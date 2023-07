Joga twarzy - automasaż, który Cię odmłodzi!

Za podstawę właściwej pielęgnacji skóry latem możemy bezdyskusyjnie uznać ochronę przeciwsłoneczną oraz intensywne nawilżanie. Ale ponieważ lato to czas, w którym mamy przestrzeń na nową przygodę i więcej wewnętrznej motywacji do zadbania o siebie, warto do swojej codziennej rutyny wprowadzić samodzielne ćwiczenia oraz masaż twarzy. Jeżeli myślisz, że to działanie czasochłonne - nic bardziej mylnego! Badania naukowe pokazują, że już 5 minut wystarczy, aby uruchomić procesy regeneracji i odmładzania w naszej skórze. Co więcej - po zakończeniu ćwiczeń, gdy Ty już wrócisz do swoich codziennych spraw, procesy te nadal będą trwały i działały na twoją korzyść.

Oto wskazówki, jak wykonać 5 prostych ćwiczeń oraz przeprowadzić masaż twarzy:

Ćwiczenie na uniesione łuki brwiowe oraz wygładzenie doliny łez i likwidację obrzęków wokół oczu: unieś czoło wnętrzem dłoni i szybko pomrugaj 50-100 razy;

Ćwiczenie na usta, pomagające zwiększyć ich ukrwienie i nadać naturalny kolor: otwieraj i zaciskaj zwilżone wargi, z głośnym „pyk” - tak, ten dźwięk słusznie może Ci się skojarzyć z otwieraniem szampana;

Ćwiczenie na policzki, pomagające zapobiegać tzw. „kurzym łapkom”: wersja łatwiejsza - zassij mocno policzki 3 razy po 30 sekund, wersja trudniejsza - zassij policzki a następnie napinaj je i unoś z uśmiechem;

Ćwiczenie na zaciśniętą żuchwę, polecane do stosowania również w stresujących sytuacjach: 3 do 5 razy naciśnij językiem na górne podniebienie, przytrzymaj język na pięć sekund, a następnie umieść go pod dolnymi jedynkami, jednocześnie wypychając brodę do przodu. Przytrzymaj również przez 5 sekund;

Ćwiczenie ujędrniające szyję, pomagające w zwalczeniu podwójnego podbródka: wyciągnij szyję, wysuń brodę i wykonaj nią ruch „zagarniający” do góry, szukając maksymalnego punktu napięcia mięśni. Powtórz 10 - 15 razy.

Po wykonaniu ćwiczeń, zakończ rytuał pielęgnacyjny głębokim i silnie stymulującym masażem z wykorzystaniem jeżyków do akupresury twarzy. Taki masaż zlikwiduje opuchlizny, nada zdrowy koloryt cerze i z czasem pomoże w zagęszczeniu skóry. Jak go wykonać? Zacznij od dołu szyi i przemieszczaj się aż do czoła. Możesz robić ruchy poziome, pionowe i koliste w obu kierunkach. Wymasuj dobrze owal twarzy, dół policzków oraz okolice oczu. Pamiętaj przy tym, żeby wcześniej nałożyć na twarz odpowiednie serum. Masaż pomoże mu się głębiej wchłonąć, tym samym zwiększając jego skuteczność.