Jeśli włosy zaczynają się robić „sianowate”, trudno je rozczesać, tracą blask – to może być to sygnał, że są przesuszone. Wpływ na przesuszenie włosów w okresie letnim mogą mieć zarówno czynniki zewnętrzne, jak słońce, wiatr czy woda morska, jak również popełniane przez nas błędy wynikające z niewłaściwej pielęgnacji, złego odżywiania się czy nieprawidłowej lub nadmiernej stylizacji włosów.

Brak wystarczającej ochrony włosów latem, jak również nieprawidłowe nawyki odbijają się na kondycji włosów. Przesuszone, zniszczone i kruszące kosmyki nie tylko nie wyglądają estetycznie, ale także wymagają długiej regeneracji, która nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Lepiej więc zdecydowanie stosować profilaktyczne podejście w dbaniu o włosy niż walczyć ze skutkami zaniedbań.

Nawilżanie włosów od wewnątrz

Podstawą letniej pielęgnacji powinno być nawilżenie włosów. Należy jednak pamiętać, że nie polega ono tylko na używaniu kosmetyków. Włosy trzeba nawilżać również od środka. Szczególnie latem nasz organizm potrzebuje prawidłowego nawodnienia, które wspiera procesy metaboliczne, trawienie i wpływa także na kondycję skóry i włosów. Według zaleceń powinniśmy wypijać około 8 szklanek wody dziennie, aby prawidłowo nawadniać organizm. Nie bez znaczenia jest również dieta, którą także można wspierać efektywnie ten proces. Powinna być ona bogata m.in. w owoce i warzywa, które nie tylko będą bogatym źródłem witamin i substancji odżywczych dla całego organizmu, ale także będą nawilżać i wzmacniać od wewnątrz nasze włosy.

Nawilżanie włosów z wykorzystaniem dedykowanych, dobrze dobranych preparatów

Przesuszenie włosów latem jest często efektem nadmiernej ekspozycji na słońce i kontaktu ich z promieniowaniem UV bez odpowiedniej ochrony, jak również skutkiem kąpieli w słonej wodzie. Dlatego oprócz prawidłowej ochrony przez stosowanie preparatów zabezpieczających przed tymi czynnikami, czyli m.in. mgiełek czy sprayów z filtrami UV, najlepiej wodoodpornych, należy wybierać odpowiednie kosmetyki do codziennej pielęgnacji. Do mycia latem warto wybierać szampony nawilżające, zawierające filtr UV oraz maski odżywcze, domykające łuski włosa. W pielęgnacji sprawdzą się także produkty odżywcze z ceramidami i lipidami oraz produkty bez spłukiwania, które zawierają polimery ochronne, zapobiegające utracie wody i zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Kluczowe jest zadbanie o zachowanie odpowiedniego poziomu wilgoci w pasmach. Włosy bez odpowiedniej ochrony i pielęgnacji latem przez częsty kontakt ze słoną wodą i słońcem będą szybko traciły swoją witalność. Sól występująca w wodzie morskiej będzie pozbawiać włosy wilgoci i powodować ich przesuszenie oraz łamliwość. W przypadku włosów rozjaśnianych lub farbowanych, które mogą posiadać w wyniku koloryzacji uszkodzenia chemiczne, kąpiele w słonej wodzie będą je także mocniej uwrażliwiać na czynniki zewnętrzne, na przykład na wiatr czy promieniowanie UV. Z kolei nadmierna ekspozycja słoneczna bez należytej ochrony może przyczynić się do aktywacji większej ilości wolnych rodników w mieszku włosowym, co będzie pogarszań stan włosów i może prowadzić nawet do ich wypadania – tłumaczy Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Niestety błędy popełniane szczególnie w letniej ochronie i pielęgnacji włosów powodują, że możemy przesuszyć każdy rodzaj włosów. Narażone są zarówno włosy suche naturalnie, jak normalne, a nawet przetłuszczające się. Zdarza się, że stosowanie kosmetyków drogeryjnych w przypadku mocno przesuszonych włosów nie wystarczy. Wówczas warto skonsultować się z trychologiem, który może dobrać odpowiednie preparaty do aktualnej kondycji włosów. Można również rozważyć skorzystanie z zabiegów mocno regenerujących w gabinecie trychologicznym, na przykład z zastosowaniem ekstraktu z zielonego kawioru, który ma właściwości higroskopijne i jest pomocny w nawilżeniu włosów.

Unikanie przesuszenia włosów przez stosowanie właściwej ochrony i pielęgnacji to podstawa letniego dbania o nasze kosmyki. Nie zapominajmy o ich regularnym odżywaniu i nawilżaniu przez właściwe nawodnienie organizmu, stosowanie bogatej w owoce i warzywa diety oraz dobrze dobraną pielęgnację.