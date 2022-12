Jesień to pora roku, podczas której znacznie więcej czasu spędzamy w domu. Możemy więc skupić się na zadbaniu o siebie i swoje ciało. Rytuały pielęgnacyjne warto robić systematycznie, dzięki czemu w kilka tygodni doprowadzimy przesuszoną, wymagającą regeneracji i odżywienia skórę do porządku. Choć wiele osób kompleksowo dba o cerę, to ciału zazwyczaj poświęcamy mniej czasu i troski. Najwyższy czas to zmienić.

Złuszczanie? Naturalnie!

Złuszczanie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń osiadających na skórze wraz ze zrogowaciałą warstwą martwych komórek naskórka. Dzięki regularnemu peelingowi wpływamy na wygładzenie skóry, właściwe przygotowanie na przyjęcie kosmetyków nawilżających oraz lepsze wchłanianie składników aktywnych zawartych w używanych produktach pielęgnacyjnych. Odpowiednio złuszczona skóra zachowuje na długi czas młodość, wygląda zdrowiej oraz jest zdecydowanie bardziej elastyczna.

– Najpopularniejszą metodą złuszczania jest peeling mechaniczny, najlepiej wybrać ten bazujący na drobinkach naturalnych np. cukrze. Obecnie wiele scrubów do ciała posiada w składzie oleje oraz masło shea, które dodatkowo chronią przed nadmiernym wysuszeniem skóry oraz odżywiają ją – komentuje Kinga Żabińska, kosmetolog i ekspert marki Biolove. – Innymi sposobami na złuszczenie skóry ciała jest regularne używanie specjalnej szczotki wykonanej z naturalnych włókien np. agawy, bądź użycie produktów zawierających w swoim składzie kwasy (np. migdałowy, azelainowy, salicylowy), które są polecane zwłaszcza dla osób, które borykają się z takimi problemami, jak np. trądzik i w ich przypadku nie jest wskazane używanie peelingów mechanicznych – dodaje.

Wsparcie suchej i podrażnionej skóry

Nawilżanie to podstawa pielęgnacji skóry, ale nawet regularna aplikacja balsamów to często za mało, aby utrzymać odpowiedni poziom wody w naskórku. Znaczenie mają zarówno kosmetyki, styl życia, dieta, pora roku, jak i… sposób mycia.

– Jesienią i zimą skóra wymaga odpowiedniego, delikatnego traktowania, które ograniczy utratę wody i zapobiegnie uszkodzeniom płaszcza hydrolipidowego, a w rezultacie powstawaniu podrażnień. Zazwyczaj w codziennej pielęgnacji wystarczy wprowadzić kilka prostych zmian. Choć długie kąpiele w gorącej wodzie dla wielu osób są wyjątkowo przyjemne, to lepiej zrezygnować z nich na rzecz kilkuminutowego prysznica. Zalecam również zmianę szorstkiej gąbki wykonanej z tworzyw sztucznych na rzecz naturalnej – radzi Kinga Żabińska.

Kluczową kwestią w pielęgnacji jest dobór balsamu lub masła do potrzeb twojej skóry. Jeżeli zazwyczaj borykamy się z przesuszeniami postawmy na bogatszą formułę.

– Aby przywrócić skórze barierę hydrolipidową, powinniśmy sięgnąć po kosmetyki zawierające naturalne oleje oraz masła roślinne, które są bogatym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dzięki ich zawartości produkty do pielęgnacji ciała nie tylko regenerują uszkodzoną warstwę hydrolipidową naskórka, ale też przeciwdziałają utracie wody – tłumaczy ekspertka.

Moc zapachów

Bez wątpienia nieodłącznym elementem rytuałów pielęgnacyjnych jest przyjemny zapach unoszący się w łazience. Nie chodzi wyłącznie o woń ulubionych kosmetyków, lecz o świece zapachowe. Choć szerokość asortymentu może przytłoczyć, kolorowe etykiety kuszą, a zapachy po zbliżeniu świecy do nozdrzy zawładnąć zmysłami, to warto postawić na produkty wykonane z wosków naturalnych np. sojowego. Dlaczego są one lepsze od tych wykonanych z parafiny? Przede wszystkim wosk pozyskiwany jest z roślin, a podczas palenia nie uwalniają się szkodliwe substancje, które wpływają na nasze zdrowie oraz zanieczyszczenie środowiska. Ponadto, naturalne świece palą się dłużej niż tradycyjne – parafinowe, dzięki czemu będą nam towarzyszyły przez wiele niezapomnianych wieczorów.

Systematyczna pielęgnacja skóry z wykorzystaniem odpowiednio dobranych kosmetyków gwarantuje świetne efekty, a połączenie pielęgnacji z doznaniami zapachowymi dodatkowo niesie za sobą relaks i odprężenie, którego w sezonie jesiennym nie powinno zabraknąć. Dzięki nim zadbasz nie tylko o swoje ciało, ale także o dobre samopoczucie!