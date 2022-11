Przewlekły stan zapalny, czyli stan zagrożenia

W przeciwieństwie do ostrego stanu zapalnego, który stymuluje wrodzoną odpowiedź immunologiczną organizmu ukierunkowaną na ochronę i naprawę tkanek, przewlekły stan zapalny wyczerpuje zdolności obronne i regeneracyjne skóry, prowadząc do uszkodzeń głównych składników macierzy zewnątrzkomórkowej, czyli kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. W rezultacie skóra jest odwodniona, traci blask, ma nierówny koloryt oraz dochodzi do przedwczesnego pojawiania się drobnych linii i zmarszczek.

Starzenie zapalne odpowiada za przyspieszenie całościowych procesów starzenia się skóry.

➢ Stres oksydacyjny - czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powodują stres oksydacyjny, który umożliwia tworzenie się w komórkach kompleksów zwanych inflamasomami.

➢ Stan zapalny - inflamasomy uruchamiają produkcję kaspazy-1, białka, które zapoczątkowuje wytwarzanie cytokin o działaniu prozapalnym,

➢ Uszkodzenia komórek - niekontrolowana aktywność cytokin prowadzi do uszkodzeń komórek i tkanek oraz do powstawania widocznych oznak starzenia się skóry.

Wskutek oddziaływania szkodliwych czynników glikozaminoglikany (GAG) nie są w stanie transportować i zatrzymywać wilgoci, proces utleniania lipidów zaburza funkcję bariery ochronnej, dochodzi także do uszkodzeń włókien strukturalnych, takich jak kolagen i elastyna.

8 kosmetyków przeciwzapalnych i odwracających szkody

#1 ZO® Skin Health Daily Power Defense, 805 zł/50 ml (dostępne w klinikach medycyny estetycznej i gabinetach)

To zaawansowane serum, które wzmacnia barierę ochronną skóry, chroniąc ją przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych i przedwczesnymi oznakami starzenia. Wzmacnia barierę ochronną skóry, neutralizuje skutki stresu oksydacyjnego i minimalizuje uszkodzenia skóry spowodowane procesami zapalnymi. Przeciwzapalne właściwości zawdzięcza m.in. kompleksowi ZO-RRS2®. To unikalny kompleks kultur komórek macierzystych z merystemu leontopodium alpinum (szarotki alpejskiej) i marrubium vulgare (szanty zwyczajnej) zapewnia silną ochronę antyoksydacyjną i minimalizuje stan zapalny, zapobiegając przyszłym uszkodzeniom skóry. Stanowi pierwszą linię obrony, neutralizując skutki stresu oksydacyjnego oraz łagodząc widoczne zaczerwienienia.

#2 Sesderma RETISES 0.25% Przeciwzmarszczkowy Krem Regenerujący, 152 zł/30 ml (dostępny w gabinetach)

To krem przeznaczony do stosowania na noc, z retinolem w stężeniu 0.25%, o silnym działaniu wygładzającym. Pielęgnuje i odżywia skórę, poprawia jej wygląd i elastyczność. Połączenie retinolu z witaminą C tworzy wyjątkową formułę dającą natychmiastowe efekty. Retinol zmniejsza i rozjaśnia przebarwienia, przyspiesza złuszczanie się skóry oraz znacznie ją wygładza. Zwiększa produkcję keratynocytów, dzięki czemu poprawia się grubość skóry. Dodatkowo reguluje prawidłowe stężenie witaminy A w skórze, odwraca szkody spowodowane ekspozycją na słońce. Zwiększa syntezę kwasu hialuronowego i kolagenu odpowiedzialnego za napięcie powierzchni skóry, stymuluje proliferację fibroblastów. Zawartość stabilnej witaminy C (glukozyd askorbylu) stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, natomiast kwas bosweliowy chroni przed ich degradacją. Połączenie tych wszystkich składników sprawia, że Retises 0,25% już po miesiącu stosowania nadaje skórze blask, redukuje przebarwienia oraz głębokie zmarszczki.

#3 EISENBERG Paris Énergie Diamant, 1235 zł/50 ml (dostępny w sieci Spehora)

Wspaniała pielęgnacja regenerująca, luksusowo wzbogacona prawdziwym pyłem diamentowym stymuluje mikrocyrkulację, ujednolica cerę i przywraca jej blask. Wyjątkowe Peptydy zawierające Matrykiny połączone z Kompleksem Żeń-szenia i Gynostemmy zapewniają optymalne dotlenienie komórek, wygładzenie zmarszczek i zwiększenie jędrności skóry. Witamina E oraz wyciąg z Bylicy zapewniają silne działanie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Intensywna pielęgnacja odbudowująca na noc dla skóry zmęczonej i pozbawionej witalności. Jest to intensywny kosmetyk, który wyjątkowo skutecznie regeneruje w nocy zmęczoną i pozbawioną witalności cerę. Widoczne i intensywne działanie przeciwzmarszczkowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające.

