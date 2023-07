Wybierając odpowiednie składniki aktywne, jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby skóry, nawet tej bardzo dojrzałej i sprawić, że będzie dłużej utrzymana w dobrej kondycji. Jednym z najważniejszych składników, mających ogromny wpływ na stan skóry (i nie tylko skóry) jest kolagen. Dlaczego tak się dzieje, jakie mamy rodzaje kolagenu i który z nich jest najistotniejszy dla urody i gładkiej skóry bez zmarszczek, podpowiadamy w poniższym tekście.

Kolagen – co to takiego?

Zacznijmy od tego czym dokładnie jest kolagen? Najogólniej mówiąc, jest to proteina stanowiąca część tkanki łącznej. Nie bez przyczyny jego nazwa wywodzi się od greckiego kolla, czyli klej – kolagen w istocie wiąże ze sobą komórki skóry, kości, naczyń krwionośnych czy zębów, działając jak spoiwo. Oprócz formowania tkanek, odpowiada także za regenerację i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Kolagen nie bez powodu nazywany jest białkiem młodości. Jako podstawowy składnik budulcowy w ludzkiej skórze, wraz z elastyną tworzy swojego rodzaju stelaż, na którym opiera się nasza skóra właściwa. Mocny stelaż to gładka i napięta skóra, natomiast jego stopniowe osłabienie jest zwiastunem nadchodzących zwiotczeń i zmarszczek.

Czy da się zatrzymać w skórze kolagen?

Do około 25. roku życia zdrowy organizm samodzielnie produkuje optymalne dla zdrowia i urody ilości kolagenu, uzupełniając jego ewentualne niedobory.Z czasem jednak procesy degradacyjne zaczynają przewyższać produkcję i właśnie wtedy zaczynamy obserwować pierwsze objawy starzenia się skóry. Na początku są to niemal niezauważalne drobne zmarszczki, tzw. zmarszczki mimiczne, które z czasem stają się coraz głębsze. Zmniejszona produkcja kolagenu sprawia, ze stelaż podtrzymujący skórę staje się coraz słabszy. Cera robi się wiotka, a owal twarzy zaburzony. Skóra traci również swój blask, staje się cienka i bardziej podatna na przesuszenia. U kobiet w wieku okołomenopauzalnym produkcja kolagenu niemal zanika, a poziom krytyczny następuje ok. 60 roku życia. Czy da się więc zatrzymać w skórze kolagen? Niestety nie możemy zahamować zachodzących w ludzkim ciele procesów starzenia, w tym również zmniejszenia produkcji kolagenu. Można go jednak skutecznie spowolnić uzupełniając ubytki kolagenowe w skórze. Który kolagen będzie zatem najlepszy dla skóry? Aby się tego dowiedzieć, warto pokrótce poznać najważniejsze typy kolagenu.

Typy kolagenu – który dla gładkiej skóry?

Ze względu na wszechstronność i szerokie spektrum działania kolagenu, wyróżnia się aż 29 typów tego białka, którego role różnią się w zależności od miejsca występowania, ich funkcji, zawartości w tkankach oraz rodzaju struktury. Np. kolagen typu I występuje głównie w skórze, ale również w kościach, stawach itd. Inne typy kolagenu obecne są np. w chrząstkach (typ II, IX, X, XI), w tkance nabłonkowej (typ VII), czy w błonach śluzowych (VIII). Każda cząsteczka kolagenu zbudowana jest z 3 aminokwasów: glicyny, proliny i hydroksyproliny. Jednak w poszczególnych cząsteczkach aminokwasy te ułożone są w odmienny sposób, uzależniony od ich zadania, stąd właśnie mowa o typach kolagenu. Najważniejszym ze wszystkich i występującym w największej ilości jest kolagen typu I, którego podstawową jednostką strukturalną jest tropokolagen typu I. To właśnie ten rodzaj kolagenu można uznać za czarodzieja urody i młodości, a już na pewno gładkości i elastyczności.

