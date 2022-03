Farbowanie włosów oddziałuje na ph skóry oraz warstwę hydrolipidową. Szczególnie osoby posiadające wrażliwą skórę głowy mogą odczuwać przesuszenie. Kiedy zabiegi farbowania stosujemy często może pogorszyć się kondycja włosów, a przy kolejnym farbowaniu kolor już nie taki ładny.

Aby zabieg farbowania był bezpieczny, należy nałożyć odpowiedni bloker na skórę głowy, który minimalizuje negatywny wpływ działania środków chemicznych. Znacznie niweluje on również odczucie dyskomfortu po nałożeniu farby oraz uczucie suchości czy pieczenia. Dzięki niemu skóra głowy po koloryzacji nie będzie podrażniona, a mieszki włosowe nie ulegną zniszczeniu. Dzięki preparatom chroniącym utrzymujemy biofilm skóry głowy, niezbędny do prawidłowej proliferacji keratynocytów. Chronią one ujścia mieszków włosowych przed niebezpiecznym działaniem chemii fryzjerskiej. Niezależnie czy ph chemii fryzjerskiej wynosi ph=8 czy też ph=11, powinniśmy przywrócić je do poziomu ph=5,5.

- Wskazane jest stosowanie preparatu, który utrzyma biofilm i pH właściwe dla skóry głowy niezbędny do prawidłowej proliferacji keratynocytów. Szczególnie w przypadku skóry wrażliwej oraz skłonnej do łupieżu. W przypadku występowania zmian skórnych może dojść do zaostrzenia i pogłębienia problemu. Przed farbowaniem powinno się zweryfikować również występowanie ewentualnych alergii - mówi Anna Mackojć trycholog z Instytutu Trychologii.

Włosy pokryte są warstwą łusek, które stanowią barierę ochronną przed negatywnymi czynnikami z zewnątrz. W normalnych warunkach łuski włosów są zamknięte i przylegają do siebie dzięki spoiwu i ceramidom. Poddając włosy koloryzacji, łuski zostają rozchylone za pośrednictwem substancji chemicznych, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję włosów. Mogą pojawić się na przykład w ich strukturze mikrouszkodzenia. Włosy wówczas stają się bardziej podatne na łamanie i kruszenie się. Może również zwiększyć się wrażliwość włosów na czynniki atmosferyczne, na przykład zmiany temperatur czy zbyt mocną ekspozycję na promienie UV, przy braku odpowiedniej ochrony. Pod wpływem procesu koloryzacji może nastąpić znaczne osłabienie właściwości elastycznych i mechanicznych włosa. Dlatego kluczowe znaczenie ma odpowiednia pielęgnacja i regeneracja.

Po takich zabiegach przede wszystkim powinno się włosy odpowiednio nawilżyć i odżywić, bo trzeba zregenerować łodygę włosa. Farby mogą także uszkodzić włosy, a w efekcie fryzura staje się trudna do ułożenia, dlatego warto stosować także szampony i odżywki z keratyną.

Keratyna to białko, które jest głównym budulcem włosów. Oprócz niej włos powinien również zawierać ok. 10% wody. Reszta to minerały, lipidy oraz melanina odpowiedzialna za kolor włosów. Ciekawym odkryciem w pielęgnacji włosów jest puder perłowy, który uzyskuje się z autentycznych czarnych pereł japońskich. Zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa.

Przy pielęgnacji i regeneracji włosów farbowanych należy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na domykanie rozchylonych łusek, nawilżanie włosów oraz dostarczanie im keratyny. Istotne jest także uzupełnianie ubytków w strukturze włosa oraz zatrzymanie wilgoci. Niestety farbowanie i stylizacja nie pozostają obojętne dla kondycji włosów, dlatego warto wiedzieć jak skutecznie zadbać o ich pielęgnację i odbudowę.