Prawidłowa struktura łodygi włosa nie jest jedynym elementem, który ma wpływ na to jak wyglądają nasze włosy. Ich atrakcyjny wygląd zależy od bardzo wielu czynników zarówno zewnętrznych jak i tych wynikających z naszego stylu życia. Jednym z nich jest właśnie prawidłowe suszenie.

Reklama

Rzadko kiedy przywiązujemy wagę do tego, w co wycieramy włosy. Jednak źle dobrany ręcznik może powodować zniszczenia włosów. Niektóre włókna nie nadają się do pocierania o włosy, które po umyciu, kiedy są mokre stają się bardzo podatne na uszkodzenia. Ponadto złej jakości ręcznik do włosów może potęgować przetłuszczanie się skóry głowy. W takiej sytuacji warto oszyć włosy za pomocą delikatnego odciskania wody.

Ważne jest również, aby nie pocierać włosów zbyt mocno ponieważ można uszkadzać osłonkę, czyli zewnętrzną warstwę łodygi włosa składającej się z łusek. Włos składa się z łodygi i cebulki. Łodyga jest częścią włosa wystającą ponad powierzchnię skóry. Składa się z warstwy korowej i osłonki stanowiącą zewnętrzną część włosa i przypomina kształtem rurkę zbudowaną z nachodzących na siebie komórek zwanych łuskami. Kiedy włos jest zdrowy, łuski przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom, zapewniając włosom ochronę przed utratą wilgoci i czynnikami zewnętrznymi. O połysku i jakości włosa decyduje stan jego osłonki. Jeśli będziemy nieprawidłowo wycierać włosy możemy uszkodzić ich zewnętrzną warstwę. Pocieranie niszczy kosmyki, sprawia, że staja się bardziej łamliwe, matowieją i łatwiej się rozdwajają.

- Kiedy osuszamy włosy, należy to robić delikatnie bez mocnego wycierania ręcznikiem. Powinno się jedynie łagodnie odcisnąć wodę, w ten sposób nie plączemy włosów i nie narażamy ich na niepotrzebne uszkodzenia mechaniczne i zniszczenie. Bardzo ważne jest aby wysuszyć włosy przed snem. Suche włosy są mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Włosy przed snem powinny być związane w luźny warkocz jedwabną gumką, która nie odkształca ich struktury podczas kilkugodzinnego snu – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Włosy najlepiej osuszać, odciskając je delikatnie w ręcznik. Można też położyć ręcznik na ramionach aby woda odkapała sama. Dobry ręcznik do włosów to taki, który wykonany jest z gładkiego, miękkiego materiału i dobrze wchłania wodę. Mięciutki ręcznik frotte doskonale chłonie wilgoć i dobrze osusza skórę, jednak nie jest odpowiedni do odsączania włosów z wody. Składa się z małych pętelek, które haczą o łuski włosów, czego efektem jest łamanie włosa. Długotrwałe stosowanie ręcznika frotte to powód rozdwajania się końcówek, puszenia oraz elektryzowania fryzury.

Reklama

Dobrze dobrany ręcznik powinien tez być odpowiedniej grubości i wielkości aby dobrze pokryć włosy. Podczas poszukiwania idealnego ręcznika do włosów priorytetem powinna być zatem delikatność tkaniny. Najlepiej korzystać z ręczników bawełnianych lub jedwabnych, które są bardzo delikatne dla struktury kosmyków. Dobrym rozwiązaniem są również ręczniki z mikrofibry lub wiskozy, które mają gładką fakturę. Do produkcji mikrofibrowych ręczników stosowany jest przede wszystkim poliester. Takie ręczniki do włosów są bardzo miękkie i chłonne, dlatego dobrze nadają się zarówno do szybkiego osuszenia głowy, jak i zwinięcia w turban. Warto unikać tych szorstkich i twardych, które po praniu są sztywne jak po wykrochmaleniu. Ręcznik frotte nie jest materiałem przewiewnym, dodatkowo turban utworzony z takiego ręcznika funduje skórze głowy saunę, która przekłada się na jej szybsze przetłuszczanie.

Jeśli włosy są zdrowe, co odzwierciedla się m.in. w ich prawidłowej strukturze, wówczas ich powierzchnia składa się ze szczelnie przylegających do siebie łusek. Sprzyja to zatrzymywaniu wody we wnętrzu włosa i ochronie go przed uszkodzeniami. Jeśli łuski są rozchylone, to niestety nasze włosy są bardzie podatne na uszkodzenia. Bardzo często nasze niewłaściwe nawyki i błędy w pielęgnacji oraz stylizacji włosów prowadzą do dodatkowych uszkodzeń mechanicznych łodygi włosa.