Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Arizonie pokazują, że na szczotce może gromadzić się nawet 600 kolonii bakterii. Zbiera ona sebum, zrogowaciały naskórek, kurz, czy resztki kosmetyków. Bez odpowiedniej dezynfekcji przenosimy różne bakterie na skórę głowy.

Brudna szczotka może wywołać swędzenie lub elektryzowanie się włosów, przetłuszczanie, a nawet doprowadzić do powstania różnych chorób skóry.

Ponieważ szczotki używamy codziennie, powinniśmy czyścić ja przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli mamy skłonność do łupieżu lub innych problemów ze skórą głowy warto tę czynność powtarzać nawet dwa razy w tygodniu. Regularna higiena przyrządów do czesania nie tylko ochroni nas przed bakteriami, ale również pozwoli zachować zdrowe i piękne włosy. Regularne oczyszczanie sprzyja zachowaniu higieny skóry głowy.

- Podczas czesania przy użyciu właściwej i czystej szczotki dostosowanej do odpowiedniego rodzaju włosów możemy również rozprowadzić równomiernie na włosach sebum, które zostało wydzielone przez gruczoły łojowe. Dobrze rozprowadzone sebum tworzy naturalny biofilm na łodydze włosa i może zapewnić włosom naturalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak wiatr czy słońce. Dlatego tak ważne jest, aby szczotka była czysta - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Mycie szczotki powinno być dostosowane do materiału z jakiego została wykonana. Używane preparaty do dezynfekcji nie powinny być szkodliwe dla skóry głowy. Powinniśmy unikać tych które zawierają szkodliwe substancje. Na początku należy pozbyć się włosów ze szczotki, ułatwić może to wykorzystanie na przykład patyczków do uszu lub wykałaczek.

Dobrym i sprawdzonym sposobem jest umycie szczotki szamponem do włosów. Należy szorować włosie w jednym kierunku oczyszczania, aby dobrze zebrać pozostałości. Należy dokładnie rozprowadzić płyn po całości a następnie spłukać w dużej ilości wody. Można na koniec pozostawić szczotkę do wysuszenia na ręczniku lub wysuszyć ciepłym strumieniem powietrza suszarki.

Inną metodą jest przygotowanie mieszanki kropel olejku herbacianego z wodą. Takim preparatem przy pomocy atomizera należy spryskać szczotkę i pozostawić do wyschnięcia. Do dezynfekcji szczotki można użyć preparatu do dezynfekcji, który ma się w domu.

Regularne mycie szczotki jest niezbędne, aby nie namnożyły się mikroorganizmy. Ważne by pamiętać o jednoczesnym myciu wszystkich narzędzi do czesania, pozwoli to zapobiec przenoszeniu bakterii z jednego na drugi, dzięki temu będziemy mogli wyeliminować wszystkie zagrożenia i cieszyć się zdrową skórą głowy i włosów.