produktów z odpowiednią częstotliwością. O tym, że to „must-have”, wie każda z nas i… także większość z nas wprowadza tę wiedzę w czyn, smarując twarz kremem jedynie raz dziennie, po wieczornej kąpieli. To zdecydowanie zbyt rzadko! Wybierz taki zestaw produktów, który składa się z kremu na dzień i na noc, serum, produktów do demakijażu i mgiełki. W ten sposób nawilżenie będzie towarzyszyć Ci przez cały dzień podczas wszystkich aktywności pielęgnacyjnych, niezależnie od tego, co akurat zaplanujesz.

Po trzecie, ważne, byśmy – mimo nawet całkowitego ustąpienia dotkliwych objawów swędzenia i ściągnięcia (to naprawdę jest możliwe!) nie wracały do dawnych nawyków i… unikały stosowania przypadkowych kosmetyków – nawet „tylko na chwilę”. Bądźmy konsekwentne.

Fakt nr 4: Nawilżenie musi być kompleksowe

Co to oznacza? Bazą codziennego nawilżenia są kremy na dzień i na noc… ale to zdecydowanie nie jest jeszcze synonim słowa „kompleksowy”.

– Procedura nawilżenia zaczyna się już na etapie demakijażu. Warto już do tego celu wybrać produkty, które same w sobie będą zapobiegały utracie wody. Wybierzmy krem mogący stanowić bazę pod makijaż. Analogicznie wybierajmy produkty do pielęgnacji wieczornej. Latem – w ciągu dnia posiłkujmy się dodatkowo nawilżającą mgiełką, która pozostawi nas z uczuciem świeżości. W procedurze nawilżenia komfort i relaks są bardzo ważne – mówi Agnieszka Kowalska.

Nawilżenie skóry to podstawa sukcesu pielęgnacyjnego. Zdrowie i piękny wygląd cery kryje się w odpowiednich nawykach i doborze składników aktywnych. Wsłuchaj się w potrzeby swojego organizmu i wyjdź im naprzeciw… doceniając i chroniąc każdą kroplę wody.