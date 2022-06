Na czym polega dekoloryzacja włosów

Dekoloryzacja włosów to zabieg, którym poddaje się włosy farbowane i z reguły ciemne. Dlaczego? Ponieważ usuwa on ciemne barwniki z włosów, które wcześniej były farbowane (preparaty usuwają jedynie sztuczne barwniki z łodygi włosa). Jeśli zabiegi były przeprowadzane w salonie fryzjerskim, to proces ściągania koloru będzie łatwiejszy. Drogeryjne farby do włosów posiadają w swoich składach często niepożądane składniki, np. metale ciężkie, po których ciężko oczekiwać zawsze tego samego zachowania pod rozjaśniaczem. Bo to właśnie przy użyciu rozjaśniacza z dodatkiem oksydantu lub dekoloryzatora dokonuje się zmiany koloru, co najwyżej o parę tonów podczas jednego zabiegu.

– Jeśli włosy są w dobrej kondycji, prawdopodobnie dekoloryzacja potrwa od 2 do 3 wizyt w salonie. Oczywiście w zależności od tego, do jak jasnego koloru klientka chce sprowadzić swoje włosy – mówi Łukasz Szymczak, stylista fryzur i właściciel sieci salonów Luisse.

Jak wygląda to w praktyce? Włosy czarne rozjaśnia się do ciemnego brązu, a następnej wizycie ciemny brąz do rudawych odcieni. Dopiero w następnej kolejności można myśleć o ciemnych blondach. Czy to sprawia, że klientka skazana jest na niechciany u siebie kolor rudości?

Ściągnięcie koloru to nie wszystko

W momencie uzyskania pożądanej jasności włosów fryzjer nakłada na włosy koloryzację. Dlaczego? Wybawione włosy najczęściej mają żółtawo-pomarańczowo-zielony odcień. Niekiedy włosy rozjaśniają się nierówno, na co może zaradzić jedynie stylista nakładając farbę zgodnie ze sztuką. Idealnie sprawdzają się tutaj także tonery. W procesie dekoloryzacji, kiedy barwnik może dosyć szybko się wypłukiwać, toner położony na włosy nadaje im konkretny odcień (np. chłodny), przy czym jednocześnie położony razem z maską - nawilża włosy.

– Zawsze proponuję jak najbardziej zbliżone naturze rozwiązania, z zachowaniem odrostu w kolorze włosów klientki. Dekoloryzacja może osłabiać włosy, dlatego ważne jest, aby poddawać włosy odpowiedniej pielęgnacji dostosowanej do konkretnego typu włosów oraz pozwolić im odżyć – dodaje stylista. Zdarza się, że kobieta przychodzi do salonu fryzjerskiego chcąc poprawić kolor włosów po wizycie w innym miejscu. – Kluczem do uniknięcia takich sytuacji jest odpowiednio przeprowadzona konsultacja fryzjerska. Oczywiście chęć zmiany koloru to nie zawsze wynik niezadowolenia z farbowania u innego fryzjera, jednak zdarza się tak, że efekt końcowy nie jest tym, którego klientka oczekiwała na wizycie w innym salonie – podsumowuje.