Na początek zrób „inwentaryzację” zawartości szafek w swojej łazience. Może się okazać, że zgromadziłaś tam zapasy na… kilka lat dla kilku rodzin. Zamiast kupować kolejne kosmetyki, wykorzystaj te, które mają jeszcze dobrą datę ważności. Gdy już wyciśniesz z nich ostatnią kroplę, zrób listę produktów, których naprawdę potrzebujesz. W drogerii nie kieruj się emocjami, a czystą kalkulacją.

#PRODUKTY DLA CAŁEJ RODZINY

Żel pod prysznic to podstawowy kosmetyk pielęgnacyjny. Producenci zazwyczaj kuszą nas zmysłowymi zapachami i obietnicą niezwykłych doświadczeń. Ale powiedzmy to uczciwie, najważniejsze by skutecznie mył i nie wysuszał skóry. Doskonałym rozwiązaniem są produkty dedykowane dla całej rodziny. Mają neutralne zapachy, są bezpieczne nawet dla delikatnej skóry dzieci.

Polecamy: Żel Sanex Zero% Family, 750 ml

#UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Kosmetyk, który możesz stosować do mycia włosów, ciała i higieny intymnej? Czemu nie! Jedna kostka, która zastąpi trzy butelki z kosmetykami, to nie tylko korzyść dla portfela, ale i planety. Np. Kostka 3 w 1 Barwy Botaniki jest w 100% wegańska, zgodna z filozofią less waste i pozwala ograniczyć zużycie plastiku. Formuła kostki odpowiada aż dwóm butelkom 500 ml tradycyjnego mydła. Po kąpieli zazwyczaj aplikujemy krem do twarzy, balsam do ciała, a po myciu głowy odżywkę. Suchy olejek Huile Prodigieuse® Nuxe można stosować na twarz (działa jak antyoksydacyjna tarcza, chroni skórę przez szkodliwym działaniem wolnych rodników i czynników zewnętrznych), ciało (ujędrnia i redukuje widoczność rozstępów) oraz włosy (poprawia ich kondycję włosów, co zostało potwierdzone przez fryzjerów i stylistów). W cenie 85 zł możesz mieć super produkt z naturalnym składem o wszechstronnym zastosowaniu.

#APTEKA NOWĄ PERFUMERIĄ?

Kosmetyki apteczne idealnie sprawdzą się w przypadku skóry z problemami, np. trądzikowej, nadwrażliwej czy ze skłonnością do alergii, rozważ kupowanie produktów pielęgnacyjnych w aptece. Farmaceuci doskonale znajdą składy preparatów oraz składniki aktywne, dlatego będą mogli fachowo pomóc w wyborze kosmetyku. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko, że kolejny krem z drogerii okazał się nietrafionym wyborem. Dobrze wydane nawet kilkadziesiąt złotych jest zawsze bardziej opłacalne niż „wyrzucenie” do kosza nawet kilku czy kilkunastu złotych.

Polecamy: Tonik oczyszczająco-normalizujący PURRITIN, IWOSTiN, 31,19 zł/200 ml

#ZABIEGI W DOMU

Dlaczego nie! Choć wizyta w salonie piękności to zawsze miłe doświadczenie, rytuał pielęgnacyjny możesz zorganizować także w domu. Maseczki w kilka minut potrafią dogłębnie nawilżyć i przywrócić skórze blask. Marki kosmetyczne coraz częściej czerpią też inspirację z medycyny estetycznej. W wyniku badań powstają skuteczne formuły, które mogą być alternatywą dla bardzo drogich zabiegów i pozwolą odłożyć decyzję o nich na później.

Polecamy: BUBBLE TEA ORGANIC ALOE ACTIVE 5-minutowa maska do twarzy, PERFECTA, 4,99 zł/10 ml | Maska Anti-Aging na noc Yoskine Vampire Face Lift, 134,99 zł/50 ml | Vitamin C Super Serum, GARNIER, 44,99 zł/30 ml

#EFEKT SZMINKI

Nazwa zjawiska została stworzona przez Leonarda Laudera, szefa Estee Lauder Companies w roku 2001, który zauważył, obserwując kryzys gospodarczy na jesieni 2000 roku w Stanach Zjednoczonych, iż pomimo pogarszających się warunków gospodarczych poziom sprzedaży kosmetyków, a szczególnie szminek, wzrasta. Ludzie w czasach kryzysu rezygnują z konsumpcji dóbr luksusowych o dużej wartości na rzecz dóbr luksusowych mniejszej wartości np. nie możemy kupić samochodu, to kupimy sobie luksusową pomadkę. Oczywiście, super mieć szminkę z „pożądanym” logo, jednak tańsza pomadka może dać podobny efekt na ustach, bez nadszarpnięcia domowego budżetu.

Polecamy: Celia de Luxe Vitamin Rich, 16,99 zł

#CZYTAJ CENY UWAŻNIE

Cena cenie nierówna! Wydaje Ci się, że trafiłaś na super promocję? Weź głęboki oddech i sprawdź wielkość opakowania i jego pojemność. Cena danego produktu może być niższa, ponieważ zawiera mniej… produktu. Wiele kosmetyków, szczególnie szampony, żele pod prysznic i balsamy do ciała bardziej opłaca się kupować w większych opakowaniach. Sprawdzaj zawsze cenę za litr podawaną na etykiecie cenowej na półce, w ten sposób możesz sprawdzić, czy promocja rzeczywiście jest taka korzystna.

#SKŁAD POD LUPĄ

Dokładnie czytaj etykiety. Często kosmetyk tańszy ma taki sam lub bardzo podobny skład jak droższy odpowiednik, którego cena związana jest głównie z reklamą i marżą producenta. Może się okazać, że tańszy produkt będzie równie dobry jak ten z wyższą ceną i nie warto przepłacać.