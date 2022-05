Wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla włosów wymaga przede wszystkim systematyczności w stosowaniu codziennej pielęgnacji oraz regeneracji. Punktem wyjścia powinien być przegląd stanu naszych włosów i zdiagnozowania ewentualnych problemów oraz potrzeb.

Po pierwsze - sprawdź kondycję włosów

Wygląd włosów jest odzwierciedleniem kondycji naszego organizmu, ale także wielu czynników zewnętrznych, w tym także błędów, które popełniamy w codziennej pielęgnacji. Aby wdrożyć plan naprawczy, musimy ocenić co wymaga szczególnej poprawy, czy nasze włosy są prawidłowo odżywione, czy nie brakuje im kluczowych mikro i makroelementów, wpływających na ich kondycję. Analizując stan zdrowia włosów, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, dlatego domowymi sposobami będzie nam trudno to ocenić. Warto skorzystać z konsultacji trychologicznej, podczas której specjalista zrealizuje wywiad dotyczący zdrowia i kondycji włosów, badanie fizykalne oraz badanie trichoskopowe. Dodatkowo przejrzy laboratoryjne badania krwi, aby ocenić poziom żelaza i innych czynników, wpływających na stan naszych włosów. W razie potrzeby skieruje nas do lekarza danej specjalizacji, aby rozszerzyć wywiad. Istotnym badaniem, które ułatwi diagnozę, jest trichoskopia, pomagająca znaleźć przyczynę złego stanu włosów oraz skóry głowy.

- Trichoskopia pokaże kondycję skóry głowy, gęstość włosów, grubość włosów, jakość cebulki włosa oraz wiele innych aspektów dotyczących problemów skóry głowy i łodyg włosów, w tym na przykład stopień zniszczenia łodygi włosa przez chemiczne i termiczne zabiegi. Idealnie jest, gdy kamerę do diagnostyki trichoskopowej wyposażono w odpowiednio dobrane technologie świetlne, np. światło spolaryzowane, które umożliwia ocenę m.in. naczynek krwionośnych i światło sfokusowne na ocenę warstwy rogowej. Z kolei światło UV umożliwia analizę ujść gruczołów łojowych. Trichoskopia pozwala na dokładną diagnostykę stanu skóry głowy i włosów. Warto z niej skorzystać, jeśli widzimy jakiekolwiek nieprawidłowości lub chcemy kompleksowo zadbać o nasze włosy. Specjalista dokona analizy struktury zewnętrznej łodygi włosa pod trychoskopem, stosując 700-krotne powiększenie i na tej podstawie może pomóc nam dobrać także spersonalizowaną pielęgnację - mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Po drugie - dobierz właściwie preparaty i proporcje

Dopasowana do potrzeb i regularnie stosowana pielęgnacja do skóry głowy i łodygi włosów przynosi zamierzone efekty, ale najpierw trzeba ją prawidłowo dobrać. Jedną z możliwości jest indywidualna konsultacja z trychologiem, który dokona nie tylko oceny kondycji skóry głowy i włosów, ale także może udzielić cennych wskazówek dotyczących codziennej pielęgnacji. Pomocne może się także okazać zastosowanie w pielęgnacji równowagi PEH, czyli dostarczanie włosom protein, emolientów i humektantów w odpowiednich proporcjach. Składniki aktywne występujące m.in. w szamponach czy odżywkach, stosowane w codziennej pielęgnacji zgodnie z zasadą PEH przyniosą włosom wiele korzyści w postaci odpowiedniej ochrony, regeneracji i nawilżenia. Kluczowe znaczenie ma jednak jej realizacja wymaga dopasowania się do indywidualnych potrzeb naszych włosów.

- Mamy różny stopień porowatości i ubytków w strukturze włosów, dlatego podstawą stosowanie pielęgnacji PEH powinna być dobra analiza ich jakości i znajomość składu danego preparatu. Wiedząc jak działają poszczególne składniki aktywne w produktach do włosów, możemy ułożyć lepszy plan pielęgnacji i uzyskać równowagę w stosowaniu protein, emolientów i humektantów – podpowiada ekspertka.

