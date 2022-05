Oblepione kosmetykami włosy i zatkane ujścia gruczołów łojowych na skórze głowy nie służą zdrowiu włosów. Używane do codziennej pielęgnacji produkty i środki do stylizacji oraz zanieczyszczenia i kurz unoszący się w powietrzu mogą powodować, że z czasem nasze włosy będą słabiej absorbować składniki odżywcze, staną się matowe, a na skórze głowy może pojawić się na przykład łupież.

Ważnym i podstawowym punktem pielęgnacji skóry głowy i włosów jest ich mycie. Brak regularnego oczyszczenia skóry głowy i włosów z lakieru, pianki czy żelu może spowodować podrażnienie skóry głowy oraz wpływać negatywnie na kondycję samych włosów wzmagając ich kruszenie się. Na włosach codziennie osadza się wiele substancji, jak na przykład toksyny, środki stylizacyjne, silikony pochodzące z kosmetyków, chlor, ale także nadmiar sebum oraz kurz i brud. Nadprodukcja sebum oraz potu w wyniku wysiłku fizycznego może dodatkowo przyczyniać się do problemów skóry głowy, a czasem nawet do wypadania włosów.

Mycie jest elementarną czynnością w codziennej pielęgnacji włosów. Często jednak zapominamy przy tej czynności o kilku ważnych kwestiach. Szamponu nie powinno nakładać się bezpośrednio na głowę, lepiej wcześniej rozetrzeć go w mokrych dłoniach, należy również pamiętać, aby właściwie wmasować go w skórę głowy a nie jedynie we włosy. Trzeba robić to bardzo delikatnie, aby nie niszczyć włosów. Mycie powinno odbyć się poprzez delikatne masowanie opuszkami palców, bez silnego drapanie skóry głowy. Prawidłowe mycie głowy powinno odbywać się w letniej wodzie, nie za zimnej i nie za gorącej.

- Szampon do włosów powinno dobierać się w zależności od aktualnych potrzeb. Można go stosować tak długo jak odpowiada on potrzebom naszej skóry głowy. Cały czas trzeba mieć na względzie idealną kondycją skóry głowy, gdyż to ona zapewnia naszym włosom potencjał do wzrostu. Oprócz szamponów do bieżącego mycia skóry głowy, można również włączyć do pielęgnacji na przykład raz w tygodniu szampon oczyszczający, który będzie pełnił rolę detoksu mocniej oczyszczając skalp niż szampony dedykowane do codziennego użytku - wyjaśnia trycholog Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Podstawą zdrowych włosów jest dobra kondycja skóry głowy, a ona wymaga regularnego oczyszczania, które możemy realizować za pomocą odpowiednio dobranego peelingu. Peeling skóry głowy jest ważnym elementem pielęgnacji włosów, niestety często pomijanym i niedocenianym. Jest niezbędny do utrzymania prawidłowej higieny włosów, gdyż pozwala na dokładne usunięcie zanieczyszczeń, resztek kosmetyków oraz zrogowaciałego naskórka. Mając na uwadze jego istotny wpływ na kondycje włosów, powinno się go wykonywać co najmniej raz w miesiącu. Z kolei osoby zmagające się z problemami skórnymi warto, aby wykonywało go częściej, nawet raz w tygodniu.

- Peeling skóry głowy to jeden z pierwszych etapów terapii trychologicznych stosowanych w schorzeniach takich jak na przykład nadmierne wypadanie włosów, łupież, łojotok, ale również w zabiegach nawilżających i dotleniających skórę. Wybierając kosmetyk peelingujący, szczególnie gdy wyboru dokonujemy sami na potrzeby domowej pielęgnacji, warto zwrócić uwagę na jego pH. Powinien mieć odczyn kwaśny lub lekko kwaśny, czyli oscylować w przedziale od 3,0 do 5,5. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowej kondycji naskórka – tłumaczy ekspertka.

Dbanie i regularne oczyszczanie skóry głowy jest kluczowym elementem pielęgnacji włosów. Usunięty nadmiar sebum i zanieczyszczeń daje mieszkom włosowym lepsze warunki do funkcjonowania i zdrowego wzrostu włosów. Jeśli nie wie się, jak prawidłowo dobrać preparaty do oczyszczania skóry głowy i włosów, aby korzystać z nich w domowym zaciszu, można skonsultować się z trychologiem.