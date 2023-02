Cera

Zdrowa i zadbana skóra była, jest i będzie najpiękniejszą ozdobą — wie to każda kobieta. Kilkuetapowa pielęgnacja, odpowiednie nawadnianie organizmu, właściwe oczyszczanie i stosowanie wysokiej jakości kosmetyków — tak w ogromnym skrócie powinien wyglądać codzienny rytuał piękna. Według wizażystek i wizażystów pracujących przy pokazach mody dla największych marek jednym z wiodących trendów na wiosnę tego roku będzie ponownie make-up no make-up. Efekt tzw. „nagiej twarzy” osiągniecie wybierając lekkie w swojej formule podkłady i pudry, które stworzą na skórze niemal niewidoczną powłokę.

A czy słyszałyście już o „dewy skin” (ang. „dewy” — zroszony)? Powinnyście, bo to drugi z trendów, który już lansowany jest przez największe gwiazdy. Makijaż tego typu stworzycie na kilka sposobów, ale najważniejszym kosmetykiem potrzebnym do jego wykonania będzie rozświetlacz. Skóra ma się bowiem błyszczeć i odbijać światło, tworząc efekt „super glow”.

Usta

Wiosną tego roku usta powinny przyciągać uwagę.

- Postawcie więc na szminki w mocnych odcieniach różu oraz... pomarańczu. Powinno być kolorowo — w końcu to wiosna! Jeżeli należycie do grona osób, które nie boją się odważnych stylizacji, z pewnością ucieszy Was informacja, że jednym z wiodących trendów nadchodzących miesięcy będzie metaliczne wykończenie ust. Sięgnijcie po szminkę lub konturówkę w kolorze złota bądź srebra i sprawcie, by z pozoru zwykły makijaż nabrał wyjątkowego charakteru - mówi makijażystka Joanna Dobosz, ekspertka marki Color Care.

Oczy

Przyglądając się pokazom mody wiosenno-letnich kolekcji, nie sposób nie zwrócić też uwagi na twarze modelek. Na wybiegach nie brakowało energetycznych, kolorowych make-upów w pastelowych i neonowych wersjach. Róż na powiece? Tak! Bawcie się, tworząc nieprzeciętnie kuszące makijaże. Ten sezon będzie też obfitował w nawiązania do morza i oceanów, dlatego w Waszych kosmetyczkach nie powinno zabraknąć cieni w odcieniach głębokiego, przenikliwego granatu, intensywnego cyjanu czy urzekającego turkusu. Okej, ale co z dziewczynami i kobietami, które nie czują się dobrze w intensywnie kolorowych makijażach? Spokojnie – smokey eye również królował podczas fashion week. Zainspirujcie się make-upami modelek Toma Forda czy Versace.

Czym jednak byłby makijaż oczu bez podkreślenia rzęs, prawda? Tu zasada jest prosta – „the bigger the better”! Kilkukrotnie wytuszowane górne i dolne pasma dadzą efekt mocnego spojrzenia, o jaki chodzi w tym sezonie. Sztuczne rzęsy w kępach i na paskach też pomogą Wam stworzyć wyjątkowy look.

Jeżeli oczy są zwierciadłem duszy, to brwi stanowią ramę tego lustra. W tym sezonie ich stylizacji przyświeca jedno hasło — baw się! Modne będą zarówno te o naturalnym wyglądzie, jak i mocno podkreślone i wyczesane. W Waszej kosmetyczce nie powinno więc zabraknąć mydełka, które nadaje kształt, układa niesforne włoski i utrwala je na wiele godzin oraz koloryzującej pomady. Uwaga wszystkie blondynki – w trendach wciąż pozostają rozjaśnione, wręcz wtapiające się w odcień skóry, brwi.