Król gładkości i pogromca zmarszczek - Kolagen typu I i tropokolagen I

Kolagen typu I znajduje się w kościach, stawach, więzadłach, rogówce oka oraz oczywiście w najważniejszej w kontekście urody - skórze. Odpowiada on za odporność tkanek na rozciąganie. Ponieważ jest go najwięcej, to właśnie na jego dostarczeniu skórze powinnyśmy skupić się chcąc na dłużej zachować młody wygląd. Na szczególna uwagę zasługuje tu najmniejsza i podstawowa cząsteczka kolagenowa - wspomniany wcześniej tropokolagen typu I - prekursor dojrzałego kolagenu, bez którego on nie powstanie. Tropokolagen, jako podstawowa forma kolagenu, dostarczony do organizmu z zewnątrz, działa odrobinę inaczej niż dojrzały kolagen. Wdużym uproszczeniu – gdy suplementujemy kolagen w jego dojrzałej formie, musi on zostać rozłożony na aminokwasy, aby działać regenerująco, natomiast tropokolagen jest już jego podstawowa formą, więc natychmiast wnika w struktury biorusztowania uzupełniając braki, a jednocześnie posiada funkcje mobilizującą komórki zawarte w tkankach do zwiększonej produkcji kolagenu. Tropokolagen działając jako biostymulator, długofalowo wzmacnia „stelaż” twarzy, utrzymując między innymi odpowiednie napięcie skóry i mięśni, co wpływa na zachowanie jej prawidłowego owalu, a także redukuje lub zapobiega powstawaniu zmarszczek.

Tropokolagen bezwzględnie bezpieczny

Trudno o bezpieczniejszy składnik przeciwstarzeniowy niż taki, który występuje w skórze naturalnie. Badania naukowe wskazują, iż kolagen wieprzowy w postaci tropokolagenu typu I jest najbardziej podobny do kolagenu ludzkiego w składzie procentowym budujących go aminokwasów, przez co ma bardzo niską immunogenność, a jako biomateriał, ma zastosowanie w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej od wielu lat. Użycie go minimalizuje ryzyko podrażnień czy reakcji alergicznych, przy jednoczesnej efektywności i braku skutków ubocznych w długofalowym okresie. Tropokolagen doskonale sprawdza się również w profilaktyce anti-aging.

Kolagen – warto pokochać? Tak!

Kurację kolagenową warto stosować w każdym wieku - zarówno profilaktycznie, jak i odbudowująco. Kolagen ze względu na swoją skuteczność jest coraz bardziej popularny, więc dostępny jest w różnych formach -suplementach, koktajlach do picia, tabletkach, kosmetykach, wyrobach medycznych itp. Tropokolagen znajdziemy np. w kremach, żelach czy produktach iniekcyjnych w postaci wzbogaconych o dodatkowe składniki koktajli do mezoterapii. Wśród substancji wspierających działanie kolagenu, na które warto zwrócić szczególną uwagę,zasługuje m.in. glukonian magnezu, który odgrywa ważną rolę w procesach dojrzewania kolagenu czy kwas askorbinowy (wit. C) wpływający na dojrzewanie włókien kolagenowych.

Kolagen to ważny składnik naszego organizmu, który odpowiada za bardzo wiele procesów w tym również za młody i zdrowy wygląd skóry. Pamiętajmy, że jego produkcja spada wraz z wiekiem, dlatego należy zadbać o jego odpowiedni poziom. Warto zaprzyjaźnić się z kolagenem i dowiedzieć się jak najwięcej o skutecznych formach jego uzupełnienia, a także możliwościach jakie posiada. Dzięki temu będziemy w stanie na dłużej utrzymać nie tylko młody wygląd i jędrną skórę, ale także wzmocnić i wesprzeć funkcjonowanie organizmu, a co się z tym wiąże - poprawić samopoczucie i podnieść komfort życia.