1. Co jeść, aby wzmocnić włosy?

To, co jemy, w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie, jak również kondycję skóry oraz włosów. Nieodpowiednia dieta może sprawić, że pasma staną się widocznie słabsze i przerzedzone. Aby temu zapobiec, należy dostarczać organizmowi odpowiednią porcję kalorii. Poza tym trzeba wybierać produkty z dużą zawartością białka, czyli budulca całego organizmu. Mięso, ryby, nabiał czy rośliny strączkowe – ich nie powinno zabraknąć na naszym talerzu.

Kluczowe są też witaminy. Na wzmocnienie włosów wpływają zwłaszcza te z grupy B (B2, B5, B12), a także A i E. Pozytywnie oddziałują one na cebulki oraz naczynia krwionośne, którymi rozprowadzane są cenne substancje. Jednocześnie wspierają zdrowy wzrost włosów i zapobiegają ich nadmiernemu wypadaniu. Oprócz tego prawidłowa dieta musi być bogata w minerały takie jak: cynk, żelazo, miedź, selen czy mangan. Ich niedobory odbiją się na kondycji kosmyków.

Zwróć uwagę! Zanim sięgniesz po suplementy diety reklamowane jako preparaty na wzmocnienie włosów, najpierw skonsultuj się z lekarzem.

2. Pamiętaj, że dobre zdrowie = mocne włosy

Stosowanie diety na wzmocnienie włosów to nie wszystko – absolutną podstawą jest dbanie o zdrowie. Okazuje się, że przerzedzenie się pasm czy zmiany w ich wyglądzie często są sygnałem S.O.S. wysyłanym przez organizm. Symptom ten może wskazywać, na zaburzoną gospodarkę hormonalną, chorobę albo problemy skórne. W ten sposób będzie objawiać się też wysoki poziom stresu czy przemęczenie. Dlatego wszelkie niepokojące objawy zawsze warto konsultować ze specjalistą, który może zlecić odpowiednie badania oraz dalsze kroki, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

3. Wzmacniaj włosy świadomie

Chcesz mieć piękne, zdrowe i mocne włosy? W takim razie rozpocznij ich świadomą pielęgnację! Opiera się ona na dostarczaniu pasmom trzech grup składników: protein, emolientów i humektantów. Ich ilość należy dopasować do indywidualnych potrzeb, preferencji czy oczekiwań, co oznacza nie tylko dobór odpowiednich produktów, ale

i ustalenie rutyny pielęgnacyjnej (dziennej – np. z wykorzystaniem metody OMO, a także w kilkudniowej). W ten sposób można osiągnąć równowagę PEH – nie bez przyczyny w ostatnim czasie świat oszalał na punkcie tzw. włosingu!

Szampon wzmacniający włosy powinien być delikatny dla skalpu. Do codziennego stosowania nada się taki, w którego składzie nie znajdują się silne detergenty, mogące podrażniać skórę oraz osłabiać cebulki.

Dobierając maski i odżywki, powinno się uwzględnić porowatość włosów. W ten sposób zyskamy pewność, że będziemy odpowiadać na ich konkretne potrzeby. Wówczas efekt wzmocnienia włosów okaże się najbardziej zauważalny.

4. Jak wzmocnić cebulki włosów? Wcierając wcierki!

To w cebulkach włosy zaczynają swój wzrost, dlatego należy troszczyć się o skórę głowy. W tym celu wcierki sprawdzają się idealnie! Nie tylko ze względu na cenne składniki, jakie dostarczają, ale i masaż, wykonywany podczas aplikacji. Wpływa on m.in. na poprawę ukrwienia, a także sprawniejsze rozprowadzanie tlenu i odżywczych substancji, dzięki czemu uzyskujemy naturalnie wzmocnione włosy. Przy okazji to bardzo relaksujące!

5. A może zioła na wzmocnienie włosów?

Czemu nie! Nasze matki, babki i prababki, nie mając dostępu do tak wielu produktów jak my dzisiaj, korzystały z mocy ziół. I bardzo to sobie chwaliły. Zresztą producenci kosmetyków również chętnie wykorzystują zioła. Warto sięgać po olejki i hydrolaty, przykładowo z kozieradki, lawendy, szałwii, rumianku, pokrzywy czy lipy. Nakładane na skórę głowy będą działać odżywczo i wzmacniająco. Mogą regulować pracę gruczołów łojowych oraz przyczyniać się do szybszego wzrostu włosów. Jednym z tiktokowych trendów jest nakładanie na pasma naparu z rozmarynu. Rzeczywiście może on zadziałać, ale nakładany bezpośrednio na skalp. Działa wówczas kojąco i odświeżająco.

W przypadku tego typu domowych sposobów na wzmocnienie włosów trzeba mieć na uwadze, że nie wszystko nam się sprawdzi. Natomiast stosując zioła wewnętrznie, czyli po prostu je pijąc, róbmy to z głową, wcześniej sprawdzając wszelkie przeciwwskazania.

6. Zabiegi na wzmocnienie włosów

Dobre zdrowie, odpowiednio zbilansowania dieta oraz dobrze dobrana pielęgnacja to przepis na mocne włosy – można go jednak wzbogacić dodatkowymi zabiegami. Te nierzadko wykonywane są w gabinetach medycyny estetycznej. Jest ich mnóstwo do wyboru. Ostatnio dużo mówi się m.in. o mezoterapii igłowej skóry głowy albo karboksyterapii. Fryzjerzy natomiast działają podczerwienią, ultradźwiękami oraz intensywnie pielęgnującymi produktami. Jedną z ciekawszych kuracji wzmacniających włosy jest tzw. botoks.

Trzeba tu jeszcze odpowiedzieć na jedno ważne, nurtujące wiele osób pytanie: Czy obcinanie włosów je wzmacnia? W zasadzie nie, niemniej kiedy pozbędziemy się pokruszonych, rozdwajających się końcówek, pasma od razu wyglądają na mocniejsze, gęstsze i zdrowsze. W ten sposób minimalizuje się też ryzyko, że uszkodzenia będą przenosiły się coraz wyżej.

