Jakie funkcje pełni retinol? Łatwiej wymienić te, których… nie pełni! Jest jednym z najbardziej wszechstronnych składników poprawiających wygląd i kondycję cery. Dlatego właśnie od lat retinol jest prawdziwym królem zabiegów i produktów przeciwzmarszczkowych, rozjaśniających oraz rewitalizujących. Jest to możliwe, ponieważ ta aktywna postać witaminy A pobudza produkcję kolagenu w skórze i pozytywnie wpływa na cykl odnowy komórkowej. Co to oznacza? Mówiąc wprost – pomaga w naturalny sposób „naprawić” w skórze to, co w danym momencie wymaga naprawy – bez względu na to, czy mamy do czynienia z utratą jędrności w miarę upływu czasu, przebarwieniami, czy nadmiernym wydzielaniem sebum. Poznaj 3 główne funkcje retinolu.

Po pierwsze, anti-ageing

– Retinol jest jedną z najlepiej i najdłużej znanych substancji o działaniu odmładzającym. Jego skuteczność opiera się między innymi na wpływie na fibroblasty, czyli komórki tkanki łącznej występujące w skórze. Fibroblasty odpowiadają za produkcję kolagenu i elastyny – czyli głównych białek, które decydują o jędrności, młodym wyglądzie, a także kolorycie skóry – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor marki Peel Mission®. – Retinol stymuluje fibroblasty do intensywniejszej produkcji kolagenu i elastyny, co sprawia, że cera staje się bardziej jędrna i sprężysta, a nielubiane przez nas zmarszczki i bruzdy stają się znacznie mniej widoczne – dodaje.

Jak wskazują eksperci, retinol hamuje także aktywność melanoproteinaz, które odpowiadają za rozkład kolagenu w skórze. A zatem – spowalnia naturalne procesy starzenia. To jednak nie koniec listy tego, co „potrafi” ta substancja w obszarze anti-ageingu. Kolejny punkt to nawilżenie. Młodo wyglądająca cera to właśnie ta prawidłowo nawilżona i naturalnie odżywiona. Kosmetolodzy podkreślają, że retinol bardzo pozytywnie wpływa na nawilżenie skóry, ponieważ stymuluje produkcję kwasu hialuronowego, a zatem chroni nas przed przeznaskórkową utratą wody. Rezultat – nawilżona skóra wygląda zdrowiej i młodziej.

Po drugie, rozjaśnianie przebarwień

Drugą – obok anti-ageingu – z cenionych właściwości retinolu, jest rozjaśnianie przebarwień. Kosmetyki z zawartością tego składnika skutecznie niwelują nierówności kolorytu skóry – zarówno te posłoneczne, jak potrądzikowe.

– Stosowanie retinolu bardzo pozytywnie wpływa na poprawę ukrwienia skóry. Dzięki temu nabiera ona naturalnego, zdrowego wyglądu, a jej koloryt w zauważalny sposób się wyrównuje – potwierdza Agnieszka Kowalska. – Właśnie dlatego zabiegi oparte na bazie retinolu, a także profesjonalna pielęgnacja domowa z tym składnikiem zyskały zaufanie użytkowniczek i są chętnie stosowane szczególnie w okresie jesiennym, gdy częściej zauważamy przebarwienia posłoneczne – dodaje.

Po trzecie, normalizacja

Jak wskazują eksperci, aktywna postać witaminy A sprzyja normalizacji skóry, ograniczając produkcję sebum i wspomagając delikatne złuszczanie naskórka – dlatego doskonale sprawdza się w pielęgnacji cery tłustej, mieszanej oraz trądzikowej. Pomaga niwelować zmiany zapalne – także te, które w późniejszym wieku pojawiają się u pań w wyniku zmian hormonalnych. Co istotne, retinol przeciwdziała bliznom. A zatem – dla osób ze skłonnością do stanów zapalnych i nadprodukcji sebum – jest to składnik idealny.

Retinol to synonim wszechstronności w kontekście pielęgnacji skóry. Jego działanie zawiera się w hasłach: odnowa, odbudowa, redukcja zmarszczek i normalizacja. A zatem – efektywność. Jak podpowiadają eksperci, różnorodność zastosowań tej postaci witaminy A stawia ją na ścisłym podium składników aktywnych wybieranych przez kosmetologów.

– Skuteczność retinolu wynika z jego pozytywnego wpływu na cykl odnowy komórkowej, a zatem – ze stymulacji naturalnych procesów, jakie zachodzą w organizmie. To właśnie dlatego możemy stosować go z powodzeniem wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom skóry – mówi Agnieszka Kowalska.