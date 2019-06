Pod skórą twarzy znajduje się ponad 50 mięśni, nad którymi można popracować tak jak z innymi partiami ciała. Regularny masaż i konkretne ćwiczenia działają podobnie jak lifting. W przypadku jogi twarzy niepotrzebny jest żaden sprzęt – wystarczy dobrze opanować odpowiednie miny, które napinają mięśnie i naciągają skórę.

- Jednym ze skuteczniejszych ćwiczeń jest wzmocnienie szyi oraz brody i poprawienie zmarszczek na szyi. Ćwiczenie polega na przekręceniu głowy w prawo i uniesieniu podbródka. Należy spojrzeć w sufit i rozchylić usta, a następnie dotknąć językiem górnego podniebienia. Procedurę należy powtórzyć 3-4 razy na każda stronę. W tej pozycji ćwiczy się wszystkie mięśnie dolnej części twarzy – wyjaśnia Magdalena Konieczny, instruktor jogi twarzy z Kliniki Młodości Blanki Pawłowskiej.

Aby uzyskać najlepsze efekty ważne jest wykonywanie ćwiczeń regularnie. Tak jak w przypadku ćwiczeń niezbędna jest systematyczność. Prawidłowa gimnastyka twarzy zapewni nie tylko relaks, ale również odpowiednie napięcie skóry. Efekty można zobaczyć już po około 2-3 tygodniach ćwicząc co najmniej 5-10 minut dziennie. Podstawą jogi jest relaks, ważne jest zatem, aby przed rozpoczęciem ćwiczeń odpowiednio się rozluźnić. W przypadku jogi twarzy ćwiczenia polegają na robieniu „odpowiednich min” powodując rozkurczanie i napinanie mięśni. Ćwiczenia zawsze należy poprzedzić delikatnym masażem opuszkami palców, by rozluźnić mięśnie i przygotować je na wysiłek. Warto posmarować skórę oliwka lub delikatnym kremem. Na początku najlepiej wykonywać ćwiczenia przed lustrem, kiedy opanuje się już podstawy można je wówczas wykonywać praktycznie wszędzie.

- Jeśli nie mieliśmy nigdy do czynienia z jogą, najlepiej rozpocząć ćwiczenia od pracy z instruktorem ponieważ źle wykonane techniki mogą nawet pogłębić zmarszczki. Dodatkowo instruktor oceni, które partie twarzy wymagają treningu i jakie ćwiczenia są właściwe dla nas, a jakich nawyków unikać. Później można już samemu wykonywać ćwiczenia przed lustrem – wyjaśnia Magdalena Konieczny.

Joga to ćwiczenia wpływające na poprawę kondycji całego ciała, dlatego zanim zacznie się ćwiczyć, należy wyprostować kręgosłup i zamknąć oczy, a także odpowiednio się odprężyć. Najważniejszy jest jednak właściwy oddech, dzięki niemu nie tylko można się zrelaksować, ale również uodpornić na stres. Dodatkowo oddychanie przez nos przy pomocy mięśni brzucha rozluźnia powieki, policzki i szczękę. Znika wówczas napięcie, które nagromadziliśmy podczas dnia.

Joga twarzy to nowy sposób na pielęgnację skóry, która dzięki regularnej gimnastyce jest lepiej dotleniona i odżywiona. Ponoć już po serii 20-tygodniowych ćwiczeń, można odmłodzić się o 2 lata. Tak samo jak niezbędne są ćwiczenia, aby utrzymać prawidłową sylwetkę, tak samo ważne są ćwiczenia twarzy. I choć przywykliśmy do stopniowo pojawiających się oznak starzenia, które są całkowicie naturalne, jednak upływ czasu można spowolnić. Joga twarzy to japońska metoda ćwiczeń, która pozwala nam świadomie kształtować to, jak będziemy wyglądać w przyszłości. To także naturalny sposób na redukcję stresu i chwila relaksu dla naszej twarzy.