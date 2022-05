Włosy nie rosną według faz cyklu wzrostu włosa. Powstają w macierzy, w wyniku podziałów komórkowych. W cyklu życiowym włosa wyróżnia się 3 fazy. Anagen – faza wzrostu włosa, która trwa od 2 do 7 lat. Katagen – faza przejściowa trwająca od 7 do 21 dni oraz telogen – faza spoczynku i wypadania trwająca od 1 do 3 miesięcy. Z czasem ilość podziałów słabnie, a włos naturalnie przechodzi w fazę spoczynkową i wypadania. Kiedy wyrwiemy włos nastąpi naturalny powrót do cyklu.

- Kolor włosów jest zależny od ilości melaniny (eumelaniny i feomelaniny) i proporcji między nimi. Włosy ciemne składają się z większej ilości eumelaniny, natomiast blond i rude - feomelaniny. Kiedy zaczyna brakować tego składnika zaczynają pojawiać się siwe włosy. Są one szorstkie, matowe i sztywne ponieważ są pozbawione barwnika i puste w środku, co zmienia ich strukturę. Siwienie i czas w jakim się pojawia jest uwarunkowany genetycznie, ale też może być wynikiem wpływu różnych czynników na nasz organizm. Ciekawe jest również, że siwe włosy mogą mieć różne odcienie bardziej srebrne lub żółte, co jest zależne od pozostałości melaniny we włosie - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Aby opóźnić proces siwienia lub kiedy już występuje, powinniśmy suplementować PABA (kwas p-aminobenzoesowy lub para-aminobenzoesowy) potocznie nazywany witaminą B 10. Który jest wykorzystywany do tworzenia się kwasu foliowego. Pozyskujemy go z wołowiny, wieprzowiny, cielęciny, podrobów, a także jajek i jogurtów czy drożdży. Ważna jest również miedź, która odgrywa istotną rolę w procesach melanogenezy. Należy jednak z nią postępować ostrożnie ponieważ można szybko przedawkować. Znajduje się ona w orzechach nerkowca, bananach, nasionach słonecznika, brokułach. W diecie należy również uwzględnić witaminy z grupy B szczególnie B12. Ponieważ jej niedobór może działać na wzrost homocysteiny. Jej nadmiar może podnosić poziom nadtlenku wodoru, którego wysoki poziom powoduje zwiększenie enzymu oksydazy ksantynowej co przekłada się na odbarwienie się włosów. Ważny jest również kwas foliowy występujący w ciecierzycy, białej fasoli i awokado oraz siarka znajdująca się w cebuli, czosnku, rzodkwi, rzepie czy rzeżusze.

Współczesna trychologia daje wiele możliwości, aby spowolnić proces starzenia się włosów przez ich aktywną stymulację i głęboką regenerację. Duże znaczenie dla kondycji włosów w wieku dojrzałym mają jednak zdrowe nawyki, dobra dieta oraz higieniczny tryb życia.