Badanie zrealizowane przez Instytut Trychologii pokazało, że 56% Polek myje włosy codziennie, a 40% co drugi dzień. Tylko 4% zapytanych pań wykonuje tę czynność raz w tygodniu. Spośród 834 respondentek badania co trzecia deklaruje, że wybiera szampon, który ma pomóc zwalczać problemy z włosami. Z kolei 28% twierdzi, że używa szamponu dopasowanego do rodzaju włosów, a 18% wybiera różne szampony, jak również stosuje profesjonalne szampony terapeutyczne. Zdecydowana większość pań używa dodatkowych preparatów do pielęgnacji lub wzmocnienia włosów, wśród których dominują odżywki i maski – 38% wskazań, preparaty mające zahamować wypadanie włosów – 23% odpowiedzi oraz suplementy diety wzmacniające włosy – 21% odpowiedzi. Tylko 4% zapytanych Polek deklaruje, że nie używa dodatkowych preparatów do włosów i tyle samo, czyli 4% przyznaje, że nie wie, co warto stosować.

- Często niestety kobiety skupiają główną uwagę na stylizacji włosów, aby uzyskać jak najlepszy wygląd fryzury, w efekcie nadużywają preparatów i urządzeń do stylizacji. Wciąż wiele z nas nie ma świadomości lub zapomina, że dobra kondycja włosów jest zależna od stanu skóry głowy. Koncentrowanie się tylko na pielęgnacji i regeneracji łodygi włosów to za mało, aby prawidłowo dbać o ich wygląd. Ważne jest utrzymanie skóry głowy w dobrej formie, dlatego warto stosować na przykład regularnie peelingi skóry głowy usuwające pozostałości po kosmetykach i martwy naskórek, ale przede wszystkim w razie jakichkolwiek niepokojących sygnałów czy problemów ze skórą głowy, zasięgnąć konsultacji specjalisty. Bagatelizowane schorzenia skóry głowy mogą mieć poważne konsekwencje dla jej kondycji i zdrowia włosów – mówi trycholog, Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Włosy są istotnym elementem kobiecej urody, ale także samopoczucia i pewności siebie. Jak potwierdziły wyniki badania Instytutu Trychologii, co druga Polka przyznaje, że problemy z włosami przekładają się na jej gorsze samopoczucie. Tracąc włosy 23% zapytanych Polek czuje się mniej atrakcyjnie, a kolejne 10% podkreśla, że traci wówczas pewność w kontaktach personalnych.

Jak ważne są dla Polek włosy jako atrybut wyglądu, potwierdzają wyniki badania. Aż 61% Polek boi się ich utraty i dlatego szuka profesjonalnej pomocy, a kolejne 25% przyznaje, że utrata włosów jest dla nich poważnym problemem. Jeśli panie decydują się sięgnąć po pomoc specjalisty, to w przypadku zgłoszenia się do trychologa najczęściej przychodzą z problemem wypadania włosów i chcą zatrzymać ten proces – 62% odpowiedzi oraz borykają się od dłuższego czasu ze złą kondycją włosów – 22% odpowiedzi. Dla 13% zapytanych kobiet chęć skorzystania z konsultacji trychologa wynika z problemów ze skórą głowy. Tylko 3% pań, które odwiedzają trychologa, chce sprawdzić kondycję włosów, aby poprawić ich wygląd.

- Często podkreślam, że włosy są doskonałym barometrem, który sygnalizuje różne nieprawidłowości w organizmie. Problemy w obrębie owłosionej skóry głowy i problemy związane z wypadającymi włosami mogą być objawem wielu chorób, a nie tylko efekt nieprawidłowej pielęgnacji czy przejściowego osłabienia organizmu. Kobiety często koncentrują się na tym, aby włosy wyglądały jak najlepiej, stosując pielęgnację i zabiegi regeneracyjne, a pomocy szukają dopiero wtedy, gdy włosy zaczynają nadmiernie wypadać. Warto również stosować profilaktykę w dbaniu o skórę głowy oraz włosy i w ramach jej regularnie odwiedzać trychologa.– komentuje Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Dzięki pięknym i zadbanym włosom kobiety czują się atrakcyjne. Ważne jest, aby podkreślać, że na witalność i dobry wygląd włosów wpływa nie tylko pielęgnacja, ale wiele różnych czynników, związanych m.in. z dietą, stylem życia, a przede wszystkim kondycją organizmu.