#4 Yoskine Vampire Face Lift. Serum-booster z efektem natychmiastowego liftingu, 164,99 zł/30 ml

Skoncentrowane serum do natychmiastowej poprawy jędrności i napięcia skóry. Stosowane pod krem dla wzmocnienia efektu liftingu i wygładzenia cery oraz przyspieszenia widocznych rezultatów kuracji odmładzającej. Zawiera wyciąg ze Smoczej Krwi, skoncentrowany niacynamid oraz diamentowe peptydy, które poprawiają wygląd skóry i wspierają jej naturalne mechanizmy regeneracyjne. Kluczowy składnik – DRAGON’S BLOOD (SMOCZA KREW) to unikalny ekstrakt z czerwonej żywicy z drzewa Croton Lechler wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, stymuluje produkcję kolagenu, redukuje blizny. Wspiera też odbudowę i regenerację skóry oraz dodatkowo chroni ją przed różnymi zanieczyszczeniami.

#5 NUXE Nuxuriance® Gold Odżywczy Balsam Wzmacniający Na Noc, 251 zł/50 ml

Aby zaspokoić potrzeby suchej skóry osłabionej przez upływ czasu, Laboratoria NUXE wybrały innowacyjny kompleks zawierający ekstrakt z Jiaogulanu i Kwiatu Czystka. Ekstrakt z Jiaogulanu, rośliny bogatej w saponiny to azjatycki eliksir młodości. Pomaga on odbudowywać warstwę lipidową w naskórku, odpowiedzialną za młody wygląd. Kwiat Czystka to prawdziwa siła natury, zdolna przetrwać ekstremalne warunki. Dzięki zawartości silnie skoncentrowanych polifenoli (3 razy więcej niż w zielonej herbacie!), ekstrakt chroni lipidy przed utlenianiem, wzmacniając barierę ochronną skóry.

#6 IWOSTiN IWOSTiN AGE LIFT krem na dzień SPF 15 dedykowany potrzebom skóry normalnej i mieszanej, 89 zł/50 ml

Jesienią i zimą zapominamy o regularnej aplikacji kremu z filtrem. Dlatego warto wybierać kremy pielęgnacyjne z filtrem w swoim składzie. Innowacyjna formuła kremu na dzień z Kwasem hialuronowym i Witaminą C sprawia, że skóra zyskuje młodszy oraz pełen blasku wygląd. Składniki aktywne zapobiegają przedwczesnemu starzeniu i przebarwieniom, intensywnie nawilżając oraz chroniąc skórę. Dodatkowo kwas hialuronowy wygładza zmarszczki i głęboko nawilża, witaminy C i E chronią skórę przed wpływem wolnych rodników, a Niacynamid zwiększa elastyczność, wyrównuje koloryt i zmniejsza widoczność porów. SPF 15 zapobiega przebarwieniom i przedwczesnemu starzeniu się skóry.

#7 Medilâge anti âge, 450 zł/30 kaps. (w gabinetach)

Holistyczne podejście do pielęgnacji to podstawa profilaktyki przeciwstarzeniowej. Suplelment Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. AstaPure®Arava to bogaty w unikalne składniki ekstrakt z alg Haematococcus pluvialis uprawianych w ekstremalnych warunkach pustyni Arava. Zawarta w algach Arava astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV. Z kolei Tetra SOD® to składnik pozyskiwany ze sproszkowanych alg Tetradelmis Chuii pochodzących z Parku Narodowego Doñana na południu Hiszpanii. Używa się do tego chronionej patentem, specjalistycznej technologii. To enzym wytwarzany przez organizm ludzki. Wraz z wiekiem jego poziom gwałtownie spada, osłabiając tym samym mechanizm naturalnej obrony antyoksydacyjnej organizmu. Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

#8 BARWA Mydło w płynie Barwa Naturalna z Piwonią, 7,99 zł/500 ml

Pamiętajmy, że starzeje się nie tylko twarz. Ciało także zdradza oznaki jego upływu. Już na etapie podstawowej pielęgnacji możemy wspierać naszą skórę. Mydło w płynie Barwa Naturalna z Piwonią zawiera wyciąg z piwonii o działaniu kojącym, antyoksydacyjnymi i anti-aging, olej jojoba – lekki olej, zbliżony budową do sebum produkowanego przez ludzką skórę, dzięki czemu jest przez nią dobrze tolerowany oraz glicerynę i alantoinę o właściwościach nawilżających, regenerujących i kojących.