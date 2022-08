Pojęcie „szare mydło” jest potoczne i nie nawiązuje bezpośrednio do składu mydła, a do jego cech charakterystycznych, takich jak uniwersalność, brak zapachu czy koloru. Szare mydło było mydłem powszechnym, które mocno różniło się od kolorowych i pachnących mydeł toaletowych. Z czasem szare mydła stały się synonimem produktów o prostym składzie, bez substancji drażniących, które mogłyby przyczynić się do powstania alergii.

Szare mydło szczególnie doceniane jest przez osoby, które posiadają skórę wrażliwą, delikatną i skłonną do występowania alergii. Nie podrażnia, ponieważ w odróżnieniu od większości mydeł sodowych, nie posiada sztucznych barwników ani substancji zapachowych.

1. Szare mydło jak na dłoni

Kostka szarego mydła idealnie nadaje się do mycia rąk. Ma właściwości antybakteryjne, jednak jest przy tym łagodne, ponieważ nie wpływa na pracę gospodarki hormonalnej organizmu, a także nie narusza korzystnej flory bakteryjnej, znajdującej się na skórze każdego człowieka. Dlatego też w celach antyseptycznych zaleca się mycie rąk przede wszystkim szarym mydłem.

2. Na ratunek

Szare mydło ma właściwości łagodzące i kojące, przyspiesza leczenie drobnych skaleczeń oraz ropiejących ran, w czym pomaga jego działanie antybakteryjne. Łagodzi obrzęki i stany zapalne skóry. Co więcej, szare mydło pomaga w usunięciu drzazg i odcisków. Moczenie miejsca, które tego wymaga w mydlinach jest praktykowane od lat i skutkuje usunięciem drzazgi. Roztwór ma pomóc również w pozbyciu się odcisków.

3. Intymna historia

Bardzo często polecane jest przez położne do higieny intymnej po porodzie. Przyspiesza regenerację skóry, nie powoduje podrażnień, a także zapobiega infekcjom bakteryjnym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by było regularnie używane do higieny intymnej, zamiast popularnych płynów.

4. Zamiast szamponu

Szare mydło może być stosowanie również do pielęgnacji włosów. Otwiera ich łuski, co wpływa na wzmocnienie działania składników odżywczych zawartych w maskach i szamponach. Warto jednak uważać, ponieważ niewłaściwa pielęgnacja może przyczynić się do przesuszenia kosmyków, dlatego należy pamiętać o regularnym stosowaniu masek i odżywek o działaniu nawilżającym. Szare mydło potasowe sprawdza się doskonale w walce z łupieżem.

5. Pranie i pielęgnacja

Szare mydło jest bardzo często używane do prania ręcznego, jako odplamiacz oraz do prania dziecięcych ubranek - tutaj występuje najczęściej pod postacią płatków mydlanych, które znały i uwielbiały nasze mamy i babcie. Szare mydło jest stosowane również do mycia pędzli do makijażu. Szare mydło nie niszczy skóry dłoni, a podczas prania ręcznego może przyczynić się do usunięcia przebarwień, odcisków i zgrubiałej skóry.

