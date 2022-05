... Zimą skóra głowy i włosy zmagały się z niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych w postaci m.in. wiatru czy mrozu. Stąd wiosną - mimo że zima jest już tylko wspomnieniem - możemy się zmagać z przesuszeniem, elektryzowaniem się oraz intensywniejszym przetłuszczaniem się włosów, a nawet ich nadmiernym wypadaniem. Dlatego należy postawić na kompleksową opiekę, działając od wewnątrz i zewnątrz. Jak to skutecznie zrobić, podpowiada trycholog.

Dodaj włosom energii dobrą dietą

Dla zdrowia włosów jest niezbędna przede wszystkim dieta bogata w białko oraz składniki mineralne i witaminy. Nawet niewielkie ich braki potrafią odbić się na kondycji włosów. Kluczem w wartościowym odżywianiu włosów jest odpowiednie zbilansowanie jadłospisu oraz opieranie go na jak najmniej przetworzonych produktach oraz dużej koncentracji przeciwutleniaczy oraz fitozwiązków. Należy także unikać ryzykownych strategii żywieniowych mogących pogorszyć stan włosów, dlatego decydując się na przykład na dietę, która ma pozwolić zgubić na wiosnę kilka zbędnych kilogramów, warto skonsultować się z dietetykiem. W diecie realizowanej z myślą o włosach nie może zabraknąć witamin A, D, E, K oraz witamin z grupy B, które pozytywnie wpływają na kondycję włosów. Istotnymi minerałami dla zdrowia włosów jest cynk i miedź. Niezbędne jest także bieżące uzupełnianie poziomu żelaza, gdyż jego niedobór najczęściej objawia się osłabieniem i wypadaniem włosów. W codziennym jadłospisie powinno znaleźć się dużo świeżych warzyw i owoców, ponieważ są one źródłem cennych witamin i minerałów oraz co ważne, także substancji o charakterze antyoksydacyjnym. W naszej diecie, aby włosy były zdrowe należy szczególnie zadbać o nabiał, mięso i ryby. Te produkty dostarczają pełnowartościowego białka, zbudowanego z aminokwasów, które wpływa na stan włosów.

- Jeśli dieta jest dobrze zbilansowana, wówczas włosy są prawidłowo nawilżone i odżywione od środka. Jeśli pojawiają się niedobory w organizmie, to odbiją się one mocno na kondycji włosów. Źle zbilansowana dieta może zaburzać homeostazę organizmu, równowagę m.in. procesów biochemicznych w ludzkim ciele i prowadzić do niedoborów witamin oraz składników mineralnych. To z kolei może skutkować złym odżywaniem mieszków włosowych i prowadzić do ogólnej, słabej kondycji całej struktury włosa. Włosy mogą zacząć wypadać z powodu braku dostatecznej ilości składników odżywczych. Wiele osób nie zdaje sobie spawy, że każdy składnik dostarczany do organizmu może mieć również wpływ na włosy. Jeśli popełniamy kluczowe błędy dietetyczne czy mamy niedobory pokarmowe, to wpływają one na stan całego organizmu, zagrażając także mieszkom włosowym - wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Zadbaj o kompleksową pielęgnację

Często w pielęgnacji skupiamy się na łodydze włosów, zapominając o skórze głowy, a od niej powinniśmy zacząć proces dbania o nasze włosy. Samo mycie włosów to zdecydowanie za mało, aby były zdrowe i lepiej odżywione. Jeśli chcemy utrzymać skórę głowy w dobrej formie i wspomagać mieszki włosowe, należy pamiętać o regularnym peelingu skóry. Ten prosty i często bagatelizowany zabieg pielęgnacyjny pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, usuwa pozostałości po kosmetykach oraz martwy naskórek. Istotnym elementem peelingu jest masaż poprawiający krążenie krwi w komórkach skóry, dotleniający mieszki i ułatwiający skórze przyjmowanie składników odżywczych.

- Jakość włosa zależy od kondycji skóry głowy. Im jej kondycja jest lepsza, tym włosy są w lepszej kondycji. We własnym zakresie możemy wspomagać się peelingiem skóry głowy, jeśli wiemy jak prawidłowo go dobrać i wykonywać. Jeśli natomiast zauważymy niepokojące zmiany skórne na głowie, powinniśmy zgłosić się do specjalisty. Istnieje wiele przyczyn wpływających na złą jakość skóry głowy. Mogą być one związane ze stanem naszego organizmu bądź błędami pielęgnacji. Dlatego niezbędne jest ich rozpoznanie i podjęcie efektywnych działań – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

W wiosennej pielęgnacji warto zadbać także o zregenerowaniu łodygi włosów, gdyż zmęczone i wysuszone po zimie potrzebują nawilżenia i odżywienia. Aby im pomóc w regeneracji warto stosować szampony, zawierające na przykład ekstrakt z bambusa, miód, kwas hialuronowy czy lecytynę. Korzystne są również zabiegi z zastosowaniem bardziej luksusowych preparatów, jak na przykład puder z japońskiej czarnej perły, puder diamentowy czy ekstrakt z zielonego kawioru. Drogocenne właściwości tych substancji, stosowanych w dostępnych na rynku preparatach i zabiegach, zapewnią lepszą kondycję włosów i ich zdrowszy wygląd. Sproszkowana czarna perła służy m.in. odbudowywaniu ubytków we włosach, a ekstrakt z zielonego kawioru pomaga w uzyskaniu dobrego poziomu hydratacji włosów.

Po trudnym okresie zimowym odpowiednia dieta i właściwa pielęgnacja to istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby wzmocnić włosy. Szczególnie na wiosnę powinniśmy zadbać o przywrócenie włosom witalności. Nie ignorujmy także sygnałów związanych z nadmiernym wypadaniem czy zmianami na skórze głowy, jeśli takie zauważymy. Często staramy się, aby włosy wyglądały jak najlepiej, stosując pielęgnację i zabiegi regeneracyjne, a pomocy szukamy dopiero wtedy, gdy zaczynają nadmiernie wypadać. Trychologa możemy jednak odwiedzić również profilaktycznie, aby wykonać diagnostyczne, trichoskopowe badanie weryfikujące w jakiej kondycji są obecnie nasze włosy i skóra głowy.