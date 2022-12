Do wykonania fryzury często używamy urządzeń ułatwiających stylizację w postaci suszarki, prostownicy czy lokówki, które emitują wysoką temperaturę. Zdarza się, że włosy po stylizacji dodatkowo utrwalamy lakierem, a czasem mocnym upięciem. Aby zminimalizować skutki stylizacji włosów, które nie pozostają obojętne dla ich kondycji, warto zadbać o 3 istotne aspekty dotyczące ochrony i pielęgnacji.

Zabezpieczenie włosów przed rozpoczęciem stylizacji

Włosy zdecydowanie nie lubią wysokich temperatur. Częstą przyczyną osłabionej kondycji włosów szczególnie u kobiet jest nadużywanie stylizacji z zastosowaniem urządzeń emitujących wysoką temperaturę i brak prawidłowej ochrony kosmyków podczas jej wykonywania. Zbyt wysoka temperatura suszenia czy kręcenia włosów może prowadzić nie tylko do ich matowienia, ale także do przesuszenia. Jeśli poddajemy włosy regularnie wysokiej temperaturze, wpływa to niekorzystnie na łodygę włosa i prowadzi do trwałych jej mikrouszkodzeń.

- Uszkodzenia włosów wynikające ze stosowania bez umiaru stylizacji na gorącą z wykorzystaniem na przykład prostownicy, mogą być nieodwracalne. Bardzo wysoka temperatura niszczy keratynę, czyli białko budulcowe włosa. Zniszczona struktura białkowa nie ma możliwości regeneracji. Takie włosy podczas badania trichoskopowego wyglądają jak strzępki poszarpanych włókien i świadczą o rozszczepie podłużnym lub poprzecznym. Dlatego bardzo istotne jest rozsądne korzystanie z urządzeń do stylizacji. Jeśli już decydujemy się na suszenie włosów czy ich stylizację na gorąco, to zawsze korzystajmy z preparatów zapewniających im termoochronę. Warto również sprawdzać parametry urządzeń do stylizacji przed ich wyborem i dodatkowe funkcje, które mogą wspierać ochronę włosów. Przykładem jest choćby funkcja jonizacji w suszarkach – mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Na rynku jest dostępnych coraz więcej preparatów o działaniu termoochronnym w postaci sprayu, olejków czy serum, jak również nowoczesnych urządzeń do stylizacji. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, jak choćby dobór wysokości temperatury w trakcie stylizacji do kondycji włosów, możemy mniej ingerować w ich strukturę, co jest ważnym czynnikiem w dbaniu o zdrowy wygląd włosów.

Dobrze dobrana pielęgnacja włosów

Przy włosach poddawanych częstej stylizacji, warto zwrócić szczególną uwagę w pielęgnacji na domykanie rozchylonych łusek, nawilżanie włosów oraz dostarczanie im keratyny. Istotne jest także uzupełnianie ubytków w strukturze włosa oraz zatrzymanie wilgoci. Utrata wody z włosów to efekt m.in. realizacji zabiegów stylizacyjnych z wykorzystaniem wysokiej temperatury. W jej wyniku kosmyki mogą tracić ochronę warstwy lipidowej włosa, co będzie skutkować na przykład większą łamliwością i podatnością na kruszenie. Do pielęgnacji takich włosów warto włączyć preparaty wzbogacone keratyną, które znajdziemy zarówno w szamponach, jak również w odżywkach i maskach. Jeśli mamy problem z doborem preparatów odpowiednich do naszej aktualnej kondycji włosów lub widzimy, że ich stan się pogarsza, możemy zasięgnąć konsultacji trychologa. Istotnym badaniem, które ułatwi specjaliście diagnozę kondycji naszych włosów jest trichoskopia realizowana z wykorzystaniem kamery i różnych rodzajów światła.

- Trichoskopia pokaże kondycję naszej skóry głowy, gęstość włosów, grubość włosów, jakość cebulki włosa oraz wiele innych aspektów dotyczących problemów skóry głowy i łodyg włosów, w tym na przykład stopień zniszczenia łodygi przez chemiczne i termiczne zabiegi. Warto z niej skorzystać, jeśli widzimy jakiekolwiek nieprawidłowości lub chcemy kompleksowo zadbać o nasze włosy. Specjalista dokona analizy struktury zewnętrznej łodygi włosa pod trychoskopem stosując 700-krotne powiększenie i na tej podstawie może pomóc nam dobrać także lepiej spersonalizowaną pielęgnację - mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Oczyszczenie włosów i skóry głowy po produktach do stylizacji

Istotnym aspektem dbania o zdrowy wygląd włosów, m.in. tych poddawanych stylizacji, jest regularne ich oczyszczanie. Na skórze głowy i włosach gromadzi się nie tylko kurz czy różne zanieczyszczenia, ale także resztki kosmetyków na przykład ze stylizacji czy pielęgnacji. Samo mycie nie wystarczy, jeśli chcemy prawidłowo zadbać o skórę głowy i mieć piękne, zdrowe włosy. Mycie jest podstawową czynnością, która prawidłowo wykonywana i z dobrze dobranym szamponem do skóry głowy, będzie sprzyjać jej kondycji, ale warto także pomyśleć o regularnym peelingu skóry głowy. Co prawda, peeling nie należy do elementów codziennej pielęgnacji, ale jest niezbędny do utrzymania prawidłowej higieny włosów. Powinniśmy wykonywać go co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku osób zmagających się z problemami skórnymi częściej – nawet raz w tygodniu.

- Stosowanie peelingu ma wiele zalet, gdyż m.in. zapewnia redukcję zrogowaciałego naskórka, eliminację grudek łojowych oraz dotlenienie skóry głowy. Dzięki systematycznemu i prawidłowo wykonywanemu peelingowi uzyskujemy lepszą absorbcję składników aktywnych zgromadzonych w ekstraktach czy ampułkach wykorzystywanych na kolejnym etapie pielęgnacji. Ważny jest jednak dobór preparatu właściwego do naszego typu skóry głowy i jej dolegliwości. Istotnym czynnikiem w jego doborze jest pH, czyli wskaźnik kwasowości produktu. PH powinno mieścić się w granicach od 3,0 do 5,5. Odczyn pH powinien być kwaśny lub lekko kwaśny, gdyż takie właśnie pH odpowiada za kwasowość naszego płaszcza hydrolipidowego skóry oraz dokładne oczyszczenie zalegających pozostałości środków do stylizacji włosów – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog.

Aby fryzura dobrze wyglądała, nasze włosy powinny być zdrowe i wypielęgnowane. Nie zapominajmy także o ważnych zasadach ochrony i oczyszczania włosów, które poddajemy stylizacji.