Przyczyny przesuszania się włosów

Szereg czynników wpływa na kondycję włosa. Nie trzeba długo czekać, aby przesuszyć włosy. Odbudowanie ich nie jest już niestety takie proste. Należy zwrócić uwagę na nasz ogólny stan zdrowia. Liczne choroby - hormonalne, przewlekłe czy anemia - mają wpływ na nawilżenie włosów. Niestety włosy mogą wysuszać się także przez pogodę - zbyt mocne słońce, wiatr, ale też przez czynniki środowiskowe takie jak zanieczyszczenie powietrza. Utrata wody z włosów jest wynikiem częstego poddawania ich zabiegom z użyciem wysokiej temperatury. To zabiegi takie jak prostowanie czy kręcenie włosów, a także zabiegi z użyciem środków chemicznych, np. farb koloryzujących czy preparatów rozjaśniających. Doprowadza to do utraty stabilności ochrony warstwy lipidowej włosów. To z kolei prowadzi do łatwiejszego otwierania się łusek włosów. Efektem jest zwiększona łamliwość i utrata nawilżenia.

Pielęgnacja

Odpowiednia pielęgnacja potrafi zdziałać cuda. Kosmetyki, których używamy do pielęgnacji włosów mają duże znaczenie, dlatego należy zacząć od sprawdzenia etykiet na opakowaniach szamponu i odżywki. Dobrym pomysłem będzie dobór produktów pod konkretny typ włosów, np. średnio-porowatych. Nie zawsze wskazane jest rezygnowanie z pielęgnacji środkami z dodatkową zawartością silikonów. Bazują one na silniejszych składnikach, które w przypadku bardzo wysuszonych włosów są w stanie wpłynąć na strukturę włosa. Natomiast jeśli Twoje włosy nie są nadmiernie przesuszone, ale odczuwasz brak nawilżenia na co dzień, to idealnymi produktami będą te opierające się na naturalnym składzie, np. z dodatkiem olei czy keratyny. Odpowiednio dobrana pielęgnacja pomoże ochronić Twoje włosy przed nadmiernym wysuszeniem i przywrócić im ładny, zdrowy wygląd.

Jest jeszcze jedno, o czym warto pamiętać: spożywaj zdrową proporcję protein, kwasów Omega 3, żelaza oraz upewnij się, że dostarczasz organizmowi zrównoważoną ilość witamin A i C z owoców i warzyw. Należy pamiętać także o piciu wody – jeśli ciało jest odwodnione, włosy również będą suche. Takie zmiany w odżywianiu stają się widoczne na zewnątrz po jakimś czasie.

– Zawsze podkreślam, że zewnętrzna pielęgnacja to nie wszystko. Jeśli pojawiają się problemy, tj. wypadanie włosów, łamliwość, brak naturalnego blasku, to należy udać się do lekarza. Wiele kobiet w codziennej pogoni o tym zapomina, a kiedy znajdzie chwilę dla siebie na wizytę u fryzjera, to jest to dla mnie idealny moment, aby przypomnieć im, że muszą zadbać o swoje zdrowie – podkreśla Łukasz Szymczak, stylista fryzur oraz właściciel sieci salonów Luisse.