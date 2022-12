Stan włosów zależy oczywiście w dużym stopniu od genów. Jednak znaczący wpływ na włosy ma także bieżący stan zdrowia całego organizmu, jak również prowadzony przez nas styl życia oraz związane z nim codzienne nawyki. Na co warto szczególnie zwrócić uwagę, gdy niepokoi nas kondycja włosów.

Reklama

Zaburzenia hormonalne

Problemy z włosami objawiające się pogorszeniem ich stanu i wypadaniem mogą świadczyć o zaburzeniach hormonalnych. U kobiet mogą powodować wiele uciążliwych dolegliwości, jak na przykład wahania wagi i nastroju, zmiany skórne czy rozregulowanie cyklu menstruacyjnego. Do możliwych przyczyn zaburzeń hormonalnych zalicza się schorzenia narządów odpowiedzialnych za produkcję danego hormonu, procesy związane z dojrzewaniem czy menopauzą, ale również nieodpowiednią dietę i niezdrowy tryb życia. Po pomoc przy zaburzeniach hormonalnych należy zgłosić się do endokrynologa. Specjalista zarekomenduje na podstawie wykonanych badań proces leczenia w zależności od przyczyn zaburzeń hormonalnych. Warto również skonsultować się z trychologiem, aby zrealizować pogłębiony wywiad badający kondycję włosów, w razie potrzeby wykonać trichoskopię, czyli nieinwazyjne badanie skóry głowy i cebulek włosów oraz podjąć odpowiednią terapię trychologiczną.

Nieodpowiednia dieta

Nieodpowiednia dieta i nieprawidłowe nawyki żywieniowe nie służą zachowaniu dobrej kondycji całego organizmu i zdrowiu włosów, które potrzebują odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Jeśli nie zadbamy o to, by w diecie dostarczać im produktów bogatych m.in. w cynk, żelazo, miedź, siarkę, witaminy A, E, C i B, a w dodatku nasza dieta będzie uboga w nienasycone kwasy tłuszczowe i białko, to odbije się to na wyglądzie naszych włosów. Należy pamiętać, że źle dobrana dieta będzie miała wpływ na pogorszenie stanu zdrowia, zmniejszenie podstawowej przemiany materii, a także wypadanie włosów. Kobiety z myślą o pięknej sylwetce, często decydują się bez konsultacji dietetycznej na redukcyjne diety. Przy ich stosowaniu dostarczamy do organizmu mniejszą ilość pożywiania, a co za tym idzie mniej składników odżywczych. W efekcie mniejsza ilość składników bierze udział we wzroście włosa. Wówczas włosy rosną wolniej lub mogą przejść przedwcześnie w fazę telogenu, co spowoduje nadmierne ich wypadanie.

Reklama

- Niedobory pokarmowe mogą wiązać się z osłabieniem reakcji energetycznych, które umożliwiają podziały komórkowe macierzy włosa. Mogą także skutkować pogorszeniem kondycji owłosionej skóry głowy oraz nasileniem procesów zapalnych występujących m.in. w przebiegu zmian skóry owłosionej głowy. Zaburzenie tej homeostazy może wiązać się z nasilonym wypadaniem włosów czy zaostrzeniem ognisk zapalnych obecnych na owłosionej skórze głowy – tłumaczy Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Reklama

Stres

Kondycja psychiczna ma także wpływ na zdrowie naszych włosów. Stres, szczególnie przewlekły oddziałuje bardzo destrukcyjnie na cały organizm, osłabiając jego funkcjonowania. Sytuacje stresowe uruchamiają w organizmie procesy neuronalne, hormonalne oraz immunologiczne. Reakcje neuronalne i hormonalne, przebiegające w sposób niezakłócony pomagają dostosować metabolizm oraz pracę układu krążenia do aktualnych warunków. Przewlekły stres prowadzi do rozregulowania tych mechanizmów, jest też jedną z częstych przyczyn wypadania włosów. Hormony uwalniane w nieprawidłowych ilościach, mają wpływ na homeostazę i gospodarkę metaboliczną organizmu. W efekcie dochodzi do zakłócenia działania układu immunologicznego, co odbija się także na zdrowiu i wyglądzie naszych włosów. Stres może prowadzić do rozwoju wielu schorzeń i chorób, przyczyniając się również do wypadania włosów.

