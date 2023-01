Mit 1. Dieta ma niewielki wpływ na wypadanie włosów

To mylne wyobrażenie, które niestety często prowadzi do osłabiania kondycji włosów, a w efekcie do ich wypadania. Stosowana przez nas dieta ma bardzo duży wpływ na stan naszych włosów. Niedobory pokarmowe i brak w diecie kluczowych składników odżywczych może odbijać się negatywie na wyglądzie i zdrowiu włosów. Aby zachować dobrą kondycję całego organizmu, także włosów potrzebujemy m.in. odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dla włosów szczególnie ważne są produkty bogate w cynk, żelazo, miedź, siarkę oraz witaminy A, E, C i B, oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i białko.

Niedobory pokarmowe i źle dobrana dieta nie zostaje bez wpływu na stan naszego organizmu, zmniejszenie podstawowej przemiany materii, a także na wypadanie włosów. Niebezpieczne dla zdrowia włosów są na przykład diety redukcyjne realizowane bez konsultacji z dietetykiem, gdyż dostarczają do organizmu mniejszą ilość pożywienia, często oznacza to mniejszą ilość składników odżywczych. W efekcie włosy mogą rosnąć wolniej lub nawet mogą przejść przedwcześnie w fazę telogenu, co przyczyni się do ich nadmiernego wypadania.

Mit 2. Przyjmowane leki nie mają wpływu na wypadanie włosów

Przyczyn wypadania włosów jest bardzo wiele, mogą być one powiązane zarówno z czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi wynikającymi ze stanu naszego zdrowia. Zdarza się, że w wyniku leczenia danego schorzenia lub choroby, możemy zmierzyć się z polekowym wypadaniem włosów. Niektóre choroby i schorzenia wymagające leczenia farmakologicznego wpływają także na kondycję włosów. Zdarza się, że nie sama choroba osłabia stan włosów lecz leki, które zostały zastosowane do jej zwalczenia. Czasami przyjmowane lekarstwo przyczynia się do wypadania włosów, niestety nie zawsze jest możliwe jego odstawienie, gdyż nadrzędną wartość ma potrzeba kontynuacji leczenia dla dobra pacjenta. Na szczęście polekowe wypadanie włosów ma zazwyczaj charakter odwracalny.

Mit 3. Zbyt częste mycie włosów prowadzi do ich wypadania

Włosy, a szczególnie skórę głowy należy myć tak często, jak tego potrzebują. Częstotliwość mycia głowy nie wpływa na proces wypadania włosów. Trzeba jednak pamiętać, że istotne jest prawidłowe dobranie szamponu do potrzeb skóry głowy. Szampon spełnia kluczowe zadanie w codziennej pielęgnacji włosów. Usuwa zanieczyszczenia, pozostałości po kosmetykach stosowanych do stylizacji, kurz i nadmiar łoju. Używając niewłaściwego preparatu do mycia, możemy szkodzić swoim włosom, osłabiając je, pozbawiając sprężystości czy powodując, że będą się szybciej przetłuszczać.

Mit 4. Mężczyźni częściej zmagają się z wypadaniem włosów niż kobiety

Wypadnie włosów jest powszechnym problemem, występującym zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. U obu płci występowanie tego zjawiska jest na podobnym poziomie, lecz różnice można zaobserwować w podejściu do tego problemu i radzeniu sobie z nim. Mężczyźni, u których nastąpiła znaczna utrata włosów, często podejmują decyzję, aby skrócić włosy lub ogolić je całkowicie. Kobiety z kolei starają się zamaskować znaczne przerzedzenia i utratę włosów decydując się częściej na doczepy czy peruki. Nie zmienia to faktu, że nadmierne wypadanie włosów, które powoduje widoczne zmiany w wyglądzie, to dla wielu osób bardzo krępujący problem, bez względu na płeć. Jak pokazało badanie „Polak u trychologa” zrealizowane przez Instytut Trychologii na próbie 1085 respondentów, problemy z włosami przekładają się na złe samopoczucie aż u 84% ankietowanych.

Mit 5. Do trychologa warto się udać, gdy widoczna jest już znaczna utrata włosów

Czekając zbyt długo na zgłoszenie się po pomoc do specjalisty w przypadku nadmiernego wypadania włosów lub innych schorzeń włosów i skóry głowy, narażamy się na znaczne pogorszenie ich kondycji, a w skrajnych przypadkach nawet na utratę włosów. W ciągu doby zdrowej, dorosłej osobie wypada średnio około 50-100 włosów i jest to naturalne zjawisko fizjologiczne. Jeśli jednak mamy do czynienia z intensywniejszym wypadaniem włosów, powinien to być sygnał, że należy zasięgnąć niezwłocznie konsultacji specjalisty. Warto zdawać sobie sprawę, że kondycja włosów może w wielu przypadkach być nie tylko problemem natury estetycznej. Pogarszający stan włosów może by sygnałem, że w naszym organizmie zachodzą jakieś nieprawidłowości, które należy zdiagnozować.

- Często w Instytucie Trychologii mierzymy się z wieloma błędnymi przekonaniami na temat wypadania włosów, które słyszymy od osób odwiedzających naszą placówkę chcących skorzystać z konsultacji trychologicznej. Dlatego tak istotne znaczenie ma popularyzacja wiedzy na temat prawidłowej pielęgnacji i zdrowia włosów – podsumowuje Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.