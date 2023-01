Taping twarzy to metoda polegająca na modelowaniu twarzy taśmami kinezjologicznymi, którą można stosować m.in. do usuwania obrzęków i wygładzania zmarszczek. Jeszcze do niedawna taping jako metoda terapii powięziowej był głównie wykorzystywane przez fizjoterapeutów w celach rehabilitacyjnych, szczególnie w leczeniu kontuzji ciała u sportowców. Dziś zastosowanie tapingu stało się dużo bardziej wszechstronne i uniwersalne, również za sprawą jego wykorzystania do poprawy wyglądu twarzy. Trzeba jednak sobie zdawać sprawę, że plastry do kinesiotapingu same w sobie nie zdziałają cudów w naszym wyglądzie. Ich rolą jest wzmocnienie i podtrzymanie efektów prowadzonego wcześniej masażu twarzy czy innych zabiegów wykonywanych na przykład przez specjalistę terapii manualnych twarzy. Taping w powiązaniu z profesjonalnie wykonanym masażem twarzy, choćby z masażem Kobido, będzie wspomagał m.in. obniżenie napięcia powierzchniowego, rozluźniał mięśnie, poprawiał krążenie krwi i limfy czy poprawiał elastyczność oraz jędrność skóry.

- W zależności od metodyki oklejania twarzy stosowanej podczas zabiegu, taśmy mają wywołać konkretny efekt, na przykład podnieść owal twarzy lub zmniejszyć opuchliznę. Po naklejeniu na skórę taśmy kinezjologiczne po prostu ją unoszą. Dzięki temu płyny ustrojowe o wiele sprawniej płyną i tym samym skuteczniej odżywiają tkanki. Jeśli taśmy są zaaplikowane w odpowiedni sposób, oddziałują na powięź, mięśnie oraz samą tkankę skóry i dzięki temu przyczyniają się także do spłycenia zmarszczek i bruzd mimicznych – wyjaśnia Witold Pyrkosz, specjalista terapii manualnych twarzy.

Rosnąca popularność naturalnego dbania o wygląd i poszukiwania alternatywy do inwazyjnych zabiegów sprawia, że taping estetyczny dzięki uzyskiwanym przy regularnym stosowaniu rezultatom, jest chętnie wykorzystywany przez specjalistów w zabiegach masażu twarzy.

- Skuteczność działania tapingu zależy przede wszystkim od prawidłowej aplikacji taśm, dlatego warto skorzystać z takiego zabiegu połączonego z masażem u profesjonalisty. Nieodpowiednie zastosowanie taśm może skutkować nie tylko nieprzyjemnymi podrażnieniami, ale nawet efektami odwrotnymi do oczekiwanych. Należy pamiętać również o odpowiednio dobranym czasie trzymania taśm na twarzy a co jeszcze ważniejsze, o prawidłowym ich ściąganiu – przestrzega Witold Pyrkosz.

Czego możemy się spodziewać po tapingu?

Większość osób chcących skorzystać z tapingu twarzy, decyduje się na niego przede wszystkim ze względu na działanie odmładzające. I rzeczywiście w zależności od sposobu oklejania możemy powalczyć o lepszy wygląd twarzy w postaci na przykład poprawy jej owalu, redukcji zmarszczek czy poprawy elastyczności i jędrności skóry. Jest jednak jeszcze wiele innych powodów, dla których warto z tapingu twarzy jako uzupełnienia zabiegu korzystać jak: zmniejszenie drugiego podbródka, pozbycie się obrzęków i zniwelowanie opuchlizny, złagodzenie napięć mięśniowych czy zrelaksowanie się i pozbycie napięć wynikających ze stresu i negatywnych emocji. Taping również może być dobrym uzupełnieniem terapii po porażeniu nerwu twarzowego, gdyż jego zastosowanie wspomaga funkcję mięśni mimicznych.

Jak każda metoda stosowana w terapii czy medycynie estetycznej, taping ma również swoje przeciwwskazania. Chociaż kinesiotaping jest zabiegiem w pełni bezpiecznym, nie powinien być realizowany jeśli mamy świeże rany czy blizny, stany zapalne skóry oraz zakrzepicę żył. Taping nie jest także wskazany, jeśli mamy bardzo cienką i podatną na podrażnienia skórę, jak również przy alergiach kontaktowych na klej. Przed zastosowaniem tej metody warto sprawdzić jej działanie na małej powierzchni skóry, aby wykluczyć ewentualne podrażnienia czy reakcje alergiczne.

Stosowane w tapingu estetycznym taśmy można naklejać na różne części twarzy, na przykład na czoło, okolice oczu, policzki, okolice nosa i ust, a także podbródek. Kluczowa jest jednak prawidłowa ich aplikacja, przekładająca się na lepszą kondycję skóry i pracę mięśni twarzy.