Nieprawidłowa pielęgnacja

Na kondycji włosów obijają się także popełniane przez nas błędy związane zarówno z niewłaściwymi nawykami pielęgnacyjnymi, jak na przykład zbyt energiczne mycie, czesanie włosów na mokro czy chodzenie spać z mokrymi kosmykami. Wilgotne włosy są bardziej narażone na uszkodzenia. Kosmykom szkodzą także zbyt ciasne upięcia i gumki z metalowymi elementami, które mogą łamać i urywać łodygi włosów. Często zdarza się, że powtarzane w codziennym funkcjonowaniu nieświadomie lub z przyzwyczajenia błędy niszczą nasze włosy.

Nieprawidłowa pielęgnacja to również zły dobór produktów do potrzeb naszej skóry głowy i włosów, dlatego jeśli mamy wątpliwości jak je właściwie skomponować, może nam pomóc w tej kwestii trycholog. Po analizie stanu skóry głowy, mieszków włosowych i włosów, specjalista może zarekomendować nam odpowiednie preparaty do codziennej pielęgnacji.

Nadużywanie stylizacji

Częstą przyczyną osłabiającą kondycję włosów u kobiet jest nadużywanie stylizacji, szczególnie z wykorzystaniem urządzeń emitujących wysoką temperaturę. Włosy nie lubią zabiegów stylizacyjnych na gorąco. Wysoka temperatura powyżej 40 stopni pozbawia je wody z wnętrza, a ekstremalnie wysoka, emitowana choćby przez prostownicę bezpowrotnie pali włosy niszcząc keratynę, czyli białko budulcowe włosa. Niestety spalony włos nie odzyskuje już odpowiedniego stopnia nawilżenia, a zniszczona struktura białkowa wpływa w końcowym efekcie na zwiększone kruszenie się i łamliwość. Dzieje się tak dlatego, że wysoka temperatura emitowana podczas używania np. prostownicy czy gorące powietrze z suszarki powoduje odparowanie wody z kory włosa, oraz niszczenie jego struktury białkowej, odpowiedzialnej za ochronę włosów przed uszkodzeniami.

Bardzo wiele czynników wpływa na stan kobiecych włosów, dlatego warto skonsultować się ze specjalistą, jeśli zauważmy jakieś niepokojące sygnały. Warto również wiedzieć, że zdrowe włosy są wytworem czystej, zrównoważonej skóry głowy, a dokładnie jej naskórka. W związku z tym stan skóry głowy warto badać profilaktycznie, aby eliminować problemy zagrażające zdrowiu włosów. Dla kobiet włosy są ważnym elementem wizerunku, niestety wiele z nas nie jest zadowolona z ich wyglądu, a ich utrata wiąże się ze strachem, a nawet z depresją.

- Łysienie nie jest tylko męskim problemem, jak powszechnie się uważa. Ta dyskomfortowa dolegliwość dotyka także kobiety. Coraz więcej pań zgłasza się do trychologa, szukając pomocy przy nadmiernej utracie owłosienia na skórze głowy. Przyczyny tego zjawiska są bardzo różne, to samo dotyczy sposobów walki z tym problemem. Należy podkreślić, że pierwszym i kluczowym krokiem w terapii, która ma pomóc rozwiązać problem nadmiernego wypadania włosów jest znalezienie jego przyczyny. Kolejnym etapem jest skupienie się na stymulacji porostu włosów. Aby wykonać pierwszy krok, trzeba udać się do specjalisty – podsumowuje Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.