Po trzecie - zadbaj o skórę głowy

Kondycja włosów zależy przede wszystkim od stanu skóry głowy, o czym wiele osób zapomina skupiając się tylko na pielęgnacji i regeneracji łodygi włosów. Samo mycie włosów nie wystarczy, jeśli chcemy prawidłowo zadbać o skórę głowy i mieć piękne, zdrowe włosy.

- Peeling skóry głowy jest niezwykle ważnym, a często bagatelizowanym zabiegiem. Zdrowe i piękne włosy są wytworem czystej, zrównoważonej skóry głowy, a dokładnie jej naskórka. Stosowanie peelingu zapewnia redukcję zrogowaciałego naskórka, eliminację grudek łojowych oraz dotlenienie skóry głowy – mówi Anna Mackojć.

Ważne jest zarówno regularne stosowanie peelingu skóry głowy, jak również prawidłowy dobór preparatu właściwego do naszego typu skóry głowy i jej dolegliwości. Istotnym czynnikiem w doborze jest na przykład wskaźnik kwasowości produktu. PH powinno mieścić się w granicach od 3,0 do 5,5. Odczyn pH powinien być kwaśny lub lekko kwaśny, gdyż takie właśnie pH odpowiada za kwasowość naszego płaszcza hydrolipidowego skóry oraz dokładne oczyszczenie zalegających pozostałości środków do stylizacji włosów. Realizowany systematycznie i prawidłowo peeling skóry głowy pozwala na lepszą absorbcję składników aktywnych zgromadzonych w ekstraktach czy ampułkach, wykorzystywanych na kolejnym etapie pielęgnacji.

Po czwarte - odżywiaj włosy odpowiednią dietą

Zewnętrzna pielęgnacja i regeneracja to nie wszystko. Duże znaczenie dla kondycji włosów ma także odpowiednia dieta, która powinna być bogata w witaminy, makro- i mikroelementy. Nasze posiłki powinny dostarczać organizmowi witamin A, D, E, K oraz witamin z grupy B, które pozytywnie wpływają na kondycję włosów. Minerałami najważniejszymi dla zdrowia włosów jest cynk i miedź. Nasza dieta powinna być przede wszystkim zbilansowana tak, aby nie dopuścić do niedoborów w naszym organizmie, które w pierwszej kolejności odbiją się na stanie włosów. W codziennym jadłospisie nie powinno zabraknąć świeżych warzyw i owoców, ponieważ są one źródłem innych witamin i minerałów oraz substancji o charakterze antyoksydacyjnym. Niezbędne jest także bieżące uzupełnianie poziomu żelaza, gdyż jego niedobór najczęściej objawia się osłabieniem i wypadaniem włosów.

- Odżywianie powinno być dobrze zbilansowane, wówczas nasze włosy będą prawidłowo nawilżone i odżywione od środka, a w efekcie zachowają zdrowy wygląd. Warto zdawać sobie sprawę, że źle zbilansowane diety mogą zaburzać homeostazę organizmu, czyli równowagę m.in. procesów biochemicznych w ludzkim ciele i prowadzić do niedoborów witamin oraz składników mineralnych. W efekcie powodować złe odżywania mieszków włosowych i przyczyniać się do ogólnej złej kondycji całej struktury włosa. Włosy mogą zacząć wypadać z powodu braku dostatecznej ilości składników odżywczych - wyjaśnia specjalistka.

Po piąte - regeneruj włosy domowymi i gabinetowymi zabiegami

W zależności od możliwości czasowych i budżetowych, możemy przygotowywać samodzielnie zabiegi regeneracyjne dla włosów, na przykład na bazie wybranych olejków, niektórych owoców czy ziół lub skorzystać z zabiegów w gabinecie trychologicznym. Przewagą tego drugiego rozwiązania jest stosowanie przez specjalistę profesjonalnych produktów trychologicznych, które mają zazwyczaj dużo większe stężenie składników aktywnych i dają wielokierunkowe działanie. Specjalista w gabinecie ma możliwość zastosowania indywidualnie dobranej terapii, bazującej na różnych zabiegach, m.in. z wykorzystaniem mezoterapii, osocza bogatopłytkowego, infuzji tlenowej, laseroterapii, czy ledoterapii. Jeśli decydujemy się na regenerację w domowym zaciszu, przy wyborze preparatów i kosmetyków do regeneracji, warto zwrócić uwagę na skład i mechanizm działania składników aktywnych.