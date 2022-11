Lista czynników oddziałujących na włosy jest długa, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Na wygląd i kondycję włosów oddziałuje na przykład również zanieczyszczone środowisko. Zła jakość powietrza wpływa na cały nasz organizm, również na skórę głowy i włosy. Smog, alergeny, toksyczne dymy wpływają osłabiająco na kondycję cebulek włosów, i mogą mieć także wpływ na łysienie. Zaobserwowano na przykład, że metale ciężkie wdychane z powietrzem potrafią wbudować się w strukturę włosa. Wysoko zanieczyszczone powietrze może prowadzić do podrażnienia i bólu skalpu, zaczerwienienia, swędzenia, nadmiernej produkcji sebum, łupieżu, a nawet do wypadania włosów

Do czynników destrukcyjnie wpływających na włosy, można zaliczyć także wolne rodniki, które są wynikiem smogu w miastach. O każdej porze roku jesteśmy narażeni na szkodliwy wpływ substancji toksycznych. Składniki smoliste, zawarte w dymie, osadzają się na włosach powodując ich wysuszanie.

Włosy jak i cebulki ulegają negatywnemu wpływowi wolnych rodników powstających również z palenia papierosów. Sama łodyga włosa, jeśli nawet jest wystawiona na tzw. bierne palenie ulega zmatowieniu i osłabieniu. Natomiast groźniejszy na cebulkę włosów jest wpływ substancji genotoksycznych. Palenie negatywnie wpływa także na obkurczanie się naczyń krwionośnych, w wyniku czego cebulki włosów otrzymują zdecydowanie mniej substancji odżywczych. W efekcie włosy mogą być coraz słabsze i bardziej podatne na procesy ich wypadania. Palenie papierosów wpływa na zmniejszenie mikrokrążenia w kapilarkach włosowych oplatających cebulkę, ogranicza dostęp substancji aktywnych i witamin. Obecność wolnych rodników w mieszku włosowym powstałych w wyniku reakcji na palenie papierosów może przyczyniać się do przyspieszenia procesów łysienia. Powinniśmy unikać zadymionych pomieszczeń. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że paląc papierosy, niszczymy także swoje włosy. W wyniku obciążającego organizm nałogu stają się one osłabione, bardziej podatne na krusznie i łamanie. Istnieje również większe prawdopodobieństwo, że w wyniku nałogowego palenia szybciej osiwiejemy lub wyłysiejemy.

- Nikotyna powoduje skurcz naczyń krwionośnych prowadząc do zmniejszonego uwalniania tlenu w tkankach, a w efekcie do niedostatecznego odżywienia cebulek włosów. Palenie papierosów ma negatywny wpływ na bieżącą kondycję włosów, jak również wpływa na przyspieszenie starzenia się włosów. Genotoksyczne substancje, które są obecne w dymie tytoniowym, mogą uszkadzać nasze DNA, a także zaburzać system kontroli przebudowy tkanki w fazie wczesnego anagenu, co może skutkować skróceniem cyklu życia włosa - wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Stres oksydacyjny, wynikający z palenia papierosów, prowokuje pojawianie się cytokin prozapalnych, co skutkuje mikrostanem zapalnym w mieszku włosowym, a w konsekwencji tego procesu zwłóknieniem okołomieszkowym tkanki. Może to prowadzić do nieodwracalnego przerzedzenia się włosów na całości głowy. Efektem palenia papierosów może być również hydroksylacja estradiolu, która skutkuje hipoestrogennym stanem w mieszku włosowym, czego następstwem jest łysienie typu androgenowego, powiązane z predyspozycją genetyczną.

Ważne jest, aby w okresie zimowym szczególnie oczyszczać skórę głowy. Należy zacząć od usunięcia resztek nagromadzonych kosmetyków, zanieczyszczeń czy kurzu. W tym celu możemy zastosować szampony głęboko oczyszczające. Jeśli mamy problemy ze skórą głowy, jest ona podrażniona czy mocno się zaczerwieniona, warto po konsultacji trychologa, zastosować specjalistyczne szampony dobrane do bieżących potrzeb skóry. Ważnym elementem, często pomijanym, jest również peeling skóry głowy.

Zdrowe i piękne włosy są wytworem czystej, zrównoważonej skóry głowy. Stosowanie peelingu zapewnia redukcję zrogowaciałego naskórka, eliminację grudek łojowych oraz dotlenienie skóry głowy. Dzięki systematycznemu i prawidłowo wykonywanemu peelingowi skóry głowy, uzyskujemy lepszą absorpcję składników aktywnych zgromadzonych w ekstraktach czy ampułkach, wykorzystywanych na kolejnym etapie pielęgnacji. Istotny jest jednak dobór preparatu właściwego do typu skóry głowy i jej dolegliwości.