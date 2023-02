Odżywienie skóry powinno rozpocząć się od zmiany diety ponieważ używane kosmetyki działają tylko od zewnątrz. Kosmetyki warto traktować jako dodatek do zdrowego stylu życia. Aby zadziałały skutecznie, muszą być właściwie dobrane. Skóra jednak potrzebuje wsparcia z obu stron.

Domowe sposoby na odżywienie skóry twarzy

Dobre efekty przyniosą systematyczne peelingi i maseczki. Te pierwsze pomogą pozbyć się martwego naskórka, zregenerują go i tym samym odświeżą skórę. Maseczki z kolei to prawdziwy zastrzyk substancji odżywczych. Dostarczą skórze niezbędnych witamin i minerałów.

Domowy peeling o działaniu odżywczym i nawilżającym można przygotować z owocu kiwi, szklanki cukru trzcinowego i dwóch łyżeczek startej skórki z cytryny. Należy obrać kiwi, rozgnieść na papkę i połącz z pozostałymi składnikami, następnie wymieszać i nałożyć na twarz.

Wśród domowych sposobów na nawilżenie twarzy prym wiedzie także maseczka z aloesu. Jeśli posiadamy w domu tę roślinę warto wykorzysta jej miąższ, który odżywi, nawilży i zregeneruje skórę. Wystarczy przyciąć liść aloesu i wydrążyć miąższ, a następnie nałożyć na twarz.

Nawilżającą maseczkę można również przygotować z awokado, dwóch łyżek płatków owsianych, dwóch łyżek naturalnego jogurtu i odrobiny miodu. Wszystkie składniki trzeba wymieszać i zostawić na twarzy na około 10 minut. Następnie spłukać ciepłą wodą.

Japoński lifting twarz

Japoński lifting twarzy znany również jako masaż Kobido Up może być skutecznym sposobem na przywrócenie zimą witalności skórze. Masaż Kobido Up pozwala przywrócić skórze młodość, blask, elastyczność i jędrność. Po masażu Kobido Up można zauważyć ujędrnienie i poprawę owalu twarzy. Spłycenia zmarszczek, bruzd mimicznych i innych objawów starzenia się skóry. Już po jednej sesji skóra staje się odżywiona, dotleniona i rozświetlona. Jej koloryt zostaje wyrównany. Znikają też wszystkie oznaki zmęczenia.

- Ten masaż twarzy niezwykle skutecznie stymuluje produkcję kolagenu i elastyny i pobudza komórki naskórka, mięśni i powięzi do regeneracji, dlatego mówi się o nim „lifting bez skalpela”. Usprawnia on funkcjonowanie układów krwionośnego i limfatycznego, które są odpowiedzialne za prawidłowe odżywianie tkanek, ich regenerację i odbudowę. Masaż ten niweluje obrzęki i opuchliznę pod oczami oraz polepsza koloryt skóry. Działa na głęboko położone mięśnie twarzy poprawiając owal, podnosząc opadające policzki i powieki, zmniejszając widoczność bruzd i zmarszczek mimicznych – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Odpowiednia dieta

Zimą należy również zadbać o odbudowę skóry od środka. Najważniejsze jest dostarczenie zdrowych kwasów tłuszczowych, witamin i składników mineralnych. Wśród najważniejszych witamin dla zdrowej i pięknej skóry wymienia się witaminę C, która jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. To właśnie ona bierze udział w syntezie kolagenu, wspomaga redukcję przebarwień i walkę z wolnymi rodnikami. Najlepszym źródłem witaminy C są świeże warzywa i owoce:

• kiwi

• truskawki

• pomarańcze

• natka pietruszki

• papryka

• czerwona kapusta.

Witaminą dla zdrowej cery jest również witamina E. Neutralizuje wolne rodniki i tym samym opóźnia proces starzenia się skóry. Łagodzi podrażnienia i działa na skórę nawilżająco. Można znaleźć ją w orzechach laskowych, migdałach, pestkach dyni i słonecznika, a także w oleju słonecznikowym.

Bardzo pomocna jest również witamina D, która redukuje wydzielanie sebum, działa przeciwbakteryjnie i łagodzi stany zapalne. Dobrze sprawdza się w problemach z trądzikiem. Najlepszym jej źródłem są ryby: śledź, makrela, łosoś, węgorz.

Za poziom nawilżenia, poprawę kolorytu i funkcji ochronnych skóry odpowiada witamina A. Znajdzie się ona w burakach, natce pietruszki, papryce, szpinaku i suszonych morelach.

W diecie dla zdrowej skóry bardzo ważne są także składniki mineralne: cynk, krzem, selen, miedź i siarka. Znajdziesz je w pełnoziarnistym pieczywie, pestkach dyni i słonecznika, migdałach, płatkach owsianych, orzechach laskowych, czerwonej soczewicy i kaszy jaglanej.

W codziennym menu nie może zabraknąć kwasów tłuszczowych, głównie Omega 3 i Omega 6. To właśnie one działają przeciwstarzeniowo i regulują gospodarkę lipidową naskórka. Wspomagają leczenie trądziku pospolitego i AZS. Źródłem kwasów tłuszczowych są:

• olej z wiesiołka

• pestki dyni

• orzechy włoskie

• olej słonecznikowy

• oliwa z oliwek

• awokado

• sezam

Bardzo ważne jest również nawodnienie skóry. Wypijanie każdego dnia około 2 litrów wody idealnie nawilży skórę od środka. Oprócz wody można także postawić na świeże soki warzywne i owocowe.

Okres zimowy stanowi ciężki czas dla skóry twarzy. O tej porze skóra jest bardziej skłonna do podrażnień i przesuszeń. Ze względu na niekorzystne warunki warto zadbać o nią szczególnie, zarówno przez odpowiednia dietę, nawilżenie oraz pobudzenie i przywrócenie elastyczności za pomocą masażu.