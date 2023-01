Podstawą zimą jest ochrona włosów przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, jak mróz, niskie temperatury czy wiatr. Równie istotna jest jednak także dieta, którą możemy efektywnie wzmacniać włosy od wewnątrz. Powinna ona być bogata w witaminy i mikroelementy. Te który są istotne dla kondycji włosów to m.in.: witaminy A, D, E, K jak również B6 i B12. Ważne znaczenie ma również cynk i miedź oraz monitorowanie poziomu ferrytyny, potocznie nazywanej „magazynem żelaza” wpływającej m. in. na jakość włosa. Najlepszym, naturalnym sposobem na mocne włosy jest stosowanie zdrowej i dobrze zbilansowanej diety, w której powinny być obecne m.in. w odpowiednich ilościach makroskładniki, czyli białka, węglowodany oraz tłuszcze. Jeśli mamy problem z ustaleniem diety, która będzie korzystnie oddziaływała na nasze włosy, możemy rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty i zastosowanie dodatkowo diety trychologicznej.

- Bez właściwego odżywiania i dobrze zbilansowanej diety nie uda nam się zadbać o dobrą kondycję włosów. Zima to trudny czas dla naszych kosmyków, dlatego należy zadbać o nie kompleksowo począwszy od ochrony w postaci odpowiedniego nakrycia głowy, przez właściwą pielęgnację skóry głowy i włosów, aż po dietę – podsumowuje Anna Mackojć, trycholog.

Włosy, aby zdrowo rosły, potrzebują dużej ilości białka, witamin A, D, E oraz witamin z grupy B i produktów bogatych w miedź, magnez, krzem i cynk. Ważną rolę odgrywa także żelazo, którego niedobór może skutkować wypadaniem i osłabieniem włosów. Zbilansowana dieta ma kluczowe znaczenie w zadbaniu o dobre warunki do wzrostu włosów. Witaminy, kwasy tłuszczowe i minerały dostarczane do organizmu wraz z posiłkami będą wspierać kondycję włosów. Aby włosy były mocne, gęste i zdrowe w pierwszej kolejności należy zadbać w jadłospisie o nabiał, mięso i ryby. Te produkty dostarczą pełnowartościowego białka, zbudowanego z aminokwasów, które wpływa na stan naszych włosów.

Dieta powinna dostarczać włosom składników poprawiających ich strukturę jak i odżywiających skórę głowy. Aby włosy były mocne, gęste i zdrowe w pierwszej kolejności warto zadbać o nabiał, mięso i ryby. Wymienione składniki są bardzo ważne ponieważ dostarczą pełnowartościowego białka, które zbudowane jest z aminokwasów. Te małe zaś cząstki stanowią budulec dla keratyny będącej ważną substancją struktury włosa. Keratyna zawiera aminokwasy posiadające w swym składzie siarkę, która pełni rolę swoistego cementu, który spaja ze sobą cegiełki, tworząc białko. Niedobory takich cegiełek mogą prowadzić do kruchości i łamliwości włosów, nadmiernego wypadania, utraty ich blasku, czy nawet w niektórych przypadkach łysienia. W jadłospisie powinny znaleźć się również soja, soczewica, fasola, kasza gryczana, jaglana czy komosa ryżowa. Ważne w spożyciu są produkty mleczne, posiadające istotną dla naszych włosów witaminę A, jak również mięso bogate w żelazo. Cała grupa wymienionych produktów będzie również dostarczać organizmowi bardzo ważnych składników takich jak cynk i witaminę B12, które właśnie odpowiadają za stan naszych włosów.

Niedobór żelaza najczęściej objawia się wypadaniem i osłabieniem włosów. Dużo lepiej jest spożywać produkty pochodzenia zwierzęcego, ponieważ takie żelazo charakteryzuje się lepszą przyswajalnością niż to roślinne. Jeśli jednak decydujemy się na to drugie można je znaleźć w takich produktach roślinnych jak brokuł, szpinak, kakao, a także kasza jaglana i soczewica. Tak samo jak żelazo istotny jest również krzem, którego największa ilość występuje właśnie we włosach. Odgrywa on istotną rolę w biosyntezie nukleotydów DNA, RNA oraz jest niezbędny do prawidłowej syntezy kolagenu. Można go znaleźć w takich produktach jak płatki owsiane, kasza jęczmienna czy kasza jaglana. Krzem można również suplementować poprzez picie naparów ze skrzypu polnego.

- Stan włosów jest w dużej mierze odzwierciedleniem tego, co dostarczamy do naszego organizmu wraz z posiłkami. Dieta powinna być przede wszystkim zbilansowana tak, aby nie dopuścić do niedoborów w naszym organizmie, które w pierwszej kolejności odbiją się na kondycji włosów. Warto zadawać sobie sprawę, że źle zbilansowane diety mogą zaburzać homeostazę organizmu – równowagę m.in. procesów biochemicznych w ludzkim ciele i prowadzić do niedoborów witamin oraz składników mineralnych. W efekcie prowadzić do złego odżywania mieszków włosowych i ogólnej złej kondycji całej struktury włosa. Włosy mogą zacząć wypadać z powodu braku dostatecznej ilości składników odżywczych – wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Warto mieć świadomość, że kondycja naszych włosów jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem całego organizmu. Jeśli występują w nim nieprawidłowości, włosy są pierwszym elementem, do którego przestają być dostarczane substancje odżywcze. Dlatego jeśli zaobserwujemy, że nasze włosy są w gorszej kondycji i zaczynają nadmiernie wypadać, przyczyn należy szukać wewnątrz organizmu. Czekając zbyt długo ze zwróceniem się po specjalistyczną pomoc, możemy narazić się na trwałą utratę włosów.