Minimalizm w stylizacji

Reklama

Gdyby otworzyć szafkę z kosmetykami do włosów, każda z nas znalazłaby co najmniej kilka produktów do włosów. Oprócz tych pielęgnacyjnych, często mamy cały arsenał stylizatorów – pianki, kremy, lakiery, woski, pudry… Te wszystkie produkty obiecują fryzurę jak po wyjściu z salonu, która zachowa kształt i formę nawet przez dwa dni. Nakładanie kolejnych produktów ma zapewnić efekt wow. Jak wygląda to w rzeczywistości? Często efekt daleki jest od oczekiwań. Włosy są sklejone, fryzura mało plastyczna i naturalna, a czasami wręcz kosmyki wyglądają na… brudne. Więc zamiast koncentrować się na stylizacji, zwróć uwagę na prawidłową pielęgnację.

Postawione na głowie

Na początek mycie. Już ten podstawowy zabieg pielęgnacyjny powinien mieć charakter rytuału. Prawdziwi włosomaniacy przed nałożeniem szamponu, aplikują na mokre włosy… odżywkę lub maskę. Taka kolejność sprawi, że włosy będą zabezpieczone przed intensywnym działaniem szamponu. To szczególnie ważne, jeżeli nasze szampony do włosów zawierają silne substancje myjące tzw. SLS, SLES. To ważne przede wszystkim w pielęgnacji włosów delikatnych i przetłuszczających się. Często w ten sposób myją też posiadaczki włosów kręconych.

Sprawdź: Garnier Fructis Hair Food Cocoa Butter wegańska maska do włosów puszących się i niesfornych, 24,99 zl/390 ml | Pat&Rub Odżywka Do Włosów Linia Łagodność I Blask, 59 zł/200 ml

Reklama

Dobry skład

Reklama

Skład kosmetyków ma znaczenie. Im mniej chemicznych substancji, tym lepiej. Im więcej tych pochodzenia naturalnego – idealnie! Nasze włosy nie lubią silikonów i konserwantów. Za co będą wdzięczne kosmyki? Proteiny, substancje nawilżające, masła, ekstrakty i oleje. Wybieraj zawsze produkty dedykowane do konkretnego rodzaju włosów. To co lubią kręcone, będzie zbyt obciążające dla cienkich. Gdy masz problem z ich wypadaniem, pielęgnację możesz wesprzeć też od wewnątrz stosując suplementację.

Sprawdź: Barwa Naturalna Szampon z Piwonią, 6,99 zł/300 ml | Medilâge cheveux femme, 430 zł/30 kaps.

Schowaj się

Włosy, podobnie jak skóra, nie lubią słońca. Z wakacji zamiast wypoczęte, wracają przesuszone, łamliwe i z wyblakłym kolorem. Nie pomaga im też słona czy chlorowana woda w morzu i basenie. Dlatego kosmetyk ochronny z filtrami i kapelusz z dużym rondem to letni przyjaciele Twojej fryzury.

Sprawdź: NUXE SUN Dwufazowy Ochronny Olejek Do Włosów, 79 zł/100 ml

Śpij spokojnie

Sen to czas relaksu i regeneracji. Także dla Twoich kosmyków. Przyłóż głowę do poduszki i śpij spokojnie. Chwila, chwila! Na jakiej śpisz poduszce? Włosy potrzebują delikatnego traktowania. Dlatego poduszka jedwabna będzie dla nich najlepsza (Twoja skóra też to doceni). Przy kontakcie z jedwabiem włosy mniej się kruszą i dłużej pozostają świeże. By zachować formę fryzury, możesz wybrać do spania jedwabny czepek bądź zrobić turban z apaszki. Jeśli masz włosy kręcone i chcesz zachować skręt na dłużej, alternatywnie możesz zebrać je w wysoki kucyk typu „ananas” lub koczek – jednak nie związuj zbyt ciasno włosów. Ważne jest też, by gumka zawierała elementów, które mogą je uszkodzić.