Jak słona woda wpływa na kondycję włosów?

Reklama

Pod wpływem wody morskiej, nawet jeśli ma ona niewielkie stężenie soli, włosy tracą swoją naturalną wilgoć. Z czasem w wyniku regularnego kontaktu z wodą morską, kosmyki mogą stawać się matowe i tracić swój naturalny połysk.

- Sól ma właściwości higroskopijne co oznacza, że wchłania wilgoć. Sól występująca w wodzie morskiej będzie więc pozbawiać włosy wilgoci i powodować ich przesuszenie oraz łamliwość. W przypadku włosów rozjaśnianych lub farbowanych, które mogą posiadać w wyniku koloryzacji uszkodzenia chemiczne, kąpiele w słonej wodzie będą je także mocniej uwrażliwiać na czynniki zewnętrzne, na przykład na wiatr czy promieniowanie UV. Dlatego nie zapominajmy o ochronie włosów zarówno przed słońcem, jak i słoną wodą stosując preparaty ochronne i dobre nawyki. Przed wejściem do morza czy basenu z chlorowaną wodą warto spłukać włosy zimną wodą pod natryskiem, dzięki czemu będą one mniej podatne na oddziaływanie słonej i chlorowanej wody w trakcie pływania. Po każdej kąpieli należy również spłukać włosy letnią, słodką wodą – mówi Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Włosy należy chronić przed destrukcyjnym wpływem soli zawartej w morskiej wodzie stosując szampony nawilżające i odżywki. Warto w nich szukać składników, które będą nawilżały i regenerowały włosy poddawane kontaktowi z wodą morską.

Jak chlorowana woda wpływa na kondycję włosów?

Reklama

W trakcie wakacyjnych urlopów korzystamy nie tylko z kąpieli morskich, ale także z basenowych. Oznacza to, że nasze włosy mogą być także narażone na regularny kontakt z chlorowaną wodą w basenie. Zdarza się, że właściciele ośrodków wypoczynkowych, aby utrzymać baseny w czystości dodają chlor do wody, który zamienia się wówczas w środek dezynfekujący – kwas podchlorawy. Dodanie chloru do wody działa jak środek antyseptyczny, pomagający zapobiegać powstawaniu w wodzie drobnoustrojów, czyli różnych bakterii i grzybów. Często oprócz chloru do wody dodaje się także miedź, która działa przeciw tworzeniu się w basenie glonów.

Reklama

- Niestety kąpiele w chlorowanej, basenowej wodzie także nie są korzystne dla kondycji włosów, gdyż chlor pozbawia skórę głowy naturalnego ochronnego biofilmu. Sprawia także, że po dłuższym kontakcie z chlorowaną wodą, szczególnie jeśli nie zadbamy o prawidłową ochronę naszych włosów, będą one szorstkie i matowe. Chlor reaguje z melaniną, więc włosy naturalne będą tracić połysk, a farbowane szybciej mogą wyblaknąć lub utracić intensywność pigmentów. Ulegające zniszczeniu włosy, mogą zacząć się rozdwajać i łamać. Zdarza się również czasami, że pod wpływem częstych kąpieli w basenie z chlorowaną wodą, jasne włosy mogą zacząć nabierać zielonego koloru. Jest to efekt reakcji na miedź zawartą w wodzie – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog.

Ochrona włosów przed negatywnymi skutkami chlorowanej wody to przede wszystkim odpowiednia pielęgnacja włosów po kontakcie z chlorowaną wodą, jak również stosowanie masek na łodygi włosów przed i między kąpielami. Kluczowym i podstawowym zabiegiem jest spłukanie włosów zaraz po wyjściu z basenu, aby pozbyć się chloru. Jeśli nie mamy możliwości, aby skorzystać z prysznica, alternatywą jest spłukanie włosów wodą z butelki. Włosy należy także opłukać przed wejściem do basenu, gdyż mokre wchłoną zdecydowanie mniej chlorowanej wody. Zdarza się, że po kontakcie z chlorowaną wodą, pojawiają się podrażnienia i reakcje alergiczne skóry. Przy korzystaniu z odkrytych basenów na słońcu, rekomenduje się stosowanie mgiełek lub odżywek bez spłukiwania z filtrami UV. Powinno się zabezpieczać zarówno włókna włosów, jak również skórę głowy.

Kąpiele wodne to ważny element wakacyjnego wypoczynku, który daje nam wiele przyjemności. Jeśli jednak nie chcemy wrócić z urlopu ze zniszczonymi, przesuszonymi włosami po kontakcie ze słoną, morską wodą lub chlorowaną, basenową, zadbajmy o prawidłową ochronę włosów i ich regenerację.