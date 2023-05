Wiosna i lato to idealny czas, aby spędzać każdą wolną chwilę na świeżym powietrzu. Kiedy pojawiają się pierwsze słoneczne dni, wyruszamy na odpoczynek nad morze, jezioro czy do pobliskiego parku chcąc jak najwięcej czasu spędzić korzystając z promieni słońca. To niesie ze sobą wiele korzyści – przebywanie na słońcu działa antydepresyjnie, polepsza sen, wzmacnia układ odpornościowy, a także zwiększa stężenie witaminy D w organizmie. Niestety, zbyt długie przebywanie na słońcu niesie za sobą poważne zagrożenia, takie jak oparzenia czy nawet czerniak skóry. Jak zatem bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych?

Bezpieczne opalanie – dlaczego jest tak ważne? Reklama Odpowiednie korzystanie z promieni słonecznych niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów. Najważniejszym dla zdrowia jest produkcja witaminy D. Wpływa ona na właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego, budowę kości, a także wspomaga układ krążenia. Dodatkowo przyczynia się do zwiększenia produkcji serotoniny, poprawiając samopoczucie. To dzięki niej mamy lepszy nastrój i jesteśmy mniej narażeni na depresję. Mimo tych wszystkich korzyści, musimy pamiętać, że ekspozycja na słońce niesie za sobą także zagrożenia. Nieodpowiednio zabezpieczona skóra podczas opalania ulega oparzeniom, a także szybciej się starzeje. Najbardziej niebezpiecznymi aspektami ekspozycji na słońce słońcu są odwodnienie, udar, a także nowotwór złośliwy skóry – czerniak. - To naturalne, że kiedy po długiej zimie, pojawiają się pierwsze słoneczne dni, każdy z nas chce jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu i korzystać z kąpieli słonecznych. Dlatego bardzo ważna jest edukacja w kierunku zagrożeń, które wynikają z nadmiernej ekspozycji na słońcu. Planując dłuższe przebywanie na świeżym powietrzu, warto pamiętać, o zasadach bezpiecznego opalania – tłumaczy Izabela Baj, Dyrektor ds. opieki farmaceutycznej Gemini Polska. Reklama Poznaj 6 zasad bezpiecznego opalania Filtry do opalania to podstawa Najważniejszą zasadą, którą należy przestrzegać, chcąc chronić skórę przed negatywnymi skutkami promieniowania UVB i UVA, jest stosowanie kremów z filtrami. Niezależnie czy wybierasz się do biura, na spacer czy plażowanie, zawsze nałóż krem przed wyjściem z domu. Według specjalistów, należy posmarować ciało preparatem z filtrem od 15 do 30 minut przed wyjściem na słońce. Warto pamiętać, że kremy działają jedynie określony czas, dlatego należy aplikować je na skórę co 2 godziny, a także po każdej kąpieli czy spoceniu się. Reklama Unikaj słońca w godzinach szczytu Wyjątkowo silne i niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe jest w godzinach między 10:00 a 15:00. Dlatego warto w tym czasie unikać słońca. Jak wykazują eksperci, najlepszymi porami na opalanie się są godziny poranne: 8:00 do 10:00 i popołudniowe: od 15:00 do 18:00. Nawadniaj siebie i nawilżaj skórę Przebywanie w wysokich temperaturach powoduje, że bardzo szybko można się odwodnić. Warto zatem zawsze mieć ze sobą butelkę wody. W okresie letnim zalecane jest, aby wypijać przynajmniej 3 litry wody w ciągu dnia. Należy ją pić często, małymi łykami, nie doprowadzając do nadmiernego uczucia pragnienia. Istotne jest także nawilżanie skóry po opalaniu, która narażona jest na wysuszenie. Dlatego zawsze po kąpieli słonecznej stosuj kremy nawilżające. Chroń głowę i oczy Promieniowanie UV może uszkodzić wzrok, a także doprowadzić do przegrzania czy udaru. Dlatego podczas słonecznych dni należy chronić głowę i oczy. Wychodząc z domu zawsze powinno się mieć kapelusz najlepiej z dużym rondem, który ochroni przed słońcem głowę, uszy, oczy, czoło i nos. Warto też zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne z odpowiednim filtrem. Chroń znamiona Istotne jest także zadbanie o znamiona i pieprzyki. Narażenie ich na szkodliwe działanie słońca może doprowadzić do nowotworów skóry. Wybierając się na plażę, najlepiej zasłonić je plastrem lub częścią garderoby. Stosuj także punktowe nakładanie kremów z wysokim filtrem UV – najlepiej 50+. Stosuj odpowiednią dietę Dobrze zbilansowana dieta, wspomoże ochronę skóry przed negatywnym działaniem promieni UV. Warto wybierać produkty bogate w antyoksydanty, w tym głownie w witaminę C, E i beta-karoten. W diecie powinny się zatem znaleźć: marchew, pomidory, papryka, truskawki, a także melon, arbuz czy ogórek, które pomogą nawodnić organizm. Pamiętajmy także, aby posiłki były lekkie i przyjmowane o stałej porze. Marta Jarosz