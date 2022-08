Oczyszczanie jest jak gruntowne sprzątanie naszej skóry, które powinniśmy starannie wykonywać każdego dnia. Bez niego nawet najlepszy krem nie poprawi kondycji i wyglądu naszej cery. Woda micelarna, mleczko, olejek, żel, pianka, mydło, a może tonik? Te wszystkie produkty mają za zadanie pomóc nam pozbyć się ze skóry nagromadzonych w ciągu dnia zanieczyszczeń i makijażu. I choć oczyszczanie to podstawowy element pielęgnacji, to często popełniamy błędy w sztuce. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj produktu będzie służył naszej skórze, a niektóre powinniśmy stosować tylko w duecie.

Reklama

Demakijaż doskonały

To pierwszy krok do cery pełnej blasku i bez niedoskonałości. W ostatnich latach ogromną popularnością cieszą się płyny micelarne. Zawierają micele, które doskonale radzą sobie z usuwaniem makijażu. Sprawdzają się nawet przy skórze problemowej: wrażliwej, atopowej i alergicznej. Jednak trzeba pamiętać, że tego rodzaju produkty zawierają środki powierzchniowo czynne, czytaj: detergenty, które należy po prostu… zmyć. Dlaczego? By nie podrażnić i nie wysuszyć skóry lub nie doprowadzić do zatykania porów. Pominięcie tego kroku to najczęściej – często nieświadomie – popełniany błąd. Doskonale sprawdzą się do tego żele, pianki do mycia twarzy i przemycie skóry tonikiem.

Wypróbuj: Ryżowa woda micelarna Japan Pure, Yoskine, 35,99 zł/200 ml | Nawilżający tonik Me & My Healthy Glow, Perfecta, 17,99 zł/200 ml | Tonik oczyszczająco-normalizujący Purritin, Iwostin, 31,19 zł/200 ml | Tonik oczyszczający Purifying Lotion, Eisenberg Paris, 219 zł/50 ml

Produkt na miarę potrzeb

Reklama

Żel, mleczko czy pianka? Wybór należy od indywidualnych preferencji. Żele to jedne z najpopularniejszych produktów w tej kategorii. Stosuje się je z wodą. Dobrze radzą sobie z usuwaniem zanieczyszczeń i przywracają nam uczucie świeżości. Sprawdzą się przy skórze z tendencją do przetłuszczania, ponieważ nie pozostawiają tłustego filmu. Przy skórze suchej warto zwrócić uwagę, by żel miał składniki nawilżające. Mleczka to kolejna kategoria produktów oczyszczających. Doskonale sprawdzą się przy skórze suchej – działają bardzo delikatnie. Możemy je stosować na dwa sposoby: nakładając na płatek kosmetyczny, następnie przemywać nim skórę lub bezpośrednio aplikować na zwilżoną wodą twarz (wykonując jednocześnie delikatny masaż). Natomiast pianki docenimy za ich lekkość i łatwość stosowania – wystarczy woda i dłonie, by dokładnie umyć twarz. Sprawdzą się przy każdym rodzaju skóry.

Reklama

Wypróbuj: Gentle Cleanser Zo Skin Health, 225 zł/200 ml | Żel Oceanskin, Sesderma, 79 zł/200 ml | Kremowe mleczko do demakijażu Very Rose, Nuxe, 66 zł/200 ml Mleczko do demakijażu Pat&Rub, 60 zł/180 ml |Pianka myjąco-łagodząca Barwa Siarkowa z Aloesem, Barwa, 24,99 zł/150 ml

A może mydło?

Jeszcze jakiś czas temu, pewnie powiedziałabyś stanowcze: NIE! Natomiast produkty w kostce przeżywają prawdziwy renesans! Na szczególną uwagę zasługuje szare mydło. A to za sprawą jego właściwości. Działa regenerująco i łagodząco. Dokładnie oczyszcza skórę, a przy tym niweluje stany zapalne oraz przyspiesza gojenie niewielkich skaleczeń. Szare mydło jest polecane osobom, które borykają się z alergiami skórnymi oraz atopowym zapaleniem skóry. Może być stosowane także do cery trądzikowej. Jednak po jego użyciu na należy pamiętać o przemyciu skóry tonikiem, by przywrócić cerze odpowiednie pH. Super tip: szare mydło możesz wykorzystać także do mycia pędzli do makijażu.