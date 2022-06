Długotrwała ekspozycja włosów na promieniowanie UV może prowadzić do ich przesuszenia, łamliwości i kruszenia się. Pod wpływem zbyt intensywnego kontaktu ze słońcem, następuje utlenienie melaniny. W efekcie promienie UV sprawiają, że stają się bardziej łamliwe, matowe i mniej sprężyste.

- Włosy zawierają melaninę – naturalny pigment, który chroni przed promieniami UV, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w zależności od ilości melaniny we włosach, są one chronione mniej lub bardziej. Włosy ciemniejsze mają go więcej, więc naturalnie są bardziej odporne na negatywne działanie promieni słonecznych niż włosy jasne lub rozjaśniane. Promienie UV powodują wysuszenie włosów, włosy stają się bardziej łamliwe, mniej sprężyste i matowe. Należy pamiętać, że skóra głowy także się opala, dlatego powinniśmy ją zabezpieczyć odpowiednim nakryciem, najlepiej wykonanym z bawełnianych lub jedwabnych materiałów, nie blokujących dostępu powietrza. Nierozważne korzystanie z kąpieli słonecznych może prowadzić nawet do poparzenia skóry głowy - mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii

Zbyt intensywna i długa ekspozycja włosów i skóry głowy na słońce i brak zabezpieczenia przed jego skutkami może również aktywować większą ilość wolnych rodników w mieszku włosowym, osłabiając kondycję włosów i wpływając na ich większe wypadanie. Aby skutecznie chronić włosy latem, należy stosować preparaty z filtrem UV. Przy dużej ekspozycji na słońce, trzeba wybierać preparaty ochronne bez spłukiwania. Filtry tworzą na włosie i skórze głowy warstwę ochronną przed wpływem promieniowania UV.

Aby utrzymać efekt lśniących włosów w trakcie lata, musimy zabezpieczać włosy odpowiednimi produktami. Mogą być to odżywki bez spłukiwania. Należy pamiętać, by zawierały składniki, które poprawią kondycję naszych włosów oraz zapewnią im ochronę, poprzez zawarte w nich filtry UV. Lotiony ochronne tworzą na włosach biofilm, który chroni je przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego UV-A i UV-B. Polecane są również maski do włosów i skóry głowy, które zawierają antyoksydanty regenerujące skórę głowy oraz łodygę włosa. Do najważniejszych składników wykazujących działanie antyoksydacyjne zaliczamy witaminy C+E, polifenole, fitoestrogeny, melatonina.

Należy również przede wszystkim nawilżać włosy. Podstawą powinny być również produkty odżywcze z ceramidami i lipidami oraz produkty bez spłukiwania, zawierające polimery ochronne, które zapobiegają utracie wody i zabezpieczają również przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpowiednio dobrany szampon i odżywka o działaniu regeneracyjnym wzmacnia włosy, a zastosowane na końcowym etapie pielęgnacji preparaty w postaci na przykład balsamu lub mleczka, zabezpieczą włos przed utratą wilgoci i domkną jego łuskę.

- Dobrym rozwiązaniem jest również ekstrakt z zielonego kawioru zwany również „perłą alg” to doskonała terapia anti-agingowa włosów. Posiada on higroskopijne właściwości, co zapewnia włosom idealne nawodnienie, nawilżenie i utrzymanie hydratacji. Zielony kawior pełni też funkcję fotoprotekcyjną, ponieważ zawiera dużą ilość witamin i minerałów, które chronią łodygę włosa przed szkodliwym promieniowaniem UV - dodaje Anna Mackojć.

Lato to trudny czas dla włosów, dlatego należy zapewnić im należytą ochronę, regularną pielęgnację i regenerację. Zazwyczaj skupiamy się na ochronie skóry, często zapominając o włosach. Warto pamiętać przede wszystkim o preparatach do pielęgnacji włosów z filtrami UV i odżywkach.